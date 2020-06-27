Прогнозы на матч Карпаты 1:1 Львов

Карпаты
1:1
Конец матча
Стадион: Авангард (Луцк)
Львов
16' Желтая карточкаХахлев Алексей
0:1
36' ГолРафаэль да Сильва
41' Желтая карточкаГиоргадзе Андро
42' Вторая желтая карточкаХахлев Алексей
58' Желтая карточкаDenys Slyusar
1:1
61' ГолДеда Ярослав
70' Желтая карточкаШина Алвес
76' Желтая карточкаБогунов Ярослав
90' Желтая карточкаКудрик Олег
31
Кудрик
Олег
74
Сич
Алексей
14
Козак
Артём
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Тлумак ЮрийПолузащитник
-
13 Деда ЯрославНападающий
-
43 Oleh Bereza
-
-
70 Maksym Khlan
-
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
18 ВелвесНападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
16'
36'
41'
42'
58'
61'
1:1
70'
76'
78'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назарина Егор
|5 (2)
|0.18
|2.
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.07
|3.
|Бойчук Александр
|2
|0.07
|4.
|Понде Кристиан
|1 (1)
|0.04
|5.
|Войкович Фране
|1
|0.04
|6.
|Граца Марвин
|1
|0.04
|7.
|Ди Франко Франсиско
|1
|0.04
|8.
|Деда Ярослав
|1
|0.04
|9.
|Козак Артём
|1
|0.04
|10.
|Дийе Матар
|1
|0.04
|11.
|Холл Тим
|1
|0.04
|12.
|Танчик Владимир
|0
|0
|13.
|Пасич Геннадий
|0
|0
|14.
|Лях Ростислав
|0
|0
|15.
|Притула Остап
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.14
|2.
|Алваро
|3
|0.11
|3.
|Оливейра Ренан
|3
|0.11
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.11
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.07
|6.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.04
|7.
|Богунов Ярослав
|1
|0.04
|8.
|Яковелли Матеус
|1
|0.04
|9.
|Дуарте Бруно
|1
|0.04
|10.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.04
|11.
|Братков Антон
|0
|0
|12.
|Приймак Владислав
|0
|0
|13.
|Велвес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дубинчак Владислав
|7
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|7
|0
|3.
|Холл Тим
|7
|0
|4.
|Клёц Дмитрий
|5
|1
|5.
|Назарина Егор
|5
|0
|6.
|Вербный Назар
|2
|1
|7.
|Вакуленко Сергей
|3
|0
|8.
|Понде Кристиан
|3
|0
|9.
|Гиоргадзе Андро
|3
|0
|10.
|Граца Марвин
|3
|0
|11.
|Кудрик Олег
|1
|1
|12.
|Хахлев Алексей
|1
|1
|13.
|Войкович Фране
|2
|0
|14.
|Ковтун Алексей
|2
|0
|15.
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|16.
|Бойчук Александр
|2
|0
|17.
|Козак Артём
|2
|0
|18.
|Веремиенко Олег
|2
|0
|19.
|Дженнингс Жоао
|2
|0
|20.
|Кучер Александр
|1
|0
|21.
|Деда Ярослав
|1
|0
|22.
|Якимец Владимир
|1
|0
|23.
|Мохамед Абукар
|1
|0
|24.
|Карпенко Игорь
|1
|0
|25.
|Притула Остап
|1
|0
|26.
|Denys Slyusar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Сабино Рафаэль
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|9
|0
|4.
|Гончар Игорь
|6
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|5
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|10.
|Оливейра Ренан
|3
|1
|11.
|Люлька Сергей
|4
|0
|12.
|Квасный Николай
|4
|0
|13.
|Татарков Никита
|2
|1
|14.
|Бопесу Жоэль
|3
|0
|15.
|Лима Джонатан
|1
|1
|16.
|Педро Витор
|1
|1
|17.
|Зубков Руслан
|2
|0
|18.
|Адамюк Владимир
|2
|0
|19.
|Ныч Назарий
|2
|0
|20.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|21.
|Бандура Александр
|1
|0
|22.
|Насонов Александр
|1
|0
|23.
|Яковелли Матеус
|1
|0
|24.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|25.
|Жозе Витор
|1
|0
|26.
|Велвес
|1
|0
|27.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карпаты
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Львов
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: + = -Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Карпаты 0:4 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты
Львов Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов
Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Карпаты 1:1 Львов
Исход игры
Карпаты
30.5% (43)
Ничья
47.5% (67)
Львов
22% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.13% (31)
Меньше
76.87% (103)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:0 Карпаты
17.7% (25)
2:1 Карпаты
12.1% (17)
0:1 Львов
9.2% (13)
1:2 Львов
8.5% (12)
0:0 Ничья
7.1% (10)
0:2 Львов
2.1% (3)
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