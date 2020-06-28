Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Днепр-1

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Мариуполь
2:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
23' Гол
Корниенко Виктор
37' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
45' Желтая карточка
Логинов Сергей
2:0
45' Гол
Кащук Алексей
48' Желтая карточка
Муравский Назарий
58' Желтая карточка
Кулаков Андрей
58' Желтая карточка
Сваток Александр
65' Вторая желтая карточка
Муравский Назарий
2:1
66' Пенальти
Хобленко Алексей
81' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
90'+4
1
Гальчук
Евгений
5
Дава
Джойским
37
Муравский
Назарий
2
Быков
Алексей
29
Кирюханцев
Игорь
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
20
Кащук
Алексей
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
23
Лукас
Тэйлор
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
29
Назаренко
Александр
9
Хобленко
Алексей
Мариуполь
Днепр-1

Ход матча

23'
Корниенко Виктор
(Кирюханцев Игорь)
1:0
28'
 
Супряга Владислав
Лукас Тэйлор
37'
Игнатенко Даниил
 
45'
 
Логинов Сергей
45'
Кащук Алексей
(Мишнёв Дмитрий)
2:0
46'
 
Ди Франко Франсиско
Кравченко Сергей Сергеевич
46'
 
Булеца Сергей
Назаренко Александр
48'
Муравский Назарий
 
56'
Фомин Руслан
Кащук Алексей
 
56'
Горбунов Сергей Олегович
Корниенко Виктор
 
58'
Кулаков Андрей
 
58'
 
Сваток Александр
65'
Муравский Назарий
 
66'
2:1
Хобленко Алексей
67'
Чурко Вячеслав
Кулаков Андрей
 
77'
Чех Максим
Игнатенко Даниил
 
77'
Топалов Дмитрий
Мишнёв Дмитрий
 
81'
 
Батагов Арсений
Когут Игорь
81'
 
Ди Франко Франсиско
83'
 
Чичиков Алексей
Хобленко Алексей

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Топалов Дмитрий 4 0.14
2. Фомин Руслан 4 (1) 0.14
3. Мишнёв Дмитрий 3 (1) 0.11
4. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.11
5. Вакула Владислав 3 0.11
6. Чоботенко Сергей 3 0.11
7. Кащук Алексей 3 0.11
8. Кирюханцев Игорь 2 0.07
9. Корниенко Виктор 1 0.04
10. Федорчук Валерий 1 0.04
11. Путря Илья 1 0.04
12. Полегенько Павел 0 0
13. Яворский Сергей 0 0
14. Кулаков Андрей 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 9 (2) 0.32
2. Когут Игорь 4 0.14
3. Булеца Сергей 3 0.11
4. Чичиков Алексей 3 0.11
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.11
6. Хобленко Алексей 3 (2) 0.11
7. Назаренко Александр 2 0.07
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.07
9. Полевой Владимир 1 0.04
10. Шаповал Владислав 1 0.04
11. Цуриков Андрей 1 0.04
12. Адамюк Владимир 1 0.04
13. Лукас Тэйлор 1 0.04
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Яворский Сергей 8 1
2. Быков Алексей 8 1
3. Федорчук Валерий 6 1
4. Игнатенко Даниил 6 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Муравский Назарий 3 2
7. Вакула Владислав 6 0
8. Дава Джойским 6 0
9. Тищенко Игорь 4 0
10. Мишнёв Дмитрий 4 0
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Танковский Вячеслав 1 1
14. Чурко Вячеслав 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Кулаков Андрей 2 0
18. Фомин Руслан 1 0
19. Горбунов Сергей Олегович 1 0
20. Топалов Дмитрий 1 0
21. Кащук Алексей 1 0
22. Петерман Никита 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Коркишко Дмитрий 5 1
5. Лопырёнок Максим 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Супряга Владислав 3 0
13. Логинов Сергей 2 0
14. Хобленко Алексей 2 0
15. Романюк Юрий 2 0
16. Булеца Сергей 2 0
17. Чичиков Алексей 1 0
18. Цуриков Андрей 1 0
19. Загальский Игорь 1 0
20. Сваток Александр 1 0
21. Адамюк Владимир 1 0
22. Лукас Тэйлор 1 0
23. Снижко Александр 1 0
24. Клищук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 11.11% (3) 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 25.93% (7)
 Днепр-1 12.9% (4) 3.23% (1) 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь
Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 2:0 Мариуполь Премьер-лига Днепр-1 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 27 17 4 6 56 - 24 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 27 15 4 8 47 - 22 49
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 26 7 5 14 20 - 41 26
4. Олимпик Донецк Заявка 26 6 5 15 23 - 43 23
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Мариуполь 27.1% (38)
X 52.1% (73)
Днепр-1 20.7% (29)
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Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Днепр-1

Исход игры
Мариуполь
27.1% (38)
Ничья
52.1% (73)
Днепр-1
20.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
73.33% (99)
Нет
26.67% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (66)
1:2 Днепр-1
12.1% (17)
1:0 Мариуполь
10.7% (15)
2:1 Мариуполь
10% (14)
0:1 Днепр-1
5.7% (8)
2:0 Мариуполь
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:2 Днепр-1
1.4% (2)
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