Земплин
1:1
Конец матча
Стадион: Жемплин
Ружомберок
44' Желтая карточкаMatej Madlenak
0:1
57' ГолLadislav Almasi
63' Желтая карточкаЧурма Матей
65' Желтая карточкаLadislav Almasi
66' Желтая карточкаКвоцера Милан
1:1
71' ГолКонстантинидис Димитрис
72' Желтая карточкаКонстантинидис Димитрис
87' Желтая карточкаJozef Simon Turik
30
Tomas
Drab
21
Гаррийо
Хосе
10
Жофчак
Игор
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
16
Michal
Jonec
31
Alex
Holub
29
Adam
Brenkus
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
30 Tomas DrabВратарь
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Сидибе ИссаНападающий
-
26 Matus Vojtko
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jozef Majoros
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
16 Michal JonecЗащитник
-
31 Alex HolubЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Adam BrenkusПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
32 Peter Dungel
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
Ход матча
44'
57'
0:1
63'
65'
66'
71'
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: + = -ДАК 5:0 Земплин Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра
Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава
Последние игры между собой
Земплин: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 0
Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
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