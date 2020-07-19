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Урал
0:3
Перерыв
Химки
0'
0:1
10' Гол
Гапон Евгений
10' Желтая карточка
Калинин Игорь
0:2
36' Гол
Трошечкин Александр
0:3
37' Гол
Полярус Артём
Урал
Химки

Ход матча

10'
0:1
Гапон Евгений
10'
Калинин Игорь
 
36'
0:2
Трошечкин Александр
37'
0:3
Полярус Артём

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Погребняк Павел 2 0.5
2. Димитров Николай 1 0.25
3. Бавин Юрий 1 0.25
4. Аугустыняк Рафал 1 0.25
5. Эль Кабир Отман 1 (1) 0.25
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полярус Артём 4 0.8
2. Дядюн Владимир 3 0.6
3. Гапон Евгений 2 0.4
4. Трошечкин Александр 2 0.4
5. Корян Аршак 2 (1) 0.4
6. Кухарчук Илья 1 0.2
7. Тихий Дмитрий 1 0.2
8. Барков Дмитрий 1 0.2
9. Мишуков Богдан 1 0.2

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бумаль Майега Петрус 0 1
2. Фидлер Артём 1 0
3. Бавин Юрий 1 0
4. Калинин Игорь 1 0
Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 1 0
2. Почивалин Валерий 1 0
3. Скворцов Алексей 1 0
4. Барков Дмитрий 1 0
5. Трошечкин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Химки 28.57% (4) 21.43% (3) 0 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал
Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки
Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Урал 2:1 Химки Кубок ФНЛ Химки 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Урал 5:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 0:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
5 Химки
1 Торпедо Москва
0 Шинник
2 Урал
3 Спартак Москва
2 ЦСКА Москва
1 Ахмат
2 Зенит
1/2 финала
0 Урал
0 Химки
0 Зенит
0 Спартак Москва
Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Химки" в Екатеринбурге сенсационно громят "Урал" 3:0. Команда Дмитрия Парфёнова показывает ужасную игру, во втором тайме ей нужно как можно скорее начинать забивать, а иначе о выходе в финал Кубка России можно забыть. 
  • 45'
    Аугустыняк с левого угла вратарской в касание пробил по воротам после подачи с правого фланга, мяч полетел слишком высоко. 
  • 45'
    Емельянов с линии штрафной площади пробил по воротам, Смирнов бросился под мяч и здорово его заблокировал. 
  • 45'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, "Химки" продолжают уверенно держать оборону у своих ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма. 
  • Штанга
    45'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Аугустыняк головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину. 
  • 44'
    Вернулся Тихий в игру, готов защитник "Химок" продолжать матч. Для гостей главное не пропустить до перерыва. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Тихий в борьбе с Бикфалви получил повреждение в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Химок", пауза в игре. 
  • Угловой
    42'
    Кухарчик с углового выполнил подачу к линии вратарской, Трошечкин головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    41'
    Кухарчик со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Погребняк не смог пробить по воротам, мяч отскочил к правому углу вратарской, оттуда в ближний угол ворот пробил Аугустыняк, Лантратов перекрыл ворота и отправил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Гапон на правом фланге нарушил правила против Бикфалви. "Урал" готовится к очередному стандарту. 
  • 39'
    "Урал" показывает просто ужасающую игру на своём поле. "Химки" же теперь могут закрыться и двигаться к финалу. 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-Л! 0:3!!! Полярус!!! Боженов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Полярус оказался первым на мяче и точно пробил в левый угол ворот, мяч задел штангу, а затем оказался в сетке. 
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Трошечкин!!! Корян с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Емельянов головой не смог как следует выбить мяч, с левого угла штрафной площади его в центр штрафной отправил Смирнов, а уже оттуда под перекладину пробил Трошечкин. 
  • 35'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Смирнов головой выбил мяч к линии штрафной площади, оттуда Калинин головой сбросил мяч к линии вратарской, совсем немного Погребняк не успел к моменту, чтобы завершить его ударом по воротам. 
  • 34'
    Аугустыняк из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, игроки "Химок" оказались первыми на мяче. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев при попытке обработать мяч подыграл себе рукой. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Мартусевич в центре поля нарушил правила против Кухарчика. Достаточно много игроки "Химок" стали фолить. 
  • 31'
    Кухарчик со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Химок" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Боженов на левом фланге нарушил правила против Бавина. Игроки "Урала" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 29'
    Смирнов на левом фланге раскачал Кулакова, вошёл в штрафную площадь, а затем Александр выполнил прострел во вратарскую, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 28'
