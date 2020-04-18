Беларусь: Премьер-лига 2020

"Рух" (Брест) - "Минск" - 1:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Замена в составе "Минска": вместо Ярослава Яроцкого на поле вышел Дмитрий Зинович.

Замена в составе "Руха": вместо Павла Седькол на поле вышел Владислав Морозов.

Быструю контратаку провели хозяева. Морозов вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Леонова.

90' Нечаев вышел к линии штрафной площади и прервал длинный заброс вперёд на Шрамченко.

90' 3 минуты добавил Севостьяник во втором тайме.

90' Владислав Васильев исполнил подачу от углового флага. Минчане выбьили мяч к центральному кругу.

89' Концевой справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

88' Владислав Васильев слева навесил на Концевого, который головой пробил в Нечаева.

87' Ещё раз Алвес Виллиам нанёс удар головой после подачи от углового флага. Нечаев мяч отбил.

86' Алвес Виллиам не смог прицельно пробить после подачи от углового флага.

85' Прищепа на фланге сбил Владислава Васильева.

84' "Рух" к концу встречи чувствует себя всё увереннее и переводит игру на чужую половину поля.

82' Прищепа получил жёлтую карточку за откидку мяча после остановки игры.

81' У Концевого справа к воротам передача на партнёра точной не получилась.

80' Замена в составе "Руха": вместо Артёма Петренко на поле вышел Артём Концевой.

79' Ролович слева забежал в офсайд.

78' Нечаев получил жёлтую карточку за затяжку времени.

77' После навеса Мигунова со штрафного Рахманов пробил выше ворот.

76' Рыжук у центрального круга завалил на газон Владислава Васильева.

75' Петренко на фланге опасно сыграл против Яроцкого.

74' Артём Васильев справа со штрафного навесил на Прищепу, который головой пробил рядом со штангой.

73' Седько на фланге ударил по ногам Шрамченко и получил жёлтую карточку.

72' Артём Васильев исполнил угловой удар. Мяч вернулся к Артёму, у которого вторая подача не получилась.

71' Яроцкий получил жёлтую карточку. Видимо, что-то сказал в адрес арбитра Ярослав.

70' Угловой удар исполнили хозяева. Алвес Виллиам выиграл борьбу вверху, но пробить по воротам не смог.

69' Седько слева выскочил к воротам, но с острого угла в ворота не попал.

68' Замена в составе "Минска": вместо Романа Грибовского на поле вышел Огнен Ролович.

67' Петренко справа забежал в офсайд.

66' Грибовский воспользовался ошибкой защитников "Руха" и слева вышел к воротам, а вот удар нанёс точно в руки Нечаеву.

65' Владислав Васильев с двадцати двух метров пробил правее ворот.

64' Шрамченко справа попытался вывести к воротам Хващинского, но передачу исполнил неточную.

62' Шрамченко слева навесил к воротам, где Хващинский до мча не дотянулся.

60' Замена в составе "Руха": вместо Егора Богомольского на поле вышел Сергей Тихоновский.

59' Замена в составе "Минска": вместо Глеба Гурбана на поле вышел Артём Васильев.

58' Угловой удар исполнили гости. Защитники "Руха" выбили мяч от ворот.

56' Гайдучик в центре поля сыграл рукой.

55' Гости исполнили угловой удар. Арбитры усмотрели, что мяч в воздухе пересёк линию поля.

55' Прострел Грибовского справа к воротам заблокировал Алвес Виллиам.

54' Хващинский в центре поля влетел локтем в Андроника.

53' Нечаев вышел на навес Яроцкого слева со штрафного и кулаками выбил мяч от ворот.

52' Андроник на фланге сбил Насибулина.

50' Угловой удар разыграли хозяева. После прострела Седько слева Гречихо пяткой пробил рядом с дальней штангой.

49' "Рух" продолжает действовать активно. Дальний удар Петренко парирует Леонов.

47' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СЕДЬКО!!! Быстрая атака получилась у хозяев. Андроник выдал пас вперёд, где Седько мощными ударом с двадцати трёх метров поразил правый угол ворот.