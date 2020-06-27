Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

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  3. Украина: Премьер-лига: Чемпионская группа
Колос Ковалёвка
2:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Александрия
0'
1:0
20' Гол
Лысенко Владимир
23' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
2:0
29' Гол
Лысенко Владимир
2:1
48' Гол
Ковалец Кирилл
49' Желтая карточка
Морозко Евгений
51'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
11
Мирошниченко
Денис
8
Довгий
Алексей
94
Задерака
Максим
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
18
Ситало
Артём
Колос Ковалёвка
Александрия

Ход матча

7'
Морозко Евгений
Ильин Олег
 
20'
Лысенко Владимир
(Морозко Евгений)
1:0
23'
 
Мирошниченко Денис
29'
Лысенко Владимир
(Смирный Евгений)
2:0
31'
 
Вантух Роман
Мирошниченко Денис
46'
 
Лучкевич Валерий
Задерака Максим
48'
2:1
Ковалец Кирилл
49'
Морозко Евгений
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Колос Ковалёвка 18.4% (26)
X 28.4% (40)
Александрия 53.2% (75)
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

Исход игры
Колос Ковалёвка
18.4% (26)
Ничья
28.4% (40)
Александрия
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27% (38)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Александрия
19.1% (27)
1:0 Колос Ковалёвка
8.5% (12)
0:2 Александрия
6.4% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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