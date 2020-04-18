Беларусь: Премьер-лига 2020
Ислочь
2:1
Конец матча
Стадион: Минск
Славия Мозырь
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рыбак ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Януш НиколайНападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуковский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мякиш МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинович Михаил
Ход матча
15'
24'
33'
52'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Жёлтые карточки 2
-
2 Замены 2
Предыдущие игры
Ислочь Последние 20 матчей: +7 =7 -6Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман
Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь Ислочь 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Ислочь
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ
Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест БАТЭ 4:0 Славия Мозырь
Последние игры между собой
Ислочь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Славия Мозырь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|14.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2