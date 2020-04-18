Беларусь: Премьер-лига 2020

Юзепчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Садовский в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сороко, который играл на выходе.

Кисляк со стандарта практически из центра поля забросил мяч к правому углу штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской, но никто из игроков "Динамо" так и не смог пробить по воротам.

Юзепчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сороко, который получил небольшое повреждение ноги сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки.

Звучит финальный свисток. "Витебск" на своём поле смог совершить сенсацию и переиграть брестское "Динамо". По ходу второго тайма чувствовалось, что нервозность в действиях гостей никуда не делась, особенно это было по действиям оборонительной линии и Павла Павлюченко. Даже несмотря на спорное удаление Кики Габи "Динамо" ещё могло рассчитывать на три очка, но вот поведение Евгения Хачериди в своей штрафной площади совсем необъяснимо, данное поражение на его совести, возможно, что к опытными украинскому защитнику тренерский штаб или руководство клуба применит различные санкции. После данной победы "Витебск" набрал десять очков и догнал лидирующий "Слуцк". "Динамо" Брест с семью очками осталось в середине турнирной таблице, в следующем матче Сергей Ковальчук должен будет поломать голову из-за кадровых проблем. Сегодня запас у "Динамо" был скудным, по ходу первого тайма повреждение получил Кирилл Печенин, удалились Кики Габи и Евгений Хачериди, на ближайший матч у Бреста действительно будут проблемы, а ведь команде в шестом туре предстоит сыграть с "Шахтёром" из Солигорска. Совсем скоро у нас начнётся заключительный матч пятого тура чемпионата Беларуси, БАТЭ на своём поле сразится с "Торпедо", наверняка этот матч также получится крайне интересным и богатым на события.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что "Витебск" и "Динамо" продолжат нам показывать активный футбол с немалым количеством опасных моментов, а они уже должны будут превратиться в забитые мячи.

Кривец попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Назаренко и выбил мяч в аут.

Гуренко с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Артём слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге его потерял.

Юзепчук прошёл вперёд по правому флангу, но подача в штрафную площадь у Романа особо не получилась, мяч полетел довольно низко, его без особого труда перехватил Вандерсон.

Юзепчук вновь совершил успешный проход по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Шевченко в борьбе с защитниками "Витебска" не смог завершить атаку ударом по воротам.

Милевский с левого фланга сместился к линии штрафной площади, далее через Гордейчука мяч дошёл до Кривца, который пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Сороко в прыжке намертво поймал мяч.

Назаренко выполнил передачу на ход Кариоке по левому флангу, Волков зачем-то подставил ногу, в итоге от него мяч улетел в аут.

Угловой у ворот "Витебска". Нойок выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Сороко вместе с защитниками смогли выбить мяч за пределы штрафной площади.

Шевченко с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Шевченко навязал борьбу Клопоцкому в штрафной площади "Витебска" и в итоге заработал ещё один угловой для своей команды.

Гордейчук разыграл угловой с Кисляком, а затем Сергей выполнил подачу к линии вратарской с левого фланга, Сороко уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Хорошая контратака два в одного могла получиться у "Витебска". Кариока протащил мяч к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу на Матвеенко, Антон долго подрабатывал мяч, а затем плохо пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Хачериди ошибся с передачей назад на левом фланге, пришлось Кисляку подчищать за партнёром по команде, Кариока в борьбе за мяч в итоге нарушил правила против Сергея.

Гуренко с левого фланга вошёл в штрафную площадь, при смещении в центр Артём обыграл Юзепчука, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Угловой у ворот "Динамо". Матвеенко разыграл корнер с Каленчуком, а затем Антон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Габи головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Назаренко на своей половине поля нарушил правила против Кривца. Игроки "Динамо" заработали относительно неплохой стандарт.

Нойок со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Каленчук головой выбил мяч подальше от своих ворот, но подбор был за игроками "Динамо".

Последовал заброс на правый угол штрафной площади "Витебска", Сергей Кривец в борьбе за мяч опасно сыграл против Каленчука и в итоге получил жёлтую карточку.

Юзепчук прошёл вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил передачу на Нойка, который выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Волкова, после этого к центру поля его выбил Вандерсон.

Юзепчук на своей половине поля нарушил правила против Каленчука. Теперь уже "Витебск" заработал неплохой стандарт.

Матвеенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Клопоцкий в борьбе за верховой мяч с защитниками "Динамо" не смог как следует пробить в левый угол ворот.

Угловой у ворот "Динамо". Матвеннко разыграл корнер со Скитовым, а затем Антон сместился в центр с правого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

Гуренко на левом фланге продолжает обыгрывать регулярно Юзепчука, после удачного финта последовала передача в центр штрафной площади на Волкова, Кисляк удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Матвеенко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Шевченко удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Вандерсон с правого фланга выполнил подачу к левому углу линии вратарской, Павлюченко при игре на выходе сыграл неудачно и выпустил мяч из рук, мяч отскочил к левому углу штрафной площади, оттуда сразу же в ближний угол ворот пробил Матвеенко, Павлюченко успел перекрыть зону удара, мяч был отбит на угловой.

