Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

Колос Ковалёвка
2:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Оболонь Арена
Александрия
1:0
20' ГолЛысенко Владимир
23' Желтая карточкаМирошниченко Денис
2:0
29' ГолЛысенко Владимир
2:1
48' ГолКовалец Кирилл
49' Желтая карточкаМорозко Евгений
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
20'
29'
48'
2:1
49'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Исход игры
Колос Ковалёвка
18.4% (26)
Ничья
28.4% (40)
Александрия
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27% (38)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Александрия
19.1% (27)
1:0 Колос Ковалёвка
8.5% (12)
0:2 Александрия
6.4% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!