Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия

Колос Ковалёвка
2:1
Конец матча
Стадион: Оболонь Арена
Александрия
1:0
20' ГолЛысенко Владимир
23' Желтая карточкаМирошниченко Денис
2:0
29' ГолЛысенко Владимир
2:1
48' ГолКовалец Кирилл
49' Желтая карточкаМорозко Евгений
77' Желтая карточкаБанада Евгений
79' Желтая карточкаЗозуля Алексей
82' Желтая карточкаТретьяков Максим
83' Желтая карточкаКовалец Кирилл
89' Желтая карточкаБогданов Андрей
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
20'
29'
48'
2:1
49'
77'
79'
82'
83'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.18
|2.
|Лысенко Владимир
|5
|0.18
|3.
|Вильхамссон Арни
|4 (2)
|0.14
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.11
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.11
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.07
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.07
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.04
|9.
|Морозко Евгений
|1
|0.04
|10.
|Волков Александр
|1
|0.04
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.04
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.04
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|17.
|Кожушко Олег
|0
|0
|18.
|Емец Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|7
|0.25
|2.
|Третьяков Максим
|7 (4)
|0.25
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.18
|4.
|Банада Евгений
|4
|0.14
|5.
|Ситало Артём
|4
|0.14
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.11
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.07
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Ореховский Павел
|6
|0
|6.
|Ильин Олег
|6
|0
|7.
|Задоя Евгений
|4
|1
|8.
|Зозуля Алексей
|5
|0
|9.
|Емец Владислав
|5
|0
|10.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|11.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|12.
|Черноморец Александр
|4
|0
|13.
|Костишин Денис
|4
|0
|14.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|15.
|Морозко Евгений
|2
|1
|16.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|17.
|Кожушко Олег
|1
|1
|18.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|9
|0
|2.
|Мирошниченко Денис
|7
|1
|3.
|Бабогло Владислав
|7
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|6
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Шастал Дмитрий
|3
|1
|11.
|Ковалец Кирилл
|4
|0
|12.
|Дубра Каспар
|2
|1
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|14.
|Шендрик Антон
|3
|0
|15.
|Задерака Максим
|3
|0
|16.
|Панькив Юрий
|1
|1
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|2
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|Александрия
|3.03% (1)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|39.39% (13)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|33 - 38
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 40
|30
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Исход игры
Колос Ковалёвка
18.4% (26)
Ничья
28.4% (40)
Александрия
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27% (38)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Александрия
19.1% (27)
1:0 Колос Ковалёвка
8.5% (12)
0:2 Александрия
6.4% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6.4% (9)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!