Матвеенко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Павлюченко при игре на выходе на этот раз не стал рисковать, голкипер "Динамо" кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Кисляк на этот раз в своей штрафной площади выполнил неудачную скидку, "пожарит" вся оборона "Динамо" в этот вечер, доиграется команда из Бреста.

Наконец-то и "Динамо" провело неплохую атаку. Юзепчук совершил неплохой проход вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил подачу к линии вратарской, Милевский не смог как следует подстроиться под мяч, удар в итоге прошёл над перекладиной.

Кисляк со стандарта с правого фланга выполнил безадресную подачу к левому углу вратарской, Назаренко не услышал подсказки от партнёров по команде и головой выбил мяч на угловой.

Нойок с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Скитов неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

Нойок с левого фланга попытался выполнить ещё одну подачу в штрафную площадь "Витебска", на этот раз мяч попал в Каленчука и улетел в аут.

Удаление в составе "Динамо"! Кариока при смещении в центр с левого фланга обыграл Хачериди, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Габи бросился под мяч, мяч в итоге попал в прижатую руку защитнику "Динамо", Сергей Чистов дал свисток в пользу "Витебска" и показал вторую жёлтую карточку Кики Габи, крайне спорное удаление.

Клопоцкий со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Стандарт на половине поля "Витебска" удалось заработать "Динамо". Нойок решил пробить по воротам с приличной дистанции, мяч при этом ударился о газон перед Сороко, но голкипер сыграл очень надёжно и намертво поймал мяч.

Скитов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу во вратарскую, Николаеску в борьбе с защитниками "Динамо" не смог пробить по воротам.

Николаеску у левого угла штрафной площади обыграл Нойока, затем Йон сместился в центр и пробил под правый угол ворот с линии штрафной, Павлюченко в прыжке перевёл мяч на угловой.

Игроки "Витебска" вновь разыграли угловой. Скитов после небольшой комбинации с Матвеенко выполнил подачу к линии вратарской с правого фланга, Хачериди оказался первым на мяче.

Кариока с левого фланга вошёл в штрафную площадь, затем бразилец пяткой отдал передачу на Матвеенко, Антона накрыл Гордейчук, который выбил мяч в аут.

Второе удаление в составе "Динамо", а также пенальти в ворота гостей! После заброса в штрафную площадь на Кариоку Хачериди по завершении момента ногой ударил соперника, Сергей Чистов дал свисток и сразу же удалил защитника "Динамо". Повтор показал, что Хачериди ещё до перехвата Павлюченко придерживал Кариоку, но этот момент всё же на пенальти не тянул, а вот затем Хачериди сорвался и просто в открытую ударил соперника.

Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Николаеску!!! Йон Николаеску с "точки" пробил в левый угол ворот, Павлюченко пытался гадать и в итоге прыгнул в правый угол ворот.

Удивительный матч получается для "Динамо", два удаления во втором тайме у гостей, пенальти, кадровые проблемы и без этого были у команды Сергея Ковальчука, они в итоге только усилились.

Три минуты добавил Сергей Чистов к основному времени матча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Динамо" на выезде пока играет вничью с "Витебском" 0:0. Команда Сергея Ясинского сегодня показывает неплохой футбол, а вот в обороне у команды из Бреста сегодня временами возникают довольно опасные ошибки. Посмотрим, что покажут нам команды во втором тайме, но игра сегодня получается непредсказуемой, "Витебск" вполне может отобрать у одного из лидеров чемпионата.

45' Хачериди в центре поля довольно грубо сыграл против Кариоки. Сергей Чистов решил пока лишь устно предупредить центрального защитника "Динамо".

45' Юзепчук с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Нойок смог завершить атаку ударом по воротам, но выстрел у Александра точным не получился.

45' Одну минуту добавил Сергей Чистов к основному времени первого тайма.

45' Матвеенко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Павлюченко на этот раз уверенно сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки.

44' Матвеенко выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Кариоке, Кариока догнал мяч, а затем пробил по воротам, но не очень сильно, Павлюченко пытался намертво поймать мяч, но при этом неудачно поставил руки, в итоге едва не случился огромный казус, но на счастье голкипера "Динамо" будет лишь угловой.

43' Каленчук прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

42' Нойок с правого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Милевский не смог подстроиться под мяч, его вновь перехватили защитники "Витебска".

41' Могла у "Динамо" получиться неплохая контратака, но Кривец в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч после передачи из глубины поля в исполнении Милевского.

40' Теперь уже Гуренко со стандарта с правого фланга низом послал мяч к линии штрафной площади, а многие ждали всё ту же подачу, на этот раз Милевский перехватил мяч.

