Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Днепр-1

Олимпик Донецк
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Днепр-1
0:1
2' ГолСупряга Владислав
9' Желтая карточкаКравченко Никита
15' Желтая карточкаЦуриков Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
2'
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|До Коуто Тейшейра Максим
|4
|0.13
|2.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.13
|3.
|Захеди Шахаб
|3
|0.09
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|0.06
|5.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.06
|6.
|Дийе Матар
|2
|0.06
|7.
|Пасич Евгений
|1
|0.03
|8.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.03
|9.
|Вантух Роман
|1
|0.03
|10.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.03
|11.
|Имери Демир
|1
|0.03
|12.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|13.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.03
|14.
|Пасич Геннадий
|0
|0
|15.
|Кравченко Никита
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|10 (2)
|0.31
|2.
|Когут Игорь
|4
|0.13
|3.
|Булеца Сергей
|3
|0.09
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.09
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.09
|6.
|Хобленко Алексей
|3 (2)
|0.09
|7.
|Назаренко Александр
|2
|0.06
|8.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.06
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.03
|10.
|Шаповал Владислав
|1
|0.03
|11.
|Цуриков Андрей
|1
|0.03
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.03
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Снижко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|8
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|7
|0
|3.
|Завийский Тарас
|4
|1
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|5.
|Цымбалюк Евгений
|5
|0
|6.
|Гришко Дмитрий
|3
|1
|7.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|8.
|Фабинью II
|3
|1
|9.
|Кичак Артём
|3
|0
|10.
|Политыло Сергей
|3
|0
|11.
|Кравченко Никита
|3
|0
|12.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|13.
|Дийе Матар
|3
|0
|14.
|Пасич Геннадий
|3
|0
|15.
|Пеньков Герман
|1
|1
|16.
|Абубакар Алию
|1
|1
|17.
|Вантух Роман
|1
|1
|18.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|19.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|20.
|Салу Драман
|2
|0
|21.
|Пасич Евгений
|1
|0
|22.
|Имери Демир
|1
|0
|23.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|24.
|Баланюк Денис
|1
|0
|25.
|Клименчук Егор
|1
|0
|26.
|Вербный Назар
|1
|0
|27.
|Литвин Дмитрий
|1
|0
|28.
|Крынский Владимир
|1
|0
|29.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|30.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|9
|0
|2.
|Полевой Владимир
|7
|1
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Коркишко Дмитрий
|5
|1
|5.
|Лопырёнок Максим
|5
|1
|6.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Ди Франко Франсиско
|3
|0
|12.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|13.
|Супряга Владислав
|3
|0
|14.
|Цуриков Андрей
|2
|0
|15.
|Логинов Сергей
|2
|0
|16.
|Хобленко Алексей
|2
|0
|17.
|Романюк Юрий
|2
|0
|18.
|Булеца Сергей
|2
|0
|19.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|20.
|Загальский Игорь
|1
|0
|21.
|Сваток Александр
|1
|0
|22.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|23.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|24.
|Снижко Александр
|1
|0
|25.
|Клищук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Днепр-1
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|72 - 22
|75
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|60 - 30
|55
|3.
|Десна
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 25
|55
|4.
|Заря
|0:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 24
|53
|5.
|Александрия
|1:0 Заявка
|29
|14
|4
|11
|41 - 40
|46
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|31 - 55
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|35 - 40
|37
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|28
|6
|6
|16
|23 - 44
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Днепр-1
Исход игры
Олимпик Донецк
23.7% (36)
Ничья
46.7% (71)
Днепр-1
29.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:2 Днепр-1
17.8% (27)
2:1 Олимпик Донецк
11.2% (17)
0:1 Днепр-1
7.9% (12)
1:0 Олимпик Донецк
6.6% (10)
2:0 Олимпик Донецк
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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