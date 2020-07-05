Прогнозы на матч Десна 2:0 Колос Ковалёвка

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  3. Украина
Десна
2:0
Перерыв

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
1:0
9' Гол
Будковский Филипп
21' Желтая карточка
Морозко Евгений
31' Желтая карточка
Фаворов Денис
2:0
37' Гол
Фаворов Денис
43' Желтая карточка
Богданов Андрей
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
45
Фаворов
Денис
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
77
Кузык
Орест
28
Будковский
Филипп
13
Хлёбас
Дмитрий
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
8
Смирный
Евгений
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Десна
Колос Ковалёвка

Ход матча

9'
Будковский Филипп
(Хлёбас Дмитрий)
1:0
21'
 
Морозко Евгений
31'
Фаворов Денис
 
37'
Фаворов Денис
2:0
43'
 
Богданов Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.47
2. Фаворов Денис 7 (4) 0.22
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Дегтярёв Максим 3 0.09
6. Тотовицкий Андрей 3 0.09
7. Картушов Егор 2 0.06
8. Будковский Филипп 2 0.06
9. Гитченко Андрей 2 0.06
10. Имереков Максим 2 0.06
11. Кузык Орест 1 0.03
12. Арвеладзе Леван 1 0.03
13. Фаворов Артём 1 0.03
14. Конопля Ефим 0 0
15. Богданов Андрей 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Петров Кирилл 1 0.03
12. Парамонов Вадим 1 0.03
13. Сорокин Станислав 1 0.03
14. Нехтий Владислав 0 0
15. Задоя Евгений 0 0
16. Кожушко Олег 0 0
17. Емец Владислав 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Фаворов Денис 7 0
2. Мостовой Андрей Владимирович 6 0
3. Богданов Андрей 6 0
4. Гитченко Андрей 5 0
5. Огиря Владислав 5 0
6. Калитвинцев Владислав 5 0
7. Имереков Максим 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Картушов Егор 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тамм Йоонас 2 0
16. Домбровский Андрей 2 0
17. Хлёбас Дмитрий 2 0
18. Конопля Ефим 2 0
19. Арвеладзе Леван 1 0
20. Старенький Сергей 1 0
21. Тотовицкий Андрей 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Ореховский Павел 6 0
6. Ильин Олег 6 0
7. Задоя Евгений 4 1
8. Зозуля Алексей 5 0
9. Емец Владислав 5 0
10. Морозко Евгений 3 1
11. Парамонов Вадим 4 0
12. Ефремов Евгений 4 0
13. Черноморец Александр 4 0
14. Костишин Денис 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Вильхамссон Арни 3 0
17. Кожушко Олег 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 13.95% (6) 18.6% (8) 11.63% (5) 20.93% (9) 9.3% (4) 25.58% (11)
 Колос Ковалёвка 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 21.43% (6) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Десна Премьер-лига Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион
Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна 2:0 Заявка 29 17 4 8 52 - 24 55
4. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка 0:2 Заявка 29 9 2 18 30 - 52 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 27 6 6 15 23 - 43 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Фаворов Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Фаворов Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Yevhenii Morozko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Будковский Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Десна 91.9% (137)
X 4.7% (7)
Колос Ковалёвка 3.4% (5)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 2:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Десна
91.9% (137)
Ничья
4.7% (7)
Колос Ковалёвка
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
42.66% (61)
Нет
57.34% (82)
Популярный счёт
2:1 Десна
30.2% (45)
1:0 Десна
28.2% (42)
2:0 Десна
24.2% (36)
3:1 Десна
4.7% (7)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:3 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
3:0 Десна
1.3% (2)
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