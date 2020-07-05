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Арис Салоники
1:4
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
7' Желтая карточка
Паулинью Паулу
0:1
24' Гол
Оливейра Нелсон
1:1
29' Гол
Бруну Гама
1:2
52' Гол
Оливейра Нелсон
55' Желтая карточка
Матилья Хавьер
55' Желтая карточка
Лопеш Элдер
1:3
62' Гол
Andre Simoes1
1:4
84' Гол
Шимански Дамиан
90'+5
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
5
Georgios
Delizisis
40
Petros
Bagalianis
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
18
Мартинес
Николас
II
16
Бруну
Гама
24
Мансини
Даниэль
9
Dimitrios
Diamantopoulos
1
Баркас
Василис
27
Паулинью
Паулу
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
7
Верде
Даниэле
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
Арис Салоники
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Паулинью Паулу
24'
0:1
Оливейра Нелсон
29'
Бруну Гама
(Матилья Хавьер)
1:1
52'
1:2
Оливейра Нелсон
(Ливайя Марко)
55'
Матилья Хавьер
 
55'
 
Лопеш Элдер
61'
 
Албанис Христос
Верде Даниэле
62'
1:3
Andre Simoes1
(Крстичич Ненад)
73'
 
Араужо Серхио
Оливейра Нелсон
73'
 
Шимански Дамиан
Манталос Петрос
76'
Petros Bakoutsis
Саша Лукас
 
81'
 
Ойконому Мариос
Чигринский Дмитрий
81'
 
Anel Sabanadzovic
Andre Simoes1
84'
1:4
Шимански Дамиан
(Паулинью Паулу)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 12 (5) 0.36
2. Идейе Браун 8 (1) 0.24
3. Nicolas Diguiny 5 0.15
4. Ларссон Даниэль 4 0.12
5. Велес Фран 4 0.12
6. Фетфатцидис Иоаннис 3 0.09
7. Роуз Линдси 3 0.09
8. Саша Лукас 3 0.09
9. Матилья Хавьер 1 0.03
10. Корхут Михай 1 0.03
11. Мартинес Николас II 1 0.03
12. Тонсо Мартин 0 0
13. Мансини Даниэль 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Нелсон 12 (2) 0.36
2. Ливайя Марко 9 (2) 0.27
3. Манталос Петрос 6 (3) 0.18
4. Верде Даниэле 5 (1) 0.15
5. Араужо Серхио 3 0.09
6. Чигринский Дмитрий 2 0.06
7. Клонаридис Виктор 2 0.06
8. Албанис Христос 2 0.06
9. Andre Simoes1 2 0.06
10. Лопеш Элдер 1 0.03
11. Крстичич Ненад 1 0.03
12. Бакакис Михалис 1 0.03
13. Шимански Дамиан 1 0.03
14. Враньеш Огнен 1 0.03
15. Симоэш Андре 1 0.03
16. Ойконому Мариос 1 0.03
17. Milos Deletic 1 0.03
18. Галанопулос Костас 1 0.03
19. Паулинью Паулу 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 7 1
2. Матилья Хавьер 7 0
3. Бруну Гама 6 0
4. Велес Фран 6 0
5. Идейе Браун 4 1
6. Корхут Михай 5 0
7. Роуз Линдси 5 0
8. Abou Ba 5 0
9. Georgios Delizisis 3 1
10. Сундгрен Даниэль 4 0
11. Мансини Даниэль 4 0
12. Nicolas Diguiny 3 0
13. Тонсо Мартин 3 0
14. Ларссон Даниэль 2 0
15. Fabian Ehmann 0 1
16. Дуарте Лерин 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Hugo Sousa 1 0
19. Apostolos Tsiligiris 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Ливайя Марко 13 2
2. Крстичич Ненад 8 1
3. Враньеш Огнен 7 1
4. Andre Simoes1 7 1
5. Лопеш Элдер 7 0
6. Паулинью Паулу 6 0
7. Манталос Петрос 5 0
8. Шимански Дамиан 5 0
9. Сварнас Эфстратиос 5 0
10. Ойконому Мариос 4 0
11. Шику Жеральдес 2 1
12. Оливейра Нелсон 3 0
13. Араужо Серхио 3 0
14. Чигринский Дмитрий 2 0
15. Симоэш Андре 2 0
16. Галанопулос Костас 2 0
17. Хульт Никлас 0 1
18. Якумакис Георгиос 1 0
19. Бакакис Михалис 1 0
20. Milos Deletic 1 0
21. Баркас Василис 1 0
22. Anel Sabanadzovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 20.45% (9) 13.64% (6) 22.73% (10) 15.91% (7) 18.18% (8) 9.09% (4)
 АЕК 14.58% (7) 14.58% (7) 12.5% (6) 12.5% (6) 25% (12) 20.83% (10)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Арис Салоники 2:2 АЕК Кубок АЕК 2:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 32 25 7 0 64 - 12 82
2. АЕК 32 18 8 6 54 - 28 62
3. ПАОК 32 20 7 5 57 - 29 60
4. Панатинаикос 0:0 32 13 12 7 38 - 27 51
5. Арис Салоники 32 9 11 12 45 - 46 38
6. ОФИ 32 10 6 16 40 - 47 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 31 10 9 12 41 - 40 39
2. Атромитос 30 10 7 13 36 - 39 37
3. Лариса 30 8 9 13 32 - 42 33
4. Ламия 30 6 14 10 22 - 35 32
5. Волос 31 8 7 16 25 - 50 31
6. Ксанти 30 9 7 14 24 - 36 22
7. Панетоликос 30 4 10 16 25 - 46 22
8. Паниониос 30 7 6 17 20 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бруну Гама бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арис Салоники 1:4 АЕК онлайн

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