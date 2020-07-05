Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия

Заря
2:2
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Александрия
14' Желтая карточкаБезбородько Денис
16' Желтая карточкаЧеберко Евгений
0:1
19' ГолЛучкевич Валерий
1:1
45' ГолХомченовский Дмитрий
2:1
54' ПенальтиЮрченко Владлен
67' Желтая карточкаБанада Евгений
76' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
2:2
76' ПенальтиТретьяков Максим
90' Желтая карточкаПанькив Юрий
28
Громов
Артём
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
16'
19'
45'
54'
2:1
67'
76'
76'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Кабаев Владислав
|7
|0.22
|3.
|Юрченко Владлен
|7 (5)
|0.22
|4.
|Русин Назарий
|6 (1)
|0.19
|5.
|Кочергин Владислав
|5
|0.16
|6.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.09
|7.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0.06
|8.
|Громов Артём
|1
|0.03
|9.
|Будковский Филипп
|1
|0.03
|10.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.03
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|8 (5)
|0.25
|2.
|Ковалец Кирилл
|7
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.16
|4.
|Банада Евгений
|4
|0.13
|5.
|Ситало Артём
|4
|0.13
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.09
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.06
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.03
|9.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.03
|10.
|Шендрик Антон
|1
|0.03
|11.
|Довгий Алексей
|1
|0.03
|12.
|Задерака Максим
|1
|0.03
|13.
|Мышенко Богдан
|1
|0.03
|14.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.03
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|9
|1
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|9
|0
|4.
|Вернидуб Виталий
|8
|0
|5.
|Тымчик Александр
|8
|0
|6.
|Леднёв Богдан
|8
|0
|7.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|1
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Лунёв Максим
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|16.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|17.
|Русин Назарий
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|10
|0
|2.
|Мирошниченко Денис
|7
|1
|3.
|Бабогло Владислав
|7
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|6
|0
|7.
|Безбородько Денис
|6
|0
|8.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Шастал Дмитрий
|3
|1
|11.
|Ковалец Кирилл
|4
|0
|12.
|Панькив Юрий
|2
|1
|13.
|Дубра Каспар
|2
|1
|14.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|15.
|Шендрик Антон
|3
|0
|16.
|Задерака Максим
|3
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|2
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|13.33% (6)
|6.67% (3)
|15.56% (7)
|20% (9)
|15.56% (7)
|28.89% (13)
|Александрия
|2.86% (1)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|37.14% (13)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка
Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря
Александрия Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия
Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря
Последние игры между собой
Заря: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заря 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|72 - 22
|75
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|60 - 30
|55
|3.
|Десна
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 25
|55
|4.
|Заря
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|46 - 25
|54
|5.
|Александрия
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 42
|44
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|31 - 55
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 40
|37
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|23 - 45
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия
Исход игры
Заря
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
Александрия
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
61.27% (87)
Нет
38.73% (55)
Популярный счёт
2:1 Заря
45% (67)
1:0 Заря
22.1% (33)
2:0 Заря
13.4% (20)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:1 Заря
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Александрия
2% (3)
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