39' Каленчук с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кариока ждал подачи и поэтому даже не стал делать рывок.

38' Гуренко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Каленчук не смог добраться до мяча, который в итоге попал в левую штангу, затем уже Веретило пришлось выбивать мяч на угловой.

37' Веретило при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Гордейчуком, после ответного паса Олег слишком далеко отпустил от себя мяч, который в итоге ушёл за лицевую линию поля.

36' Милевский при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Кривцом, но затем Артём сделал лишний пас на Шевченко, который был перехвачен, мог бы Милевский и самм пробовать бить по воротам.

35' Скитов и Кариока на этот раз не особо поняли друг друга на правом фланге при развитии атаки, защитники "Динамо" в итоге их накрыли и перехватили мяч.

34' Вновь Скитов подключился к атаке по правому флангу, Артём догнал уходящий мяч и от лицевой линии выполнил передачу в центр штрафной площади, Гуренко в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

33' Волков от левого углу штрафной площади выполнил передачу немного назад, но ближе к центру под удар Назаренко, Кисляк не дал Павлу пробить по воротам.

32' Далеко не всегда хватает техники игрокам "Витебска", из-за этого хозяева поля не могут проводить качественные и быстрые контратаки.

31' Из глубины поля последовала передача на ход Шевченко по левому флангу, Чалов оказался первым на мяче и выбил его в аут.

30' Гордейчука подвела техника на левом фланге, Михаил сыграл неудачно и упустил мяч в аут практически на ровном месте.

29' Кисляк на половине поля "Витебска" нарушил правила против Каленчука. Довольно много мелких фолов стало к середине первого тайма у нас.

28' Вандерсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо" и в итоге нарушил правила против Милевского.

27' Фланговый защитник "Динамо" Кики Габи получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Кариоки.

26' Кисляк выполнил заброс к лини вратарской на Кривца, Сороко вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

25' Вновь у нас в центр поля перешла игра, "Динамо" больше времени контролирует мяч, но пройти плотную оборону "Витебска" гостям довольно трудно.

24' Гуренко с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

23' В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Кирилла Печенина, который дёрнул заднюю поверхность бедра, на поле вышел Олег Веретило.

22' Юзепчук с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Волкова и улетел в аут.

21' Пока вернулся Печенин в игру, но если он действительно дёрнул заднюю поверхность бедра, ему будет нужна замена.

20' Рывок за мячом к левому углу штрафной площади "Витебска" не прошёл бесследно для Кирилла Печенина, за заднюю поверхность бедра держится защитник "Динамо", вышли на поле врачи клуба, пауза в игре.

19' Нойок с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Витебска" сыграли очень внимательно и сразу же отвели угрозу от своих ворот.

18' Кривец подхватил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам мяч попал в Назаренко и ушёл на угловой.

17' Печенин догнал уходящий мяч на левом углу штрафной площади "Витебска" и пяткой выполнил передачу на Гордейчука, который сразу же пробил по воротам, мяч полетел под перекладину, Сороко кулаками отбил мяч к правому углу штрафной площади.

16' Гуренко со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, мяч полетел не очень высоко, что позволило Кисляку перехватить его без особого труда.

15' Удалось игрокам "Витебска" пока перевести мяч в центр поля. Видимо сегодня нас ждёт довольно интересная игра, атаковать будет не только "Динамо", это мы уже поняли.

14' Юзепчук прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Скитов головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

13' Кривец пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но вроде бы Сороко всё более-менее контролировал.

12' Угловой у ворот "Витебска". Нойок выполнил подачу в центр штрафной площади, Печенин головой пробил по воротам, теперь уже и Сороко пришлось спасать свою команду.

11' Габи в борьбе с Кариокой потерял мяч в своей штрафной площади, Волков в итоге пробил по воротам, Павлюченко спас свою команду, но подбор после сейва был Гуренко, который пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Каленчук из центра поля выполнил передачу на ход Скитову, Печенин прочитал передачу и за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

9' Нойок с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шевченко в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

8' Гуренко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Кариока на правом фланге обыграл Габи, а затем выполнил подачу во вратарскую, Хачериди сыграл довольно рискованно, мяч пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой.

6' Матвеенко нарушил правила на половине поля "Динамо" против Кисляка. Игроки "Динамо" не стали торопиться с розыгрышем стандарта.

5' "Витебск" сегодня конечно же по большей части будет действовать вторым номером, а вот взламывать оборону соперника у "Динамо" в последних матчах получается не очень хорошо.

4' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Милевскому, Назаренко оказался первым на мяче и выбил его в аут.

3' Нойок со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, отскок у линии штрафной подкараулил Кисляк, но Сергей не смог обработать мяч и пробить по воротам.

2' Гордейчук с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Витебска" сыграли внимательно и перехватили мяч.