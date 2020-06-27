Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Львов

Карпаты
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Авангард (Луцк)
Львов
16' Желтая карточкаХахлев Алексей
0:1
36' ГолРафаэль да Сильва
40' Желтая карточкаГиоргадзе Андро
42' Вторая желтая карточкаХахлев Алексей
31
Кудрик
Олег
74
Сич
Алексей
14
Козак
Артём
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Тлумак ЮрийПолузащитник
-
13 Деда ЯрославНападающий
-
43 Oleh Bereza
-
-
70 Maksym Khlan
-
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
18 ВелвесНападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
16'
36'
40'
42'
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: + = -Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Карпаты 0:4 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты
Львов Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов
Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Львов
Исход игры
Карпаты
30.5% (43)
Ничья
47.5% (67)
Львов
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.13% (31)
Меньше
76.87% (103)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:0 Карпаты
17.7% (25)
2:1 Карпаты
12.1% (17)
0:1 Львов
9.2% (13)
1:2 Львов
8.5% (12)
0:0 Ничья
7.1% (10)
0:2 Львов
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!