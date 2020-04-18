Беларусь: Премьер-лига 2020

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Рух Брест
1:0
Конец матча

Стадион:
Минск
Рух Брест
Минск
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
2. Торпедо-БелАЗ 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
3. Витебск Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
4. Энергетик-БГУ Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Ислочь Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Городея Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
7. Динамо-Брест Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. БАТЭ 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Рух Брест Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
10. Славия Мозырь Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Динамо Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12. Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
14. Неман Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Смолевичи-СТИ Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
16. Белшина Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Новости матча
  • После матча
  • "Рух" (Брест) - "Минск" - 1:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Опасный момент
    90'
    Быструю контратаку провели хозяева. Морозов вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Леонова.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Руха": вместо Павла Седькол на поле вышел Владислав Морозов.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Минска": вместо Ярослава Яроцкого на поле вышел Дмитрий Зинович.
  • 90'
    Нечаев вышел к линии штрафной площади и прервал длинный заброс вперёд на Шрамченко.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Севостьяник во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Владислав Васильев исполнил подачу от углового флага. Минчане выбьили мяч к центральному кругу.
  • 89'
    Концевой справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 88'
    Владислав Васильев слева навесил на Концевого, который головой пробил в Нечаева.
  • Угловой
    87'
    Ещё раз Алвес Виллиам нанёс удар головой после подачи от углового флага. Нечаев мяч отбил.
  • Угловой
    86'
    Алвес Виллиам не смог прицельно пробить после подачи от углового флага.
  • Фол, нарушение
    85'
    Прищепа на фланге сбил Владислава Васильева.
  • 84'
    "Рух" к концу встречи чувствует себя всё увереннее и переводит игру на чужую половину поля.
  • Желтая карточка
    82'
    Прищепа получил жёлтую карточку за откидку мяча после остановки игры.
  • 81'
    У Концевого справа к воротам передача на партнёра точной не получилась.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Руха": вместо Артёма Петренко на поле вышел Артём Концевой.
  • Офсайд
    79'
    Ролович слева забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    78'
    Нечаев получил жёлтую карточку за затяжку времени.
  • 77'
    После навеса Мигунова со штрафного Рахманов пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    76'
    Рыжук у центрального круга завалил на газон Владислава Васильева.
  • Фол, нарушение
    75'
    Петренко на фланге опасно сыграл против Яроцкого.
  • Опасный момент
    74'
    Артём Васильев справа со штрафного навесил на Прищепу, который головой пробил рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    73'
    Седько на фланге ударил по ногам Шрамченко и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    72'
    Артём Васильев исполнил угловой удар. Мяч вернулся к Артёму, у которого вторая подача не получилась.
  • Желтая карточка
    71'
    Яроцкий получил жёлтую карточку. Видимо, что-то сказал в адрес арбитра Ярослав.
  • Угловой
    70'
    Угловой удар исполнили хозяева. Алвес Виллиам выиграл борьбу вверху, но пробить по воротам не смог.
  • 69'
    Седько слева выскочил к воротам, но с острого угла в ворота не попал.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Минска": вместо Романа Грибовского на поле вышел Огнен Ролович.
  • Офсайд
    67'
    Петренко справа забежал в офсайд.
  • 66'
    Грибовский воспользовался ошибкой защитников "Руха" и слева вышел к воротам, а вот удар нанёс точно в руки Нечаеву.
  • 65'
    Владислав Васильев с двадцати двух метров пробил правее ворот.
  • 64'
    Шрамченко справа попытался вывести к воротам Хващинского, но передачу исполнил неточную.
  • 62'
    Шрамченко слева навесил к воротам, где Хващинский до мча не дотянулся.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Руха": вместо Егора Богомольского на поле вышел Сергей Тихоновский.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Минска": вместо Глеба Гурбана на поле вышел Артём Васильев.
  • Угловой
    58'
    Угловой удар исполнили гости. Защитники "Руха" выбили мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    56'
    Гайдучик в центре поля сыграл рукой.
  • Угловой
    55'
    Гости исполнили угловой удар. Арбитры усмотрели, что мяч в воздухе пересёк линию поля.
  • 55'
    Прострел Грибовского справа к воротам заблокировал Алвес Виллиам.
  • Фол, нарушение
    54'
    Хващинский в центре поля влетел локтем в Андроника.
  • 53'
    Нечаев вышел на навес Яроцкого слева со штрафного и кулаками выбил мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    52'
    Андроник на фланге сбил Насибулина.
  • Угловой
    50'
    Угловой удар разыграли хозяева. После прострела Седько слева Гречихо пяткой пробил рядом с дальней штангой.
  • 49'
    "Рух" продолжает действовать активно. Дальний удар Петренко парирует Леонов.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СЕДЬКО!!! Быстрая атака получилась у хозяев. Андроник выдал пас вперёд, где Седько мощными ударом с двадцати трёх метров поразил правый угол ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Бресте!
