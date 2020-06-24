  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 31'
АЕК
0' 31'
Арис Салоники
АЕК

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Идейе Браун 2 0.33
2. Бруну Гама 1 (1) 0.17
3. Ларссон Даниэль 1 0.17
4. Саша Лукас 1 0.17
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 2 0.33
2. Албанис Христос 2 0.33
3. Оливейра Нелсон 2 (1) 0.33
4. Враньеш Огнен 1 0.17
5. Крстичич Ненад 1 0.17
6. Сварнас Эфстратиос 1 0.17
7. Ливайя Марко 1 (1) 0.17
8. Араужо Серхио 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Матилья Хавьер 0 1
АЕК
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 АЕК 30% (3) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники
Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панетоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АЕК 2:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1 Панетоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1/4 финала
1 Панетоликос
5 АЕК
1 Арис Салоники
0 Атромитос
3 ПАОК
0 Панатинаикос
2 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
2 АЕК
1 Арис Салоники
3 ПАОК
2 Олимпиакос
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 АЕК онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 