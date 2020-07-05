Прогнозы на матч Десна 2:0 Колос Ковалёвка

Десна
2:0
Перерыв
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Колос Ковалёвка
1:0
9' ГолБудковский Филипп
21' Желтая карточкаМорозко Евгений
31' Желтая карточкаФаворов Денис
2:0
37' ГолФаворов Денис
43' Желтая карточкаБогданов Андрей
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
77
Кузык
Орест
14
Милько
Вадим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Антюх ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
9'
21'
31'
37'
2:0
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|15 (3)
|0.47
|2.
|Фаворов Денис
|7 (4)
|0.22
|3.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.22
|4.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.19
|5.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|6.
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.09
|7.
|Картушов Егор
|2
|0.06
|8.
|Будковский Филипп
|2
|0.06
|9.
|Гитченко Андрей
|2
|0.06
|10.
|Имереков Максим
|2
|0.06
|11.
|Кузык Орест
|1
|0.03
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.03
|13.
|Фаворов Артём
|1
|0.03
|14.
|Конопля Ефим
|0
|0
|15.
|Богданов Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.16
|2.
|Лысенко Владимир
|5
|0.16
|3.
|Вильхамссон Арни
|4 (2)
|0.13
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.09
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.09
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.06
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.03
|9.
|Морозко Евгений
|1
|0.03
|10.
|Волков Александр
|1
|0.03
|11.
|Петров Кирилл
|1
|0.03
|12.
|Парамонов Вадим
|1
|0.03
|13.
|Сорокин Станислав
|1
|0.03
|14.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|15.
|Задоя Евгений
|0
|0
|16.
|Кожушко Олег
|0
|0
|17.
|Емец Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фаворов Денис
|7
|0
|2.
|Мостовой Андрей Владимирович
|6
|0
|3.
|Богданов Андрей
|6
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|5.
|Огиря Владислав
|5
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|7.
|Имереков Максим
|4
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|0
|9.
|Фаворов Артём
|4
|0
|10.
|Паст Евгений
|3
|0
|11.
|Картушов Егор
|3
|0
|12.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|13.
|Филиппов Александр
|3
|0
|14.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|15.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|16.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|17.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|18.
|Конопля Ефим
|2
|0
|19.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|20.
|Старенький Сергей
|1
|0
|21.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Ореховский Павел
|6
|0
|6.
|Ильин Олег
|6
|0
|7.
|Задоя Евгений
|4
|1
|8.
|Зозуля Алексей
|5
|0
|9.
|Емец Владислав
|5
|0
|10.
|Морозко Евгений
|3
|1
|11.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|12.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|13.
|Черноморец Александр
|4
|0
|14.
|Костишин Денис
|4
|0
|15.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|16.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|17.
|Кожушко Олег
|1
|1
|18.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|9.3% (4)
|25.58% (11)
|Колос Ковалёвка
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|72 - 22
|75
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|60 - 30
|55
|3.
|Десна
|2:0 Заявка
|29
|17
|4
|8
|52 - 24
|55
|4.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:2 Заявка
|29
|9
|2
|18
|30 - 52
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|23 - 43
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Десна 2:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Десна
91.9% (137)
Ничья
4.7% (7)
Колос Ковалёвка
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
42.66% (61)
Нет
57.34% (82)
Популярный счёт
2:1 Десна
30.2% (45)
1:0 Десна
28.2% (42)
2:0 Десна
24.2% (36)
3:1 Десна
4.7% (7)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:3 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
3:0 Десна
1.3% (2)
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