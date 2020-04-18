Беларусь: Премьер-лига 2020
Рух Брест
1:0
Конец матча
Стадион: Yunost Stadion, Brest
Минск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Чиж МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Седнёв Александр
- Основной состав
-
28 Леонов АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Гурбан ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
Предыдущие игры
Рух Брест Последние 5 матчей: +2 =1 -2Славия Мозырь 0:0 Рух Брест БАТЭ 1:0 Рух Брест Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Рух Брест
Минск Последние 20 матчей: +9 =3 -8Минск 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Минск 3:2 Динамо Минск Белшина 1:3 Минск
Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:2 Минск Витебск 1:1 Минск
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|14.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2