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Арис Салоники
2:2
Итог доп. времени
АЕК
0'
54' Желтая карточка
Andre Simoes1
1:0
57' Гол
Мансини Даниэль
81' Желтая карточка
Матилья Хавьер
84' Желтая карточка
Мансини Даниэль
2:0
90' Гол
Nicolas Diguiny
2:1
90' Гол
Ливайя Марко
94' Желтая карточка
Манталос Петрос
2:2
102' Гол
Ливайя Марко
103' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
111' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
120' Вторая желтая карточка
Манталос Петрос
120' Желтая карточка
Abou Ba
120' Желтая карточка
Саша Лукас
120' Вторая желтая карточка
Andre Simoes1
120' Вторая желтая карточка
Оливейра Нелсон
120'
Арис Салоники
АЕК

Ход матча

46'
 
Паулинью Паулу
Бакакис Михалис
49'
Мансини Даниэль
Ларссон Даниэль
 
54'
 
Andre Simoes1
57'
Мансини Даниэль
(Фетфатцидис Иоаннис)
1:0
65'
 
Хульт Никлас
Лопеш Элдер
65'
 
Албанис Христос
Верде Даниэле
73'
 
Араужо Серхио
Крстичич Ненад
78'
Abou Ba
Фетфатцидис Иоаннис
 
81'
Матилья Хавьер
 
84'
Мансини Даниэль
 
89'
Nicolas Diguiny
Бруну Гама
 
90'
Nicolas Diguiny
2:0
90'
2:1
Ливайя Марко
94'
 
Манталос Петрос
96'
Мартинес Николас II
Тонсо Мартин
 
102'
2:2
Ливайя Марко
103'
 
Оливейра Нелсон
110'
 
Шимански Дамиан
Ливайя Марко
111'
 
Сварнас Эфстратиос
120'
 
Манталос Петрос
120'
Abou Ba
 
120'
Саша Лукас
 
120'
 
Andre Simoes1
120'
 
Оливейра Нелсон

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Идейе Браун 2 0.33
2. Бруну Гама 1 (1) 0.17
3. Ларссон Даниэль 1 0.17
4. Nicolas Diguiny 1 0.17
5. Саша Лукас 1 0.17
6. Мансини Даниэль 1 0.17
7. Фетфатцидис Иоаннис 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ливайя Марко 3 (1) 0.5
2. Манталос Петрос 2 0.33
3. Албанис Христос 2 0.33
4. Оливейра Нелсон 2 (1) 0.33
5. Враньеш Огнен 1 0.17
6. Крстичич Ненад 1 0.17
7. Сварнас Эфстратиос 1 0.17
8. Араужо Серхио 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Матилья Хавьер 1 1
2. Саша Лукас 1 0
3. Мансини Даниэль 1 0
4. Abou Ba 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Оливейра Нелсон 1 1
2. Манталос Петрос 1 1
3. Andre Simoes1 1 1
4. Сварнас Эфстратиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Арис Салоники 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0
 АЕК 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники
Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панетоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АЕК 2:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1 Панетоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1/4 финала
1 Панетоликос
5 АЕК
1 Арис Салоники
0 Атромитос
3 ПАОК
0 Панатинаикос
2 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
4 АЕК
3 Арис Салоники
3 ПАОК
4 Олимпиакос
Финал
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Где смотреть матч Арис Салоники 2:2 АЕК онлайн

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