Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 31'
АЕК
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
98 Abou Ba
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ziga Laci
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Идейе Браун
|2
|0.33
|2.
|Бруну Гама
|1 (1)
|0.17
|3.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Саша Лукас
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манталос Петрос
|2
|0.33
|2.
|Албанис Христос
|2
|0.33
|3.
|Оливейра Нелсон
|2 (1)
|0.33
|4.
|Враньеш Огнен
|1
|0.17
|5.
|Крстичич Ненад
|1
|0.17
|6.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0.17
|7.
|Ливайя Марко
|1 (1)
|0.17
|8.
|Араужо Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матилья Хавьер
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|АЕК
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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