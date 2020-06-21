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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Земплин
1:1
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
44' Желтая карточка
Matej Madlenak
0:1
57' Гол
Ladislav Almasi
63' Желтая карточка
Чурма Матей
65' Желтая карточка
Ladislav Almasi
66' Желтая карточка
Квоцера Милан
1:1
71' Гол
Константинидис Димитрис
72' Желтая карточка
Константинидис Димитрис
87' Желтая карточка
Jozef Simon Turik
90'+3
30
Tomas
Drab
4
Константинидис
Димитрис
21
Гаррийо
Хосе
8
Грич
Якуб
18
Alejandro
Mendez
88
Саввидис
Кириакос
11
Dimitrios
Popovits
10
Жофчак
Игор
12
Jozef
Simon
Turik
27
Квоцера
Милан
40
Armen
Hovhannisyan
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
16
Michal
Jonec
31
Alex
Holub
4
Matus
Kmet
28
David
Filinsky
13
Matej
Madlenak
39
Miroslav
Almasky
29
Adam
Brenkus
15
Герец
Штефан
99
Ladislav
Almasi
Земплин
4-1-4-1
Ружомберок
3-5-2

Ход матча

44'
 
Matej Madlenak
46'
 
Peter Dungel
Matej Madlenak
57'
0:1
Ladislav Almasi
(Adam Brenkus)
61'
 
Timotej Mudry
Miroslav Almasky
63'
 
Чурма Матей
65'
 
Ladislav Almasi
66'
Квоцера Милан
 
66'
Сидибе Исса
Armen Hovhannisyan
 
66'
Stanislav Danko
Жофчак Игор
 
69'
 
Martin Regali
Ladislav Almasi
71'
Константинидис Димитрис
(Сидибе Исса)
1:1
72'
Константинидис Димитрис
 
76'
Christos Kountouriotis
Квоцера Милан
 
87'
Jozef Simon Turik
 

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: + = -
ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра
Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава

Последние игры между собой

Земплин: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 0
Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига
Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Matej Madlenak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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