Арис Салоники
1:1
Перерыв
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
АЕК
7' Желтая карточкаПаулинью Паулу
0:1
24' ГолОливейра Нелсон
1:1
29' ГолБруну Гама
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ziga Laci
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
24'
0:1
29'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|12 (5)
|0.36
|2.
|Идейе Браун
|8 (1)
|0.24
|3.
|Nicolas Diguiny
|5
|0.15
|4.
|Ларссон Даниэль
|4
|0.12
|5.
|Велес Фран
|4
|0.12
|6.
|Фетфатцидис Иоаннис
|3
|0.09
|7.
|Роуз Линдси
|3
|0.09
|8.
|Саша Лукас
|3
|0.09
|9.
|Матилья Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Корхут Михай
|1
|0.03
|11.
|Мартинес Николас II
|1
|0.03
|12.
|Тонсо Мартин
|0
|0
|13.
|Мансини Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Нелсон
|11 (2)
|0.33
|2.
|Ливайя Марко
|9 (2)
|0.27
|3.
|Манталос Петрос
|6 (3)
|0.18
|4.
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.15
|5.
|Араужо Серхио
|3
|0.09
|6.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0.06
|7.
|Клонаридис Виктор
|2
|0.06
|8.
|Албанис Христос
|2
|0.06
|9.
|Лопеш Элдер
|1
|0.03
|10.
|Бакакис Михалис
|1
|0.03
|11.
|Враньеш Огнен
|1
|0.03
|12.
|Крстичич Ненад
|1
|0.03
|13.
|Симоэш Андре
|1
|0.03
|14.
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|15.
|Milos Deletic
|1
|0.03
|16.
|Галанопулос Костас
|1
|0.03
|17.
|Andre Simoes1
|1
|0.03
|18.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|19.
|Шимански Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|7
|1
|2.
|Матилья Хавьер
|6
|0
|3.
|Бруну Гама
|6
|0
|4.
|Велес Фран
|6
|0
|5.
|Идейе Браун
|4
|1
|6.
|Корхут Михай
|5
|0
|7.
|Роуз Линдси
|5
|0
|8.
|Abou Ba
|5
|0
|9.
|Georgios Delizisis
|3
|1
|10.
|Сундгрен Даниэль
|4
|0
|11.
|Мансини Даниэль
|4
|0
|12.
|Nicolas Diguiny
|3
|0
|13.
|Тонсо Мартин
|3
|0
|14.
|Ларссон Даниэль
|2
|0
|15.
|Fabian Ehmann
|0
|1
|16.
|Дуарте Лерин
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Hugo Sousa
|1
|0
|19.
|Apostolos Tsiligiris
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливайя Марко
|13
|2
|2.
|Крстичич Ненад
|8
|1
|3.
|Враньеш Огнен
|7
|1
|4.
|Andre Simoes1
|7
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|6
|0
|6.
|Лопеш Элдер
|6
|0
|7.
|Манталос Петрос
|5
|0
|8.
|Шимански Дамиан
|5
|0
|9.
|Сварнас Эфстратиос
|5
|0
|10.
|Ойконому Мариос
|4
|0
|11.
|Шику Жеральдес
|2
|1
|12.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|13.
|Араужо Серхио
|3
|0
|14.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Симоэш Андре
|2
|0
|16.
|Галанопулос Костас
|2
|0
|17.
|Хульт Никлас
|0
|1
|18.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|19.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|20.
|Milos Deletic
|1
|0
|21.
|Баркас Василис
|1
|0
|22.
|Anel Sabanadzovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|АЕК
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|25% (11)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|31
|25
|6
|0
|64 - 12
|81
|2.
|ПАОК
|32
|20
|7
|5
|57 - 29
|60
|3.
|АЕК
|1:1
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|4.
|Панатинаикос
|31
|13
|11
|7
|38 - 27
|50
|5.
|Арис Салоники
|1:1
|32
|9
|12
|11
|45 - 43
|39
|6.
|ОФИ
|32
|10
|6
|16
|40 - 47
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|31
|10
|9
|12
|41 - 40
|39
|2.
|Атромитос
|30
|10
|7
|13
|36 - 39
|37
|3.
|Лариса
|30
|8
|9
|13
|32 - 42
|33
|4.
|Ламия
|30
|6
|14
|10
|22 - 35
|32
|5.
|Волос
|31
|8
|7
|16
|25 - 50
|31
|6.
|Ксанти
|30
|9
|7
|14
|24 - 36
|22
|7.
|Панетоликос
|30
|4
|10
|16
|25 - 46
|22
|8.
|Паниониос
|30
|7
|6
|17
|20 - 46
|21