всё-таки это кубок :)
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сутормин Алексей
|2 (1)
|0.5
|2.
|Жирков Юрий
|1
|0.25
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.25
|4.
|Смольников Игорь
|1
|0.25
|5.
|Шатов Олег
|1
|0.25
|6.
|Мак Роберт
|1
|0.25
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|3
|0.75
|2.
|Ларссон Джордан
|3
|0.75
|3.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0.25
|#
|Игрок
|1.
|Смольников Игорь
|1
|0
|2.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|2
|0
|2.
|Понсе Эсекель
|0
|1
|3.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|4.
|Крал Алекс
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Зенит
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Спартак Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)