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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать в Санкт-Петербург, где сегодня состоится полуфинал Кубка России, в котором "Зенит" сразится со "Спартаком". Компанию вам составлю я, Сергей Прокофьев.