Беларусь: Премьер-лига 2020

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БАТЭ
0:0
Второй тайм

Стадион:
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ
Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ БАТЭ 2:1 Городея Минск 3:2 БАТЭ БАТЭ 2:0 Астана
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Торпедо-БелАЗ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ Суперкубок БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Кубок БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
2. Торпедо-БелАЗ 0:0 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
3. Витебск Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
4. Энергетик-БГУ Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Ислочь Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. Городея Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
7. Динамо-Брест Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. БАТЭ 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Рух Брест Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
10. Славия Мозырь Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Динамо Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12. Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
14. Неман Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Смолевичи-СТИ Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
16. Белшина Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Второй тайм
  • 50'
    Бордачёв по левому флангу заброс вперёд на Антилевского сделал слишком сильно.
  • Угловой
    49'
    Виллюмссон на дальней штанге переиграл вверху соперника после подачи от углового флага, но кто-то из жодинских защитников сумел выбить мяч.после удара Виллюма.
  • 48'
    После навеса слева Антилевский с лёта пробил по воротам. Щербицкий мяч отбил, а Афанасьев влетел в голкипера.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Торпедо-БелАЗа" произошла замена: вместо Дмитрия Юсова на поле вышел Липе Велозо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Борисове!
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Два угловых удара исполнили хозяева. Опасного удара по воротам нанести не удалось.
  • 45'
    Стасевич слева со штрафного закрутил мяч к дальней штанге. Бушма в прыжке кулаком перевёл мяч за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Стецурин в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рамос на фланге сбил Нехайчика.
  • Офсайд
    44'
    Бессмертный справа по линии штрафной площади сместился к центру и пробил в дальний угол. Бушма отбил мяч на Драгуна, который отправляет мяч в сетку. Гол не засчитан из-за офсайда у Станислава.
  • Желтая карточка
    43'
    Яшин за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Не забитый пенальти
    42'
    Нехайчик с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    42'
    Жёлтая карточка Афанасьеву.
  • Пенальти!
    41'
    Афанасьев в штрафной площади играет рукой. Пенальти!
  • 41'
    Настич слева прострелил к дальней штанге, где Виллюмссон немного не догнал мяч.
  • 40'
    Виллюмссон слева навесил к воротам, где никто из партнёров не смог побороться вверху с жодинцами за мяч.
  • 39'
    Подача Стасевича сле5ва со штрафного опасной не получилась. Гости мяч выбили и побежали в контратаку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Устинов на фланге сбил Стасевича.
  • Угловой
    37'
    Хачатурян от углового флага навесил к воротам. Волков головой выбил мяч из штрафной площади.
  • 36'
    Рамос слева вывел к воротам Антилевского, удар которого заблокировал Волков.
  • 35'
    Нехайчик с двадцати метров пробил по воротам. Бушма выставляет руки и ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    34'
    Хачатурян в центре поля ударил Нехайчика по ногам.
  • 33'
    Хачатурян откликнулся на подачу слева и с пятнадцати метров головой пробил левее ворот.
  • Офсайд
    32'
    Виллюмссон слева забежал в офсайд.
  • Опасный момент
    31'
    Бессмертного Фмилипенко справа вывели к воротам. Дмитрий обыграл Степанова и с четырнадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    30'
    Устинов на чужой половине поля прихватил руками Драгуна.
  • 29'
    У Яшина не прошла передача в штрафную площадь на Афанасьева.
  • 28'
    Стасевич сделал длинный заброс вперёд. Бушма на выходе забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    27'
    Степанов на чужой половине поля придержал руками Виллюмссона.
  • Опасный момент
    26'
    Стасевич справа вывел к воротам Виллюмссона. Удар Виллюма Бушма отразил, а Скавышу соперники не позволили сыграть на добивании.
  • 25'
    Рамос со штрафного пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Яблонский сбил Рамоса. Двадцать семь метров до ворот.
  • 23'
    Афанасьев справа прострелил на Хачатуряна, у которого не получился удар в дальний угол.
  • 22'
    Настич слева навесил к дальней штанге. Бушма выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    21'
    Премудров на фланге сбил Бессмертного.
  • 20'
    Премудров по центру попытался прорваться к штрафной площади соперников, но не прошёл Виллюмссона.
  • Офсайд
    19'
    Бессмертный справа забрался в офсайд.
  • 18'
    Антилевский с двадцати двух метров низом пробил левее ворот.
  • 17'
    Быструю контратаку провели хозяева. Виллюмссон покатил мяч направо на Нехайчика. Павел из пределов штрафной площади пробил точно в Бушму.
  • Офсайд
    16'
    Стасевич слева прострелил на Виллюмссона, чей пас в касание застал Драгуна в офсайде.
  • 15'
    Бордачёв по левому флангу прошёл вперёд и исполнил подачу в руки Щербицкому.
  • 14'
    Стасевич со штрафного пробил в стенку. Следующую атаку борисовской команде придётся начинать со своей половины поля.
  • Фол, нарушение
    13'
    Рамос зацепил рукой перед штрафной площадью Яблонского. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Скавыш на чужой половине поля нарушил правила. Яшин оказался на газоне.
  • Опасный момент
    11'
    Афанасьев справа обыграл Настича и прострелил на Юсова. Удар Дмитрия в упор Щербицкий сумел отбить.
  • Травма, повреждение
    9'
    Бордачёв решил издали пробить по воротам и попал мячом в голову Антилевскому. Дмитрию срочно требуется помощь медиков.
  • Опасный момент
    8'
    Настич увидел, что Бушма выдвинулся из ворот и попытался забросить мяч в дальний угол. Владимир успел вернуться назад и кулаком отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Стасевич в центре поля сбил Хачатуряна.
  • 6'
    Настич слева навесил в центр штрафной площади, где партнёры не смогли выиграть борьбу вверху.
  • Угловой
    5'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Волков поборолся вверху за мяч после подачи, но нанести удар головой по воротам  не сумел.
  • 4'
    Стасевич слева исполнил заброс к дальней штанге, где Нехайчик немного не дотянулся ногой до мяча.
  • 3'
    Хачатурян слева прошёл вперёд и навесил в руки Щербицкому.
  • 2'
    БАТЭ играет в жёлтой форме, "Торпедо-БелАЗ" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Борисов-Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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