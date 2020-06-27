Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Львов

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  3. Украина: Премьер-лига: Понижение
Карпаты
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Львов
0'
16' Желтая карточка
Хахлев Алексей
0:1
36' Гол
Рафаэль да Сильва
40' Желтая карточка
Гиоргадзе Андро
42' Вторая желтая карточка
Хахлев Алексей
52'
31
Кудрик
Олег
33
Якимец
Владимир
30
Гиоргадзе
Андро
82
Denys
Slyusar
24
Дубинчак
Владислав
76
Притула
Остап
20
Танчик
Владимир
74
Сич
Алексей
8
Хахлев
Алексей
14
Козак
Артём
17
Бойчук
Александр
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
95
Бопесу
Жоэль
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
10
Алваро
14
Яковелли
Матеус
Карпаты
Львов

Ход матча

16'
Хахлев Алексей
 
36'
0:1
Рафаэль да Сильва
40'
Гиоргадзе Андро
 
42'
Хахлев Алексей
 

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Карпаты 0:4 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты
Львов Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов
Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Львов 1:1 Карпаты Премьер-лига Львов 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Львов Премьер-лига Карпаты 0:1 Львов Премьер-лига
Львов 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Львов Премьер-лига Львов 2:4 Карпаты Премьер-лига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Хахлев Алексей получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    40'
    Гиоргадзе Андро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Rafael бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Хахлев Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Lutsk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Карпаты 30.5% (43)
X 47.5% (67)
Львов 22% (31)
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Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Львов

Исход игры
Карпаты
30.5% (43)
Ничья
47.5% (67)
Львов
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.13% (31)
Меньше
76.87% (103)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:0 Карпаты
17.7% (25)
2:1 Карпаты
12.1% (17)
0:1 Львов
9.2% (13)
1:2 Львов
8.5% (12)
0:0 Ничья
7.1% (10)
0:2 Львов
2.1% (3)
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