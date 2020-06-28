Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Олимпик Донецк

Ворскла
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Олимпик Донецк
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
13 Oleh Vlasov
-
Главный тренер: Viktor Ulyanitskiy
- Основной состав
-
30 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.14
|2.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.14
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0.07
|4.
|Коломоец Юрий
|2
|0.07
|5.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.07
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.07
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.04
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|9.
|Якубу Наджиб
|1
|0.04
|10.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|11.
|Батиста Артур
|0
|0
|12.
|Скляр Александр
|0
|0
|13.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|До Коуто Тейшейра Максим
|4
|0.14
|2.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.14
|3.
|Захеди Шахаб
|3
|0.11
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|0.07
|5.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.07
|6.
|Пасич Евгений
|1
|0.04
|7.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.04
|8.
|Дийе Матар
|1
|0.04
|9.
|Вантух Роман
|1
|0.04
|10.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.04
|11.
|Имери Демир
|1
|0.04
|12.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|13.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.04
|14.
|Кравченко Никита
|0
|0
|15.
|Пасич Геннадий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|8
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|5
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|6
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Кулач Владислав
|3
|0
|14.
|Петрович Тодор
|3
|0
|15.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|16.
|Ребенок Павел
|2
|0
|17.
|Габелок Артём
|2
|0
|18.
|Пуцлин Давид
|2
|0
|19.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|20.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|21.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|22.
|Очигава Зураб
|1
|0
|23.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|24.
|Челядин Артём
|1
|0
|25.
|Мельничук Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|7
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|6
|0
|3.
|Завийский Тарас
|4
|1
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|5.
|Цымбалюк Евгений
|5
|0
|6.
|Гришко Дмитрий
|3
|1
|7.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|8.
|Фабинью II
|3
|1
|9.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|10.
|Пеньков Герман
|1
|1
|11.
|Абубакар Алию
|1
|1
|12.
|Вантух Роман
|1
|1
|13.
|Кичак Артём
|2
|0
|14.
|Политыло Сергей
|2
|0
|15.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|16.
|Кравченко Никита
|2
|0
|17.
|Дийе Матар
|2
|0
|18.
|Пасич Геннадий
|2
|0
|19.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|20.
|Салу Драман
|2
|0
|21.
|Пасич Евгений
|1
|0
|22.
|Имери Демир
|1
|0
|23.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|24.
|Баланюк Денис
|1
|0
|25.
|Клименчук Егор
|1
|0
|26.
|Литвин Дмитрий
|1
|0
|27.
|Крынский Владимир
|1
|0
|28.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|29.
|Снурницын Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|Олимпик Донецк
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов
Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Исход игры
Ворскла
68.8% (97)
Ничья
24.1% (34)
Олимпик Донецк
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
49.63% (67)
Нет
50.37% (68)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
39.7% (56)
2:1 Ворскла
22% (31)
1:1 Ничья
18.4% (26)
1:2 Олимпик Донецк
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Ворскла
3.5% (5)
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