Беларусь: Премьер-лига 2020

Угловой у ворот "Ислочи". Раевский выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, который был выбит на левый фланг.

Три минуты добавил Денис Щербаков к основному времени матча.

Краснову досталось по лицу при передаче на партнёра на половине поля "Славии", Денис Щербаков не увидел данный момент и показал, что нужно играть дальше.

Никита Мельников в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Ислочи" нарушил правила против Рыбака. Форвард "Славии" в итоге получил жёлтую карточку.

Звучит финальный свисток. "Ислочь" в матче пятого тура чемпионата Беларуси одержала непростую победу над "Славией". Многое в этой встречи решил спорный пенальти в пользу хозяев поля, к Денису Щербакову по итогам данного матча наверняка будет немало вопросов. Команда Виталия Жуковского благодаря этой победе набрала десять очков и догнала лидирующий "Слуцк". "Славия" с семью очками пока осталась в середине турнирной таблицы, но впереди у нас ещё три матча в этом туре, и команда из Мозыря наверняка опустится на пару строчек.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ислочь" на своём поле, всё же если команда Виталия Жуковского не сможет сегодня победить, она рискует серьёзно увязнуть в середине турнирной таблицы.

Котляров прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Хаткевич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Котляров ворвался в штрафную площадь и с правого её угла пробил под левый угол ворот, Хаткевич спас свою команду и отбил мяч к левому углу штрафной площади, Нарх попытался сыграть на добивании, но Фрэнсис не попал по мячу.

Нарх попытался с правого фланга выполнить передачу к линии штрафной площади, мяч попал в лицо Патоцкому, небольшая пауза в игре.

Жук из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Василевич не имел особых шансов за него побороться.

Из глубины поля последовала слишком сильная передача на левый угол штрафной площади "Ислочи", Рыбак поставил корпус, чтобы Нарх не имел шансов добраться до мяча, Хаткевич сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Патоцкий теперь немного придерживается за заднюю поверхность бедра, как бы не потребовалась замена игроку "Ислочи".

Второй тайм "Ислочь" начала довольно плохо, по большому счёту пока хозяева поля даже в атаку не переходили.

Макась перехватил мяч в центре поля у Тымонюка, но Денис Щербаков зафиксировал опасную игру со стороны форварда "Ислочи".

Василевич прошёл вперёд по правому флангу, но при смещении в штрафную площадь его накрыл Цвейба, который выбил мяч в аут.

Комаровский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Славии".

Макась выполнил передачу к левому углу поля на Годфри, Стефен оказался в офсайде.

Мельников попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Концевым Никита слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его в аут.

Карпович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Потапов головой выбил мяч к линии штрафной площади, Комаровский в борьбе с Костровым вначале подыграл себе рукой, а затем оказался на газоне, Денис Щербаков дал свисток и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Комаровский!!! Дмитрий Комаровский с "точки" сильно пробил чуть правее от центра, Барановский пытался играть по удару, но среагировать на такой выстрел было невозможно.

Угловой у ворот "Ислочи". Малькевич выполнил подачу в центр штрафной площади, Концевой удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

Малькевич со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ислочи" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Угловой футболисты "Славии" в очередной раз разыграли далеко не самым лучшим образом, "Ислочь" достаточно уверенно отвела угрозу от своих ворот.

Нарх со стандарта с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел очень хорошо для Хаткевича, точно ему в руки.

Комаровский со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Нарх на этот раз в борьбе с Концевым оказался на газоне в центральном круге, но Денис Щербаков уже не дал свистка.

Шевченко при выходе из обороны ошибся с передачей на ход Жуку по флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Янсане ворвался в штрафную площадь с правого фланга, обыграл Тымонюка, но Игорь при этом успел сыграть в подкате и выбить мяч из-под ног соперника, а затем Раевский выбил мяч на угловой.

Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Януш!!! Комаровский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Януш оторвался от Тымонюка, а затем головой грамотно пробил под правый угол ворот, Барановский в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

Комаровский в борьбе за мяч у своей штрафной площади получил по ногам от Шевченко. Вышли на поле врачи "Ислочи", пауза в игре.

Всё нормально с Дмитрием Комаровским, готов капитан "Ислочи" доиграть этот матч.

Котляров с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Рыбак решил не рисковать и вновь отправил мяч на угловой.

Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Нарх!!! Малькевич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нарха совсем никто не держал, Фрэнсис пробил в касание под левый угол ворот, Концевой подставил ногу, но мяч в итоге всё равно оказался в сетке.

Угловой у ворот "Ислочи". Малькевич на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, Хаткевич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Жук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мельников в борьбе с Рыбаком зацепился за мяч, а затем сбросил его к линии вратарской, Нарх в падении головой пробил в правый угол ворот, Хаткевич в прыжке спас свою команду.

"Ислочь" всем составом уже отошла на свою половину поля, посмотрим, смогут ли игроки Виталия Жуковского удержать победу в этой встрече.

Жук в центре поля нарушил правила против Патоцкого. Игроки "Ислочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Карпович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

Костров с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Рыбака и улетел в аут.

Малькевич со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Хаткевич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Жук попытался выполнить передачу к левому углу линии вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ислочь" и "Славия" играют между собой вничью 0:0. Команды довольно долго раскачивались, но в целом они показали по итогам первой половины матча неплохой футбол, особенно неплохо команды действовали в конце первого тайма. Будем надеяться, что во втором тайме "Ислочь" и "Славия" также ещё немного добавят, и мы в итоге увидим забитые мячи в этой встрече.

45' Януш вновь протащил мяч к линии штрафной площади, а затем Николай выполнил передачу чуть назад на Макася, который в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

45' Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Комаровский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Славии" сразу же выбили мяч на правый фланг, Комаровский быстро получил его обратно, а затем Дмитрий выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел на этот раз слишком сильно, будет удар от ворот.

