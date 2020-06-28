Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Днепр-1

Мариуполь
2:1
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Днепр-1
1:0
23' ГолКорниенко Виктор
37' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
45' Желтая карточкаЛогинов Сергей
2:0
45' ГолКащук Алексей
48' Желтая карточкаМуравский Назарий
58' Желтая карточкаКулаков Андрей
58' Желтая карточкаСваток Александр
65' Вторая желтая карточкаМуравский Назарий
2:1
66' ПенальтиХобленко Алексей
81' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лукас ТэйлорПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
23'
37'
45'
45'
2:0
58'
58'
66'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.14
|2.
|Фомин Руслан
|4 (1)
|0.14
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|3 (1)
|0.11
|4.
|Чурко Вячеслав
|3 (1)
|0.11
|5.
|Вакула Владислав
|3
|0.11
|6.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.11
|7.
|Кащук Алексей
|3
|0.11
|8.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|9.
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|10.
|Федорчук Валерий
|1
|0.04
|11.
|Путря Илья
|1
|0.04
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Яворский Сергей
|0
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|9 (2)
|0.32
|2.
|Когут Игорь
|4
|0.14
|3.
|Булеца Сергей
|3
|0.11
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.11
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.11
|6.
|Хобленко Алексей
|3 (2)
|0.11
|7.
|Назаренко Александр
|2
|0.07
|8.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.07
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.04
|10.
|Шаповал Владислав
|1
|0.04
|11.
|Цуриков Андрей
|1
|0.04
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Снижко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яворский Сергей
|8
|1
|2.
|Быков Алексей
|8
|1
|3.
|Федорчук Валерий
|6
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|6
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|5
|1
|6.
|Муравский Назарий
|3
|2
|7.
|Вакула Владислав
|6
|0
|8.
|Дава Джойским
|6
|0
|9.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|10.
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|11.
|Полегенько Павел
|3
|0
|12.
|Чех Максим
|3
|0
|13.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|14.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|15.
|Путря Илья
|2
|0
|16.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|17.
|Кулаков Андрей
|2
|0
|18.
|Фомин Руслан
|1
|0
|19.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|20.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|21.
|Кащук Алексей
|1
|0
|22.
|Петерман Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|9
|0
|2.
|Полевой Владимир
|7
|1
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Коркишко Дмитрий
|5
|1
|5.
|Лопырёнок Максим
|5
|1
|6.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|12.
|Супряга Владислав
|3
|0
|13.
|Логинов Сергей
|2
|0
|14.
|Хобленко Алексей
|2
|0
|15.
|Романюк Юрий
|2
|0
|16.
|Булеца Сергей
|2
|0
|17.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|18.
|Цуриков Андрей
|1
|0
|19.
|Загальский Игорь
|1
|0
|20.
|Сваток Александр
|1
|0
|21.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|22.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|23.
|Снижко Александр
|1
|0
|24.
|Клищук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|Днепр-1
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь
Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 24
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|47 - 22
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|20 - 41
|26
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 43
|23
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Днепр-1
Исход игры
Мариуполь
27.1% (38)
Ничья
52.1% (73)
Днепр-1
20.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
73.33% (99)
Нет
26.67% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (66)
1:2 Днепр-1
12.1% (17)
1:0 Мариуполь
10.7% (15)
2:1 Мариуполь
10% (14)
0:1 Днепр-1
5.7% (8)
2:0 Мариуполь
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Днепр-1
1.4% (2)
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