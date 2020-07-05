Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1

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Олимпик Донецк
0:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
2' Гол
Супряга Владислав
9' Желтая карточка
Кравченко Никита
15' Желтая карточка
Цуриков Андрей
57' Желтая карточка
Хобленко Алексей
63' Желтая карточка
Гришко Дмитрий
0:2
64' Гол
Булеца Сергей
86' Желтая карточка
Клищук Андрей
90'+5
35
Чекотун
Андрей
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
88
Вербный
Назар
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
14
Романовский
Даниэль
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
17
Баланюк
Денис
31
Клищук
Андрей
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
69
Вакулко
Юрий
25
Когут
Игорь
20
Ди
Франко
Франсиско
7
Коркишко
Дмитрий
9
Хобленко
Алексей
89
Супряга
Владислав
Олимпик Донецк
Днепр-1

Ход матча

2'
0:1
Супряга Владислав
(Хобленко Алексей)
9'
Кравченко Никита
 
15'
 
Цуриков Андрей
22'
Захеди Шахаб
Баланюк Денис
 
57'
 
Хобленко Алексей
61'
 
Кравченко Сергей Сергеевич
Когут Игорь
61'
 
Булеца Сергей
Коркишко Дмитрий
63'
Гришко Дмитрий
 
64'
0:2
Булеца Сергей
65'
Завийский Тарас
Романовский Даниэль
 
66'
Дегтярёв Максим
Балашов Виталий
 
74'
 
Снижко Александр
Ди Франко Франсиско
74'
 
Лопырёнок Максим
Сваток Александр
75'
Чогадзе Темур
Вербный Назар
 
81'
 
Чичиков Алексей
Супряга Владислав
86'
 
Клищук Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.13
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.13
3. Захеди Шахаб 3 0.09
4. Кравчук Андрей 2 0.06
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.06
6. Дийе Матар 2 0.06
7. Пасич Евгений 1 0.03
8. Цымбалюк Евгений 1 0.03
9. Вантух Роман 1 0.03
10. Дегтярёв Максим 1 0.03
11. Имери Демир 1 0.03
12. Баланюк Денис 1 0.03
13. Лукьянчук Павел 1 0.03
14. Пасич Геннадий 0 0
15. Кравченко Никита 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 10 (2) 0.31
2. Булеца Сергей 4 0.13
3. Когут Игорь 4 0.13
4. Чичиков Алексей 3 0.09
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
6. Хобленко Алексей 3 (2) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Шаповал Владислав 1 0.03
11. Цуриков Андрей 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 8 0
2. Захеди Шахаб 7 0
3. Гришко Дмитрий 4 1
4. Завийский Тарас 4 1
5. Кравчук Андрей 2 2
6. Цымбалюк Евгений 5 0
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Кичак Артём 3 0
10. Политыло Сергей 3 0
11. Кравченко Никита 3 0
12. Лукьянчук Павел 3 0
13. Дийе Матар 3 0
14. Пасич Геннадий 3 0
15. Пеньков Герман 1 1
16. Абубакар Алию 1 1
17. Вантух Роман 1 1
18. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
19. Лебеденко Орест 2 0
20. Салу Драман 2 0
21. Пасич Евгений 1 0
22. Имери Демир 1 0
23. Романовский Даниэль 1 0
24. Баланюк Денис 1 0
25. Клименчук Егор 1 0
26. Вербный Назар 1 0
27. Литвин Дмитрий 1 0
28. Крынский Владимир 1 0
29. Чарльз Джеффри 1 0
30. Снурницын Игорь 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Коркишко Дмитрий 5 1
5. Лопырёнок Максим 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Ди Франко Франсиско 3 0
12. Шаповал Владислав 3 0
13. Хобленко Алексей 3 0
14. Супряга Владислав 3 0
15. Цуриков Андрей 2 0
16. Логинов Сергей 2 0
17. Романюк Юрий 2 0
18. Булеца Сергей 2 0
19. Клищук Андрей 2 0
20. Чичиков Алексей 1 0
21. Загальский Игорь 1 0
22. Сваток Александр 1 0
23. Адамюк Владимир 1 0
24. Лукас Тэйлор 1 0
25. Снижко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 9.09% (2) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Днепр-1 15.15% (5) 3.03% (1) 15.15% (5) 12.12% (4) 30.3% (10) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
4. Заря Заявка 29 16 6 7 46 - 25 54
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 29 9 2 18 31 - 55 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 28 11 4 13 36 - 40 37
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Олимпик Донецк 23.7% (36)
X 46.7% (71)
Днепр-1 29.6% (45)
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1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1

Исход игры
Олимпик Донецк
23.7% (36)
Ничья
46.7% (71)
Днепр-1
29.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:2 Днепр-1
17.8% (27)
2:1 Олимпик Донецк
11.2% (17)
0:1 Днепр-1
7.9% (12)
1:0 Олимпик Донецк
6.6% (10)
2:0 Олимпик Донецк
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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