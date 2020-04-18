Беларусь: Премьер-лига 2020
БАТЭ
0:0
Второй тайм
Стадион: Борисов-Арена
Торпедо-БелАЗ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бага ДмитрийПолузащитник
-
94 Мукам ЭрвенПолузащитник
-
11 Сарока АнтонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Сямук РодионВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Липе ВелозоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Криушенко Игорь
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ
Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ БАТЭ 2:1 Городея Минск 3:2 БАТЭ БАТЭ 2:0 Астана
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Торпедо-БелАЗ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ Суперкубок БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Кубок БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|14.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2