0:1
10' ГолГапон Евгений
10' Желтая карточкаКалинин Игорь
0:2
36' ГолТрошечкин Александр
0:3
37' ГолПолярус Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
Ход матча
10'
0:1
10'
36'
37'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Погребняк Павел
|2
|0.5
|2.
|Димитров Николай
|1
|0.25
|3.
|Бавин Юрий
|1
|0.25
|4.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.25
|5.
|Эль Кабир Отман
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полярус Артём
|4
|0.8
|2.
|Дядюн Владимир
|3
|0.6
|3.
|Гапон Евгений
|2
|0.4
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.4
|5.
|Корян Аршак
|2 (1)
|0.4
|6.
|Кухарчук Илья
|1
|0.2
|7.
|Тихий Дмитрий
|1
|0.2
|8.
|Барков Дмитрий
|1
|0.2
|9.
|Мишуков Богдан
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бумаль Майега Петрус
|0
|1
|2.
|Фидлер Артём
|1
|0
|3.
|Бавин Юрий
|1
|0
|4.
|Калинин Игорь
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дядюн Владимир
|1
|0
|2.
|Почивалин Валерий
|1
|0
|3.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|4.
|Барков Дмитрий
|1
|0
|5.
|Трошечкин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Химки
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки
Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Урал 0:3 Химки
Исход игры
Урал
92.4% (146)
Ничья
6.3% (10)
Химки
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.27% (60)
Меньше
59.73% (89)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
2:1 Урал
29.7% (47)
2:0 Урал
25.9% (41)
1:0 Урал
24.1% (38)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Урал
5.1% (8)
3:0 Урал
2.5% (4)
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