Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Олимпик Донецк

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Ворскла
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Олимпик Донецк
0' 2'
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
39
Опанасенко
Евгений
82
Ребенок
Павел
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
9
Шехич
Эдин
77
Васин
Денис
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
30
Кичак
Артём
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
Ворскла
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.14
2. Васин Денис 4 (3) 0.14
3. Пердута Игорь 2 0.07
4. Коломоец Юрий 2 0.07
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.07
6. Шехич Эдин 2 0.07
7. Баенко Владимир 1 0.04
8. Кане Ибрахим 1 0.04
9. Якубу Наджиб 1 0.04
10. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
11. Батиста Артур 0 0
12. Скляр Александр 0 0
13. Пуцлин Давид 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.14
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.14
3. Захеди Шахаб 3 0.11
4. Кравчук Андрей 2 0.07
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.07
6. Пасич Евгений 1 0.04
7. Цымбалюк Евгений 1 0.04
8. Дийе Матар 1 0.04
9. Вантух Роман 1 0.04
10. Дегтярёв Максим 1 0.04
11. Имери Демир 1 0.04
12. Баланюк Денис 1 0.04
13. Лукьянчук Павел 1 0.04
14. Кравченко Никита 0 0
15. Пасич Геннадий 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Кулач Владислав 3 0
14. Петрович Тодор 3 0
15. Н'Диай Папе Алиун 3 0
16. Ребенок Павел 2 0
17. Габелок Артём 2 0
18. Пуцлин Давид 2 0
19. Якубу Наджиб 2 0
20. Степанюк Руслан 1 0
21. Кравченко Дмитрий 1 0
22. Очигава Зураб 1 0
23. Стрижак Андрей 1 0
24. Челядин Артём 1 0
25. Мельничук Максим 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 7 0
2. Захеди Шахаб 6 0
3. Завийский Тарас 4 1
4. Кравчук Андрей 2 2
5. Цымбалюк Евгений 5 0
6. Гришко Дмитрий 3 1
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Лукьянчук Павел 3 0
10. Пеньков Герман 1 1
11. Абубакар Алию 1 1
12. Вантух Роман 1 1
13. Кичак Артём 2 0
14. Политыло Сергей 2 0
15. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
16. Кравченко Никита 2 0
17. Дийе Матар 2 0
18. Пасич Геннадий 2 0
19. Лебеденко Орест 2 0
20. Салу Драман 2 0
21. Пасич Евгений 1 0
22. Имери Демир 1 0
23. Романовский Даниэль 1 0
24. Баланюк Денис 1 0
25. Клименчук Егор 1 0
26. Литвин Дмитрий 1 0
27. Крынский Владимир 1 0
28. Чарльз Джеффри 1 0
29. Снурницын Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3) 0
 Олимпик Донецк 9.09% (2) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов
Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 27 17 4 6 56 - 24 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 27 15 4 8 47 - 22 49
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ворскла 68.8% (97)
X 24.1% (34)
Олимпик Донецк 7.1% (10)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Олимпик Донецк

Исход игры
Ворскла
68.8% (97)
Ничья
24.1% (34)
Олимпик Донецк
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
49.63% (67)
Нет
50.37% (68)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
39.7% (56)
2:1 Ворскла
22% (31)
1:1 Ничья
18.4% (26)
1:2 Олимпик Донецк
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Ворскла
3.5% (5)
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