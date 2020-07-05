Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия

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  3. Украина
Заря
2:2
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
14' Желтая карточка
Безбородько Денис
16' Желтая карточка
Чеберко Евгений
0:1
19' Гол
Лучкевич Валерий
1:1
45' Гол
Хомченовский Дмитрий
2:1
54' Пенальти
Юрченко Владлен
67' Желтая карточка
Банада Евгений
76' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
2:2
76' Пенальти
Третьяков Максим
90' Желтая карточка
Панькив Юрий
90'+8
53
Dmytro
Matsapura
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
4
Бабогло
Владислав
44
Банада
Евгений
10
Третьяков
Максим
22
Грицук
Василий
9
Безбородько
Денис
Заря
Александрия

Ход матча

14'
 
Безбородько Денис
16'
Чеберко Евгений
 
19'
0:1
Лучкевич Валерий
(Безбородько Денис)
45'
Хомченовский Дмитрий
(Кабаев Владислав)
1:1
46'
 
Мирошниченко Денис
Пашаев Павел
46'
 
Шастал Дмитрий
Безбородько Денис
54'
Юрченко Владлен
2:1
62'
Абу-Ханна Джоэл
Вернидуб Виталий
 
67'
 
Банада Евгений
69'
 
Гордиенко Артём
Бухал Глеб
76'
Абу-Ханна Джоэл
 
76'
2:2
Третьяков Максим
78'
Перович Михаил
Громов Артём
 
78'
Леднёв Богдан
Тымчик Александр
 
82'
 
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
89'
 
Ситало Артём
Третьяков Максим
90'
 
Панькив Юрий

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кабаев Владислав 7 0.22
3. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
4. Русин Назарий 6 (1) 0.19
5. Кочергин Владислав 5 0.16
6. Михайличенко Богдан 3 0.09
7. Хомченовский Дмитрий 2 0.06
8. Громов Артём 1 0.03
9. Будковский Филипп 1 0.03
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 8 (5) 0.25
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Бабогло Владислав 2 0.06
8. Лучкевич Валерий 1 0.03
9. Грицук Василий 1 (1) 0.03
10. Шендрик Антон 1 0.03
11. Довгий Алексей 1 0.03
12. Задерака Максим 1 0.03
13. Мышенко Богдан 1 0.03
14. Шастал Дмитрий 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 9 1
3. Абу-Ханна Джоэл 9 0
4. Вернидуб Виталий 8 0
5. Тымчик Александр 8 0
6. Леднёв Богдан 8 0
7. Иванисеня Дмитрий 6 0
8. Будковский Филипп 4 1
9. Хомченовский Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Лунёв Максим 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Арвеладзе Леван 2 0
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Русин Назарий 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Мирошниченко Денис 7 1
3. Бабогло Владислав 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Безбородько Денис 6 0
8. Лучкевич Валерий 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Шастал Дмитрий 3 1
11. Ковалец Кирилл 4 0
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 13.33% (6) 6.67% (3) 15.56% (7) 20% (9) 15.56% (7) 28.89% (13)
 Александрия 2.86% (1) 5.71% (2) 17.14% (6) 37.14% (13) 22.86% (8) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия
Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря

Последние игры между собой

Заря: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Кубок Заря 1:2 Александрия Премьер-лига
Заря 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
3. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
4. Заря Заявка 29 16 6 7 46 - 25 54
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 29 9 2 18 31 - 55 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 28 11 4 13 36 - 40 37
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
5. Львов Заявка 29 5 9 15 22 - 47 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Заря 88.6% (132)
X 8.1% (12)
Александрия 3.4% (5)
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1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия

Исход игры
Заря
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
Александрия
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
61.27% (87)
Нет
38.73% (55)
Популярный счёт
2:1 Заря
45% (67)
1:0 Заря
22.1% (33)
2:0 Заря
13.4% (20)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:1 Заря
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Александрия
2% (3)
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