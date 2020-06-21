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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Земплин
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Ружомберок
0'
44' Желтая карточка
Matej Madlenak
0:1
57' Гол
Ladislav Almasi
63' Желтая карточка
Чурма Матей
67'

Ход матча

44'
 
Matej Madlenak
57'
0:1
Ladislav Almasi
63'
 
Чурма Матей

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра
Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =9 -6
ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава

Последние игры между собой

Земплин: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 0
Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига
Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Чурма Матей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Ladislav Almasi бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Matej Madlenak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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