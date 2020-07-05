Прогнозы на матч Десна 5:1 Колос Ковалёвка

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Десна
5:1
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
1:0
9' Гол
Будковский Филипп
21' Желтая карточка
Морозко Евгений
31' Желтая карточка
Фаворов Денис
2:0
37' Гол
Фаворов Денис
43' Желтая карточка
Богданов Андрей
77' Желтая карточка
Зозуля Алексей
3:0
78' Пенальти
Фаворов Денис
85' Желтая карточка
Тотовицкий Андрей
4:0
87' Гол
Старенький Сергей
4:1
89' Гол
Кожушко Олег
5:1
90' Гол
Тотовицкий Андрей
90' Желтая карточка
Костишин Денис
90'+2
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
45
Фаворов
Денис
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
77
Кузык
Орест
28
Будковский
Филипп
13
Хлёбас
Дмитрий
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
8
Смирный
Евгений
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Десна
Колос Ковалёвка

Ход матча

9'
Будковский Филипп
(Хлёбас Дмитрий)
1:0
21'
 
Морозко Евгений
31'
Фаворов Денис
 
37'
Фаворов Денис
2:0
43'
 
Богданов Андрей
46'
 
Черноморец Александр
Емец Владислав
46'
 
Костишин Денис
Морозко Евгений
67'
Филиппов Александр
Хлёбас Дмитрий
 
67'
Старенький Сергей
Картушов Егор
 
68'
 
Бондаренко Александр
Лысенко Владимир
68'
 
Кожушко Олег
Задоя Евгений
77'
 
Зозуля Алексей
78'
Фаворов Денис
3:0
79'
 
Антюх Денис
Богданов Андрей
80'
Тотовицкий Андрей
Будковский Филипп
 
80'
Мостовой Андрей Владимирович
Кузык Орест
 
85'
Тотовицкий Андрей
 
87'
Старенький Сергей
(Филиппов Александр)
4:0
89'
4:1
Кожушко Олег
90'
Тотовицкий Андрей
5:1
90'
 
Костишин Денис

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.47
2. Фаворов Денис 8 (5) 0.25
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Тотовицкий Андрей 4 0.13
6. Дегтярёв Максим 3 0.09
7. Картушов Егор 2 0.06
8. Будковский Филипп 2 0.06
9. Гитченко Андрей 2 0.06
10. Имереков Максим 2 0.06
11. Кузык Орест 1 0.03
12. Арвеладзе Леван 1 0.03
13. Старенький Сергей 1 0.03
14. Фаворов Артём 1 0.03
15. Конопля Ефим 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Емец Владислав 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Фаворов Денис 7 0
2. Мостовой Андрей Владимирович 6 0
3. Богданов Андрей 6 0
4. Гитченко Андрей 5 0
5. Огиря Владислав 5 0
6. Калитвинцев Владислав 5 0
7. Имереков Максим 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Картушов Егор 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тамм Йоонас 2 0
16. Тотовицкий Андрей 2 0
17. Домбровский Андрей 2 0
18. Хлёбас Дмитрий 2 0
19. Конопля Ефим 2 0
20. Арвеладзе Леван 1 0
21. Старенький Сергей 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Костишин Денис 5 0
10. Емец Владислав 5 0
11. Морозко Евгений 3 1
12. Парамонов Вадим 4 0
13. Ефремов Евгений 4 0
14. Черноморец Александр 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Вильхамссон Арни 3 0
17. Кожушко Олег 1 1
18. Лысенко Владимир 2 0
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 14.89% (7) 17.02% (8) 12.77% (6) 19.15% (9) 8.51% (4) 27.66% (13)
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колос Ковалёвка 0:2 Десна Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Десна Премьер-лига Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион
Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
4. Заря 0:1 Заявка 29 16 5 8 44 - 24 53
5. Александрия 1:0 Заявка 29 14 4 11 41 - 40 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 29 9 2 18 31 - 55 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:0 Заявка 28 11 4 13 35 - 40 37
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 28 6 6 16 23 - 44 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Фаворов Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Фаворов Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Yevhenii Morozko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Будковский Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Десна 91.9% (137)
X 4.7% (7)
Колос Ковалёвка 3.4% (5)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 5:1 Колос Ковалёвка

Исход игры
Десна
91.9% (137)
Ничья
4.7% (7)
Колос Ковалёвка
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
42.66% (61)
Нет
57.34% (82)
Популярный счёт
2:1 Десна
30.2% (45)
1:0 Десна
28.2% (42)
2:0 Десна
24.2% (36)
3:1 Десна
4.7% (7)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Десна
1.3% (2)
2:3 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Десна 5:1 Колос Ковалёвка онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 