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Рух" (Брест) - "Минск" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Алвес Виллиам в центральном круге сбил Хващинского.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Севостьяник в первом тайме.
  • 45'
    Гречихо после навеса справа со штрафного головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    44'
    Прищепа у углового флага попал ногой в колено Гречихо.
  • Угловой
    43'
    Угловой удар исполнили гости. Яроцкому в штрафной площади сопергники  не позволили нанести удар по воротам.
  • Опасный момент
    42'
    Шрамченко слева отличным переводом вывел справа к воротам Насибулина, который не смог переиграть Нечаева.
  • 41'
    Богомольский слева прорвался в штрафную площадь, где Чаговец помешал Егору нанести прицельный удар по воротам.
  • 40'
    "Рух" активно прессингует соперника в центре поля и не позволяет гостям разгонять атаки.
  • 39'
    У Васильева справа подача в штрафную площадь получилась слишком слабой.
  • Офсайд
    38'
    Шрамченко слева оказался в офсайде.
  • Угловой
    37'
    Опасно у ворот "Минска" и после подачи от углового флага. Леонов действует уверенно и отбивает удар Рахманова головой в упор.
  • Штанга
    36'
    После навеса Васильева справа Мигунов головой пробил в дальнюю штангу.
  • Желтая карточка
    34'
    Андроник за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • 33'
    У Яроцкого не получился дальний удар с левого фланга по воротам. Мяч полетел сильно в сторону от цели.
  • Желтая карточка
    32'
    Кому-то из помощников Седнёва показана жёлтая карточка. Тренерский штаб "Руха" должен вести себя спокойнее.
  • Опасный момент
    31'
    После подачи со штрафного Виллиам трижды бил по воротам с восьми метров, но Леонов сумел парировать удары.
  • 30'
    "Рух" прибавил в движении и стал увереннее держать мяч в центре поля.
  • 29'
    Васильев справа прорвался в штрафную площадь, но не смог исполнить точную передачу в центр на партнёров. После навеса слева головой пробил Седько и попал мячом в затылок Васильеву.
  • Фол, нарушение
    28'
    Насибулин на левом фланге атаки нарушил правила.
  • 27'
    Насибулин слишком сильно прокинул мяч себе на ход и не смог обогнать соперника.
  • 26'
    Мигунов не смог исполнить подачу слева к воротам в касание.
  • Угловой
    25'
    Угловой удар исполнили гости. Яроцкий выиграл борьбу вверху, но головой по воротам пробил неточно.
  • 24'
    К середине тайма игра постепенно стала смещаться на половину поля хозяев. Минская команда стала чаще владеть мячом и точнее играть в передачах.
  • Фол, нарушение
    23'
    Гречихо на фланге прыгнул в ноги Залескому.
  • Фол, нарушение
    22'
    Богомольский у центрального круга ударил по ногам Залкеского.
  • 21'
    Шрамченко с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Хващинский слева выскочил к воротам и с острого угла пробил. Нечаев растянулся и отбил удар в дальний угол.
  • 19'
    Нечаев сделал сильный пас вперёд на Петренко. Леонову пришлось срочно выбегать к линии штрафной площади и играть руками на перехвате.
  • Травма, повреждение
    18'
    Гречихо медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    17'
    Шрамченко в центре поля ударил по ногам Гречихо и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    16'
    Шрамченко в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 15'
    Всё более вязкой становится борьба в центре поля. Атаки у команд не получаются.
  • Фол, нарушение
    14'
    Насибулин на чужой половине поля завалил на газон Андроника.
  • 13'
    Аутами увлеклись команды у скамеек запасным. По очереди исполнили соперники серию бросков мяча руками.
  • 11'
    В равной борьбе проходит стартовый отрезок матча. Команды обмениваются атаки, которые не завершают опасными ударами.
  • Офсайд
    10'
    Богомольский сделал скидку в центр на Петренко, который оказался в офсайде.
  • 9'
    Шрамченко слева вывел к воротам Грибовского, прострел которого в центр заблокировали защитники "Руха".
  • 8'
    Шрамченко слева навесил к воротам. Нечаев кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • 7'
    Васильев справа ворвался в штрафную площадь, но его прострел к дальней штанге оказалось некому замкнуть.
  • 6'
    Нечаев выскочил к линии штрафной площади и прервал длинный заброс вперёд на Грибовского.
  • 5'
    Васильев слишком сильно исполнил заброс направо в штрафную площадь. Мяч снова улетает за пределы поля.
  • 4'
    Насибулин справа заброс на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.
  • 3'
    В центре поля проходят первые минуты встречи. Команды действуют осторожно, а забросы вперёд острыми не получаются.
  • 2'
    "Рух" играет в бирюзовой форме, "Минск" - в белой с синими элементами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на ГОСК "Брестский"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют брестский «Рух» и «Минск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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