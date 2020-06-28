Прогнозы на матч Десна 0:1 Динамо Киев

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Десна
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
4' Гол
 5'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
26
Конопля
Ефим
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
77
Кузык
Орест
28
Будковский
Филипп
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
6
Кадири
Мохаммед
30
Шабанов
Артём
20
Караваев
Александр
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
33
Каргбо
Ибрагим
Десна
Динамо Киев

Ход матча

4'
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.54
2. Хлёбас Дмитрий 7 0.25
3. Калитвинцев Владислав 6 0.21
4. Фаворов Денис 6 (4) 0.21
5. Дегтярёв Максим 3 0.11
6. Тотовицкий Андрей 3 0.11
7. Имереков Максим 2 0.07
8. Картушов Егор 1 0.04
9. Будковский Филипп 1 0.04
10. Кузык Орест 1 0.04
11. Гитченко Андрей 1 0.04
12. Арвеладзе Леван 1 0.04
13. Фаворов Артём 1 0.04
14. Конопля Ефим 0 0
15. Богданов Андрей 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 10 (4) 0.36
2. Буяльский Виталий 9 (1) 0.32
3. Карлос де Пена 8 (1) 0.29
4. Вербич Беньямин 8 (2) 0.29
5. Беседин Артём 8 (1) 0.29
6. Миколенко Виталий 3 0.11
7. Русин Назарий 2 (1) 0.07
8. Шабанов Артём 2 0.07
9. Родригес Жерсон 2 0.07
10. Фран Соль 1 0.04
11. Шапаренко Николай 1 0.04
12. Попов Денис II 1 0.04
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Сидорчук Сергей 0 0
16. Караваев Александр 0 0
17. Кадар Томаш 0 0
18. Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 6 0
2. Фаворов Денис 6 0
3. Гитченко Андрей 5 0
4. Калитвинцев Владислав 5 0
5. Огиря Владислав 4 0
6. Имереков Максим 4 0
7. Богданов Андрей 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Дегтярёв Максим 3 0
12. Филиппов Александр 3 0
13. Картушов Егор 2 0
14. Тамм Йоонас 2 0
15. Домбровский Андрей 2 0
16. Хлёбас Дмитрий 2 0
17. Конопля Ефим 2 0
18. Арвеладзе Леван 1 0
19. Старенький Сергей 1 0
20. Тотовицкий Андрей 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 6 0
2. Беседин Артём 6 0
3. Попов Денис II 6 0
4. Шепелев Владимир 4 1
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Карлос де Пена 4 0
8. Вербич Беньямин 2 1
9. Гармаш Денис 3 0
10. Шабанов Артём 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Андриевский Александр 2 0
13. Кедзёра Томаш 2 0
14. Цыганков Виктор 2 0
15. Бурда Никита 2 0
16. Шапаренко Николай 2 0
17. Кадири Мохаммед 2 0
18. Бущан Георгий 1 0
19. Караваев Александр 1 0
20. Фран Соль 1 0
21. Родригес Жерсон 1 0
22. Русин Назарий 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 11.9% (5) 19.05% (8) 11.9% (5) 21.43% (9) 9.52% (4) 26.19% (11)
 Динамо Киев 6% (3) 14% (7) 26% (13) 16% (8) 14% (7) 24% (12)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев 1:0 Заявка 28 18 4 6 57 - 24 58
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна 0:1 Заявка 28 15 4 9 47 - 23 49
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла 0:0 Заявка 27 7 6 14 20 - 41 27
4. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 27 6 6 15 23 - 43 24
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Десна 2.8% (4)
X 11.3% (16)
Динамо Киев 85.8% (121)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Десна 0:1 Динамо Киев

Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
11.3% (16)
Динамо Киев
85.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
48.9% (69)
0:2 Динамо Киев
13.5% (19)
1:1 Ничья
9.2% (13)
0:1 Динамо Киев
8.5% (12)
1:3 Динамо Киев
6.4% (9)
0:3 Динамо Киев
3.5% (5)
2:1 Десна
1.4% (2)
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