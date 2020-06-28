Прогнозы на матч Десна 0:1 Динамо Киев

Десна
0:1
Первый тайм: 5'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Динамо Киев
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
77
Кузык
Орест
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
Ход матча
4'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|15 (3)
|0.54
|2.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.25
|3.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.21
|4.
|Фаворов Денис
|6 (4)
|0.21
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.11
|6.
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.11
|7.
|Имереков Максим
|2
|0.07
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.04
|9.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|10.
|Кузык Орест
|1
|0.04
|11.
|Гитченко Андрей
|1
|0.04
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.04
|13.
|Фаворов Артём
|1
|0.04
|14.
|Конопля Ефим
|0
|0
|15.
|Богданов Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|10 (4)
|0.36
|2.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.32
|3.
|Карлос де Пена
|8 (1)
|0.29
|4.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.29
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.29
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.11
|7.
|Русин Назарий
|2 (1)
|0.07
|8.
|Шабанов Артём
|2
|0.07
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0.07
|10.
|Фран Соль
|1
|0.04
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|16.
|Караваев Александр
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
|18.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|6
|0
|2.
|Фаворов Денис
|6
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|4.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|5.
|Огиря Владислав
|4
|0
|6.
|Имереков Максим
|4
|0
|7.
|Богданов Андрей
|4
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|0
|9.
|Фаворов Артём
|4
|0
|10.
|Паст Евгений
|3
|0
|11.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|12.
|Филиппов Александр
|3
|0
|13.
|Картушов Егор
|2
|0
|14.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|15.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|17.
|Конопля Ефим
|2
|0
|18.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|19.
|Старенький Сергей
|1
|0
|20.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|2.
|Беседин Артём
|6
|0
|3.
|Попов Денис II
|6
|0
|4.
|Шепелев Владимир
|4
|1
|5.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Карлос де Пена
|4
|0
|8.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|9.
|Гармаш Денис
|3
|0
|10.
|Шабанов Артём
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Андриевский Александр
|2
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|15.
|Бурда Никита
|2
|0
|16.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|17.
|Кадири Мохаммед
|2
|0
|18.
|Бущан Георгий
|1
|0
|19.
|Караваев Александр
|1
|0
|20.
|Фран Соль
|1
|0
|21.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|22.
|Русин Назарий
|1
|0
|23.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|26.19% (11)
|Динамо Киев
|6% (3)
|14% (7)
|26% (13)
|16% (8)
|14% (7)
|24% (12)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|28
|18
|4
|6
|57 - 24
|58
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|0:1 Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 23
|49
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 41
|27
|4.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|27
|6
|6
|15
|23 - 43
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Десна 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
11.3% (16)
Динамо Киев
85.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
48.9% (69)
0:2 Динамо Киев
13.5% (19)
1:1 Ничья
9.2% (13)
0:1 Динамо Киев
8.5% (12)
1:3 Динамо Киев
6.4% (9)
0:3 Динамо Киев
3.5% (5)
2:1 Десна
1.4% (2)
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