Беларусь: Премьер-лига 2020
Витебск
1:0
Конец матча
Стадион: ЦСК «Витебский»
Динамо-Брест
- Основной состав
-
34 Сороко АртёмВратарь
-
17 Чалов ДаниилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ясинский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковальчук Сергей
Ход матча
27'
44'
59'
73'
85'
86'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
2 Замены 3
Предыдущие игры
Витебск Последние 20 матчей: +6 =4 -10Слуцк 1:1 Витебск Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея
Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Витебск Витебск 0:2 Городея Витебск 1:1 Минск
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +13 =5 -2Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест
Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Минск Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест
Последние игры между собой
Витебск: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Динамо-Брест: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Витебск 2:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Витебск Премьер-лига Динамо-Брест 3:0 Витебск Премьер-лига Витебск 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Витебск 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:2 Витебск Премьер-лига Витебск 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Витебск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:0 Витебск Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Витебск Премьер-лига Витебск 0:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 5:2 Витебск Премьер-лига Динамо-Брест 3:0 Витебск Премьер-лига Витебск 0:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Витебск Премьер-лига Витебск 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|14.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2