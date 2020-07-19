Три минуты добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма.

Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, "Химки" продолжают уверенно держать оборону у своих ворот.

Емельянов с линии штрафной площади пробил по воротам, Смирнов бросился под мяч и здорово его заблокировал.

Аугустыняк с левого угла вратарской в касание пробил по воротам после подачи с правого фланга, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Химки" в Екатеринбурге сенсационно громят "Урал" 3:0. Команда Дмитрия Парфёнова показывает ужасную игру, во втором тайме ей нужно как можно скорее начинать забивать, а иначе о выходе в финал Кубка России можно забыть.

45' Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Аугустыняк головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину.

44' Вернулся Тихий в игру, готов защитник "Химок" продолжать матч. Для гостей главное не пропустить до перерыва.

43' Тихий в борьбе с Бикфалви получил повреждение в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Химок", пауза в игре.

42' Кухарчик с углового выполнил подачу к линии вратарской, Трошечкин головой выбил мяч подальше от своих ворот.

41' Кухарчик со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Погребняк не смог пробить по воротам, мяч отскочил к правому углу вратарской, оттуда в ближний угол ворот пробил Аугустыняк, Лантратов перекрыл ворота и отправил мяч на угловой.

40' Гапон на правом фланге нарушил правила против Бикфалви. "Урал" готовится к очередному стандарту.

39' "Урал" показывает просто ужасающую игру на своём поле. "Химки" же теперь могут закрыться и двигаться к финалу.

38' Г-О-О-О-Л! 0:3!!! Полярус!!! Боженов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Полярус оказался первым на мяче и точно пробил в левый угол ворот, мяч задел штангу, а затем оказался в сетке.

36' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Трошечкин!!! Корян с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Емельянов головой не смог как следует выбить мяч, с левого угла штрафной площади его в центр штрафной отправил Смирнов, а уже оттуда под перекладину пробил Трошечкин.

35' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Смирнов головой выбил мяч к линии штрафной площади, оттуда Калинин головой сбросил мяч к линии вратарской, совсем немного Погребняк не успел к моменту, чтобы завершить его ударом по воротам.

34' Аугустыняк из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, игроки "Химок" оказались первыми на мяче.

33' Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев при попытке обработать мяч подыграл себе рукой.

32' Мартусевич в центре поля нарушил правила против Кухарчика. Достаточно много игроки "Химок" стали фолить.

31' Кухарчик со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Химок" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот.

30' Боженов на левом фланге нарушил правила против Бавина. Игроки "Урала" тщательно готовятся к стандарту.

29' Смирнов на левом фланге раскачал Кулакова, вошёл в штрафную площадь, а затем Александр выполнил прострел во вратарскую, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

28' Боженов с правого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Корян не попал по мячу при попытке пробить по воротам, а Трошечкин зарядил его слишком высоко.

27' Герасимов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дядюна.

26' Корян выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Дядюн поздно совершил рывок, Владимир в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

25' Полярус на этот раз с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч был закручен слишком сильно, Корян не смог сохранить его в игре.

24' Полярус с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Артём выполнил передачу к линии штрафной, Корян под прессингов соперников не смог пробить по воротам.

23' Аугустыняк вновь решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Мартусевича.

22' Бавин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Боженов и вновь выбил мяч в аут.

21' Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дядюн сбросил мяч на Поляруса, но Артём в борьбе с соперником так и не смог пробить по воротам.

20' Полярус пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Годзюр был на месте.

19' Угловой у ворот "Химок". Кухарчик выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову.

18' Трошечкин у своей штрафной площади рискованно сыграл в подкате, Бикфалви получил по ногам, но Сергей Лапочкин показал, что нужно играть дальше.

17' Трошечкин в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" вновь достаточно быстро разыграли стандарт.

16' Без сюрпризов матч для "Урала" вновь не пройдёт, в очередной раз проблемы команды из Екатеринбурга в обороне достаточно сильно сказываются.

15' Аугустыняк пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Рафала и улетел в сторону от цели.

14' Смирнов в центре поля нарушил правила против Бавина. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Гапон!!! Полярус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Урала" не смог выбить мяч, он в итоге долетел до линии вратарской, а там его в падении головой в левый угол ворот отправил Гапон.

12' Защитник "Урала" Игорь Калинин получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля.

11' Кухарчик с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Герасимов головой пробил в ближний угол ворот, Лантратов намертво поймал мяч.

10' Вновь из цента поля последовала передача на ход Кулакову, на этот раз мяч полетел к правому углу штрафной площади, Смирнов и Лантратов сыграли не очень сыгранно между собой, мяч в итоге был выбит на угловой.

9' Трошечкин получил по ногам в центре поля. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Бикфалви из центра поля выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, защитники "Химок" сыграли внимательно и перехватили мяч.

7' Дядюн попытался прессинговать Годзюра в штрафной площади "Урала", голкипер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

6' Кулаков попытался выполнить передачу на ход Кухарчику по правому флангу, но мяч свалился с ноги у Дениса и улетел в аут.

5' Боженов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дядюн головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Кухарчик прошёл вперёд по правому флангу, а затем Михал выполнил прострел в центр штрафной площади, Погребняк в борьбе с защитниками "Химок" не смог пробить по воротам, мяч в итоге оказался в руках у Лантратова.

3' Калинин попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную площадь, но Боженов успешно подставил ногу и отправил мяч в аут.

2' "Урал" ожидаемо сразу же забрал мяч под свой контроль, "Химки" конечно же сегодня будут действовать от обороны.