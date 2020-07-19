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Зенит
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сутормин Алексей 2 (1) 0.5
2. Жирков Юрий 1 0.25
3. Ерохин Александр 1 0.25
4. Смольников Игорь 1 0.25
5. Шатов Олег 1 0.25
6. Мак Роберт 1 0.25
7. Ригони Эмилиано 1 0.25
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 3 0.75
2. Ларссон Джордан 3 0.75
3. Бакаев Зелимхан 1 0.25

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Смольников Игорь 1 0
2. Сутормин Алексей 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 2 0
2. Понсе Эсекель 0 1
3. Жиго Самуэль 1 0
4. Крал Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Зенит 12.5% (1) 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Спартак Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит
Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов

Последние игры между собой

Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер
Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
5 Химки
1 Торпедо Москва
0 Шинник
2 Урал
3 Спартак Москва
2 ЦСКА Москва
1 Ахмат
2 Зенит
1/2 финала
1 Урал
3 Химки
0 Зенит
0 Спартак Москва
Финал
Химки
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать в Санкт-Петербург, где сегодня состоится полуфинал Кубка России, в котором "Зенит" сразится со "Спартаком". Компанию вам составлю я, Сергей Прокофьев.
Прогнозы 169
Зенит 82.8% (140)
X 8.3% (14)
Спартак Москва 8.9% (15)
0
выиграет Зенит, со счетом 3:1
Скорей всего Зенит победит. Дзюба на Спартак всегда настроится. Да и последний скандал между руководителями... Ещё
fleafil #
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2.7 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

Исход игры
Зенит
82.8% (140)
Ничья
8.3% (14)
Спартак Москва
8.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
69.87% (109)
Нет
30.13% (47)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.7% (62)
2:0 Зенит
16.6% (28)
3:1 Зенит
14.8% (25)
1:0 Зенит
7.7% (13)
1:1 Ничья
5.3% (9)
1:2 Спартак Москва
4.1% (7)
3:0 Зенит
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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