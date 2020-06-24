Арис Салоники
2:2
Итог доп. времени
АЕК
54' Желтая карточкаAndre Simoes1
1:0
57' ГолМансини Даниэль
81' Желтая карточкаМатилья Хавьер
84' Желтая карточкаМансини Даниэль
2:0
90' ГолNicolas Diguiny
2:1
90' ГолЛивайя Марко
94' Желтая карточкаМанталос Петрос
2:2
102' ГолЛивайя Марко
103' Желтая карточкаОливейра Нелсон
111' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
120' Вторая желтая карточкаМанталос Петрос
120' Желтая карточкаAbou Ba
120' Желтая карточкаСаша Лукас
120' Вторая желтая карточкаAndre Simoes1
120' Вторая желтая карточкаОливейра Нелсон
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
98 Abou Ba
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ziga Laci
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
54'
57'
81'
84'
90'
2:0
90'
2:1
94'
102'
2:2
103'
111'
120'
120'
120'
120'
120'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Идейе Браун
|2
|0.33
|2.
|Бруну Гама
|1 (1)
|0.17
|3.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Nicolas Diguiny
|1
|0.17
|5.
|Саша Лукас
|1
|0.17
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ливайя Марко
|3 (1)
|0.5
|2.
|Манталос Петрос
|2
|0.33
|3.
|Албанис Христос
|2
|0.33
|4.
|Оливейра Нелсон
|2 (1)
|0.33
|5.
|Враньеш Огнен
|1
|0.17
|6.
|Крстичич Ненад
|1
|0.17
|7.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0.17
|8.
|Араужо Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матилья Хавьер
|1
|1
|2.
|Саша Лукас
|1
|0
|3.
|Мансини Даниэль
|1
|0
|4.
|Abou Ba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оливейра Нелсон
|1
|1
|2.
|Манталос Петрос
|1
|1
|3.
|Andre Simoes1
|1
|1
|4.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Арис Салоники
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|АЕК
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Аутентификация