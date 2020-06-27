Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

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Колос Ковалёвка
2:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
1:0
20' Гол
Лысенко Владимир
23' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
2:0
29' Гол
Лысенко Владимир
2:1
48' Гол
Ковалец Кирилл
49' Желтая карточка
Морозко Евгений
77' Желтая карточка
Банада Евгений
79' Желтая карточка
Зозуля Алексей
82' Желтая карточка
Третьяков Максим
83' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
89' Желтая карточка
Богданов Андрей
90'+5
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
11
Мирошниченко
Денис
8
Довгий
Алексей
94
Задерака
Максим
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
18
Ситало
Артём
Колос Ковалёвка
Александрия

Ход матча

7'
Морозко Евгений
Ильин Олег
 
20'
Лысенко Владимир
(Морозко Евгений)
1:0
23'
 
Мирошниченко Денис
29'
Лысенко Владимир
(Смирный Евгений)
2:0
29'
 
Вантух Роман
Мирошниченко Денис
46'
 
Лучкевич Валерий
Задерака Максим
46'
Парамонов Вадим
Гавриш Виталий
 
48'
2:1
Ковалец Кирилл
49'
Морозко Евгений
 
58'
 
Грицук Василий
Довгий Алексей
59'
Задоя Евгений
Максименко Максим
 
69'
 
Мышенко Богдан
Пашаев Павел
69'
 
Шендрик Антон
Бухал Глеб
74'
Костишин Денис
Морозко Евгений
 
74'
Кожушко Олег
Вильхамссон Арни
 
77'
 
Банада Евгений
79'
Зозуля Алексей
 
82'
 
Третьяков Максим
83'
 
Ковалец Кирилл
89'
Богданов Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.18
2. Лысенко Владимир 5 0.18
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.14
4. Костишин Денис 3 (1) 0.11
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.11
6. Ильин Олег 2 0.07
7. Милько Вадим 2 0.07
8. Ореховский Павел 1 0.04
9. Морозко Евгений 1 0.04
10. Волков Александр 1 0.04
11. Петров Кирилл 1 0.04
12. Парамонов Вадим 1 0.04
13. Сорокин Станислав 1 0.04
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
17. Кожушко Олег 0 0
18. Емец Владислав 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 7 0.25
2. Третьяков Максим 7 (4) 0.25
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.18
4. Банада Евгений 4 0.14
5. Ситало Артём 4 0.14
6. Безбородько Денис 3 0.11
7. Бабогло Владислав 2 0.07
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Ореховский Павел 6 0
6. Ильин Олег 6 0
7. Задоя Евгений 4 1
8. Зозуля Алексей 5 0
9. Емец Владислав 5 0
10. Парамонов Вадим 4 0
11. Ефремов Евгений 4 0
12. Черноморец Александр 4 0
13. Костишин Денис 4 0
14. Гавриш Виталий 2 1
15. Морозко Евгений 2 1
16. Вильхамссон Арни 3 0
17. Кожушко Олег 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 9 0
2. Мирошниченко Денис 7 1
3. Бабогло Владислав 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Шастал Дмитрий 3 1
11. Ковалец Кирилл 4 0
12. Дубра Каспар 2 1
13. Гречишкин Дмитрий 3 0
14. Шендрик Антон 3 0
15. Задерака Максим 3 0
16. Панькив Юрий 1 1
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 21.43% (6) 14.29% (4)
 Александрия 3.03% (1) 3.03% (1) 18.18% (6) 39.39% (13) 24.24% (8) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 27 17 4 6 56 - 24 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 27 15 4 8 47 - 22 49
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 26 10 4 12 33 - 38 34
2. Мариуполь Заявка 26 7 9 10 27 - 40 30
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Колос Ковалёвка 18.4% (26)
X 28.4% (40)
Александрия 53.2% (75)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

Исход игры
Колос Ковалёвка
18.4% (26)
Ничья
28.4% (40)
Александрия
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27% (38)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Александрия
19.1% (27)
1:0 Колос Ковалёвка
8.5% (12)
0:2 Александрия
6.4% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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