    Боженов с правого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Корян не попал по мячу при попытке пробить по воротам, а Трошечкин зарядил его слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Герасимов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дядюна. 
  • 26'
    Корян выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Дядюн поздно совершил рывок, Владимир в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 25'
    Полярус на этот раз с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч был закручен слишком сильно, Корян не смог сохранить его в игре. 
  • 24'
    Полярус с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Артём выполнил передачу к линии штрафной, Корян под прессингов соперников не смог пробить по воротам. 
  • 23'
    Аугустыняк вновь решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Мартусевича. 
  • 22'
    Бавин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Боженов и вновь выбил мяч в аут. 
  • 21'
    Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дядюн сбросил мяч на Поляруса, но Артём в борьбе с соперником так и не смог пробить по воротам. 
  • 20'
    Полярус пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Годзюр был на месте. 
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот "Химок". Кухарчик выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову. 
  • Судья
    18'
    Трошечкин у своей штрафной площади рискованно сыграл в подкате, Бикфалви получил по ногам, но Сергей Лапочкин показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Трошечкин в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" вновь достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 16'
    Без сюрпризов матч для "Урала" вновь не пройдёт, в очередной раз проблемы команды из Екатеринбурга в обороне достаточно сильно сказываются. 
  • 15'
    Аугустыняк пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Рафала и улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Смирнов в центре поля нарушил правила против Бавина. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Гапон!!! Полярус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Урала" не смог выбить мяч, он в итоге долетел до линии вратарской, а там его в падении головой в левый угол ворот отправил Гапон. 
  • Желтая карточка
    12'
    Защитник "Урала" Игорь Калинин получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля. 
  • Угловой
    11'
    Кухарчик с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Герасимов головой пробил в ближний угол ворот, Лантратов намертво поймал мяч. 
  • 10'
    Вновь из цента поля последовала передача на ход Кулакову, на этот раз мяч полетел к правому углу штрафной площади, Смирнов и Лантратов сыграли не очень сыгранно между собой, мяч в итоге был выбит на угловой. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Трошечкин получил по ногам в центре поля. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Бикфалви из центра поля выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, защитники "Химок" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 7'
    Дядюн попытался прессинговать Годзюра в штрафной площади "Урала", голкипер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 6'
    Кулаков попытался выполнить передачу на ход Кухарчику по правому флангу, но мяч свалился с ноги у Дениса и улетел в аут. 
  • Опасный момент
    5'
    Боженов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дядюн головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 4'
    Кухарчик прошёл вперёд по правому флангу, а затем Михал выполнил прострел в центр штрафной площади, Погребняк в борьбе с защитниками "Химок" не смог пробить по воротам, мяч в итоге оказался в руках у Лантратова. 
  • 3'
    Калинин попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную площадь, но Боженов успешно подставил ногу и отправил мяч в аут. 
  • 2'
    "Урал" ожидаемо сразу же забрал мяч под свой контроль, "Химки" конечно же сегодня будут действовать от обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Урал" является явным фаворитом в этом противостоянии, если команда Дмитрия Парфёнова не будет придумывать лишнего на поле, она должна будет уверенно проходить "Химки" и вновь выходить в финал Кубка России. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинале Кубка России между "Уралом" из Екатеринбургом и подмосковными "Химками". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Матюнин из Москвы. 
Прогнозы 158
Урал 92.4% (146)
X 6.3% (10)
Химки 1.3% (2)
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1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Урал 0:3 Химки

Исход игры
Урал
92.4% (146)
Ничья
6.3% (10)
Химки
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.27% (60)
Меньше
59.73% (89)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
2:1 Урал
29.7% (47)
2:0 Урал
25.9% (41)
1:0 Урал
24.1% (38)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Урал
5.1% (8)
3:0 Урал
2.5% (4)
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