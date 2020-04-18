Беларусь: Премьер-лига 2020

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.