1:0
11' ГолJakub Kadak
1:1
28' ГолШпехар Дино
1:2
37' ГолMatej Vuk
2:2
38' ГолЧатакович Хамза
64' Желтая карточкаШулек Мартин
3:2
72' ГолMilan Corryn
74' Желтая карточкаRichard Krizan
29
Лигеон
Рубен
16
Jakub
Kadak
11
Osman
Bukari
14
Adam
Morong
16
Дабу
Томаш
22
Alex
Ivan
19
Matej
Vuk
25
Шпехар
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лигеон РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jakub KadakПолузащитник
-
11 Osman BukariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Milan CorrynПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Adam Tucny
-
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam MorongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Matej VukПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
-
12 Denis Potoma
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
11'
1:0
28'
1:1
37'
1:2
38'
2:2
64'
72'
3:2
74'
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: + = -Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава
Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин
Середь Последние 20 матчей: + = -Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица
Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2