45' Януш ворвался в штрафную площадь по центру, а затем пробил по воротам, Барановский успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Николай мог сыграть на добивании, но в борьбе с Малькевичем он заработал лишь угловой.

45' Василевич у углового флажка обокрал Рыбака, затем Илья вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил передачу на Котлярова, который пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

44' Котляров протащил мяч по центру, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел практически точно по центру, Хаткевич смог накрыть его без особого труда.

43' Годфри вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел по вратарскую, Макась в борьбе за мяч нарушил правила против Малькевича.

42' Сенько выполнил передачу на ход Василевичу по правому флангу, Илья прошёл вперёд, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Котляров прыжке не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

41' Раевский с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Хаткевич не полностью контролировал полёт мяча, который пролетел рядом со створом, а голкипер "Ислочи" ещё зацепился о штангу, благо обошлось без травм.

40' Сенько в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Ислочи" нарушил правила. Первый тайм у нас пролетел довольно быстро, осталось играть всего несколько минут.

39' Янсане ворвался в штрафную площадь и с левого ёё угла пробил в ближний угол ворот, Барановский в два приёма забрал мяч в руки.

38' Фланговый защитник "Ислочи" Павел Рыбак получил жёлтую карточку за срыв атаки.

37' Карпович из аута с правого фланга забросил мяч к правому углу линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

36' "Ислочь" упорствует и продолжает атаковать исключительно через забросы к штрафной площади, но они в последние минуты совсем не работают.

35' Концевой из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Комаровский попытался побороться за мяч, но он вновь полетел слишком сильно.

34' Из центра поля последовала передача на ход Карповичу по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, Малькевич при этом поставил корпус и дал ему уйти за лицевую линию поля.

33' Комаровский с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, "Славии" пришлось заметно постараться, но всё же гости смогли отбиться.

32' Комаровский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нарх в борьбе с Янсане головой выбил мяч на угловой, но при этом активный Макась едва не подставил ногу и не отправил мяч в правый угол ворот.

31' Годфри прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Януш быстро перевёл мяч к левому углу вратарской, Макась в борьбе с Тымонюком заработал угловой.

30' Из центра поля последовала передача на ход Янушу к линии штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Барановский при игре на выходе его перехватил.

29' Защитник "Ислочи" Сергей Концевой получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Василевича.

28' Сенько на этот раз пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел довольно слабо, Хаткевич успел переместиться и спокойно забрать его в руки.

27' Раевский пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в одного из защитников "Ислочи".

26' Карпович с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Янсане головой сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Комаровский в борьбе с соперником оказался на газоне, Денис Щербаков показал, что нужно играть дальше.

25' Комаровский с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, но на правом фланге подбор был за игроками "Ислочи".

24' Котляров ошибся с передачей к своей штрафной площади от правого фланга, Макась перехватил мяч, а затем быстро выполнил передачу к левому углу штрафной площади на свободного Януша, Николай подработал мяч, а затем пробил по воротам, Потапов успел подставить ногу и перевести мяч на угловой.

23' Жуку досталось по ногам от Патоцкого в центре поля. "Ислочь" стала совершать много мелких фолов, но так хозяева поля не дают "Славии" быстро развивать атаки.

22' Януш в центре поля нарушил правила против Нарха в борьбе за верховой мяч. "Славия" в последние минуты стала заметно поддавливать соперника.

21' Нарх с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Василевича, форвард "Славии" вновь оказался в офсайде.

20' Котляров и Нарх вновь разогнали атаку через левый фланг, но уже на левом углу штрафной площади Нарх заигрался и в борьбе с Комаровским потерял мяч.

19' Форвард "Ислочи" Момо Янсане получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Малькевича.

18' Игроки "Славии" в очередной раз неудачно разыграли угловой, на этот раз последовала подача вновь к линии вратарской, Хаткевич сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Нарх выполнил передачу на ход Василевичу по левому флангу, Комаровский накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

16' Янсане в центре поля нарушил правила против Нарха. "Славия" вновь не стала торопиться при розыгрыше мяча.

15' Малькевич с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, мяч более-менее поднять удалось защитнику "Славии", но защитники "Ислочи" также сыграли внимательно и легко отвели угрозу от своих ворот.

14' Угловой у ворот "Ислочи". Малькевич выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч полетел слишком низко, хозяева поля при этом не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

13' Ещё одну атаку через заброс попыталась провести "Ислочь", но заброс на Карповича вышел не самым лучшим, Барановский при игре на выходе вновь намертво забрал мяч в руки.

12' Комаровский с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Барановский грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

11' Концевой из центра поля выполнил заброс на ход Годфри по левому флангу, Стефен неплохо поборолся на левом углу поля и в итоге заработал угловой для своей команды.

10' Жук выполнил очень плохую подачу с углового, мяч полетел слишком низко, первый игрок "Ислочи" сразу же выбил его в аут.

9' Василевич прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Цвейбе и ушёл на угловой.

8' Попыталась и "Славия" наконец-то провести атаку. Нарх прошёл вперёд по правому флангу, но в борьбе с защитниками Фрэнсис всё же потерял мяч.

7' Годфри с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Януш головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади на ход Янсане, но при этом мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

6' Макась пробил по воротам и-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' На стадионе "Минск" сегодня довольно пало болельщиков, но при этом есть поддержка даже у "Славии".

4' Довольно спокойно начинается матч, команды пока присматриваются друг к другу и не форсируют события.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Василевичу, мог бы быть довольно опасный момент, но форвард "Славии" оказался в офсайде.

2' Жук в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Янсане. "Ислочь" не стала торопиться при розыгрыше мяча.