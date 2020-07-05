Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Днепр-1

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Олимпик Донецк
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
2' Гол
Супряга Владислав
9' Желтая карточка
Кравченко Никита
15' Желтая карточка
Цуриков Андрей
28'
35
Чекотун
Андрей
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
88
Вербный
Назар
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
17
Баланюк
Денис
31
Клищук
Андрей
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
69
Вакулко
Юрий
25
Когут
Игорь
20
Ди
Франко
Франсиско
7
Коркишко
Дмитрий
9
Хобленко
Алексей
89
Супряга
Владислав
Олимпик Донецк
Днепр-1

Ход матча

2'
0:1
Супряга Владислав
(Хобленко Алексей)
9'
Кравченко Никита
 
15'
 
Цуриков Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.13
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.13
3. Захеди Шахаб 3 0.09
4. Кравчук Андрей 2 0.06
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.06
6. Дийе Матар 2 0.06
7. Пасич Евгений 1 0.03
8. Цымбалюк Евгений 1 0.03
9. Вантух Роман 1 0.03
10. Дегтярёв Максим 1 0.03
11. Имери Демир 1 0.03
12. Баланюк Денис 1 0.03
13. Лукьянчук Павел 1 0.03
14. Пасич Геннадий 0 0
15. Кравченко Никита 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 10 (2) 0.31
2. Когут Игорь 4 0.13
3. Булеца Сергей 3 0.09
4. Чичиков Алексей 3 0.09
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
6. Хобленко Алексей 3 (2) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Шаповал Владислав 1 0.03
11. Цуриков Андрей 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 8 0
2. Захеди Шахаб 7 0
3. Завийский Тарас 4 1
4. Кравчук Андрей 2 2
5. Цымбалюк Евгений 5 0
6. Гришко Дмитрий 3 1
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Кичак Артём 3 0
10. Политыло Сергей 3 0
11. Кравченко Никита 3 0
12. Лукьянчук Павел 3 0
13. Дийе Матар 3 0
14. Пасич Геннадий 3 0
15. Пеньков Герман 1 1
16. Абубакар Алию 1 1
17. Вантух Роман 1 1
18. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
19. Лебеденко Орест 2 0
20. Салу Драман 2 0
21. Пасич Евгений 1 0
22. Имери Демир 1 0
23. Романовский Даниэль 1 0
24. Баланюк Денис 1 0
25. Клименчук Егор 1 0
26. Вербный Назар 1 0
27. Литвин Дмитрий 1 0
28. Крынский Владимир 1 0
29. Чарльз Джеффри 1 0
30. Снурницын Игорь 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Коркишко Дмитрий 5 1
5. Лопырёнок Максим 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Ди Франко Франсиско 3 0
12. Шаповал Владислав 3 0
13. Супряга Владислав 3 0
14. Цуриков Андрей 2 0
15. Логинов Сергей 2 0
16. Хобленко Алексей 2 0
17. Романюк Юрий 2 0
18. Булеца Сергей 2 0
19. Чичиков Алексей 1 0
20. Загальский Игорь 1 0
21. Сваток Александр 1 0
22. Адамюк Владимир 1 0
23. Лукас Тэйлор 1 0
24. Снижко Александр 1 0
25. Клищук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 9.09% (2) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Днепр-1 12.9% (4) 3.23% (1) 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
4. Заря 0:1 Заявка 29 16 5 8 44 - 24 53
5. Александрия 1:0 Заявка 29 14 4 11 41 - 40 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 29 9 2 18 31 - 55 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:0 Заявка 28 11 4 13 35 - 40 37
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 28 6 6 16 23 - 44 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Олимпик Донецк 23.7% (36)
X 46.7% (71)
Днепр-1 29.6% (45)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Днепр-1

Исход игры
Олимпик Донецк
23.7% (36)
Ничья
46.7% (71)
Днепр-1
29.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:2 Днепр-1
17.8% (27)
2:1 Олимпик Донецк
11.2% (17)
0:1 Днепр-1
7.9% (12)
1:0 Олимпик Донецк
6.6% (10)
2:0 Олимпик Донецк
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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