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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Тренчин
3:2
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
1:0
11' Гол
Jakub Kadak
1:1
28' Гол
Шпехар Дино
1:2
37' Гол
Matej Vuk
2:2
38' Гол
Чатакович Хамза
64' Желтая карточка
Шулек Мартин
3:2
72' Гол
Milan Corryn
74' Желтая карточка
Richard Krizan
90'+3
24
Шемринец
Игор
22
Adrian
Slavik
33
Richard
Krizan
6
Шулек
Мартин
29
Лигеон
Рубен
7
Чатакович
Хамза
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
16
Jakub
Kadak
11
Osman
Bukari
9
Ван
Кессел
Гино
12
Ivenzo
Comvalius
1
Adnan
Kanuric
14
Adam
Morong
6
Михалик
Любомир
21
Tidiane
Djibi
Ba
16
Дабу
Томаш
88
Дурански
Филип
18
Bankole
Adekuoroye
22
Alex
Ivan
8
Рорич
Май
19
Matej
Vuk
25
Шпехар
Дино
Тренчин
4-3-3
Середь
4-2-3-1

Ход матча

11'
Jakub Kadak
(Чатакович Хамза)
1:0
28'
1:1
Шпехар Дино
(Matej Vuk)
37'
1:2
Matej Vuk
38'
Чатакович Хамза
(Osman Bukari)
2:2
62'
 
Denis Potoma
Рорич Май
64'
Шулек Мартин
 
66'
Milan Corryn
Jakub Kadak
 
71'
Abubakar Ghali
Лигеон Рубен
 
72'
Milan Corryn
(Abubakar Ghali)
3:2
74'
Richard Krizan
 
77'
Зубайру Абдул
Чатакович Хамза
 
84'
 
Ярович Сенад
Дурански Филип
87'
 
Alexandar Vucenovic
Alex Ivan

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: + = -
Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава
Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин
Середь Последние 20 матчей: + = -
Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица
Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тренчин 2:1 Середь Суперлига Середь 1:1 Тренчин Суперлига Середь 3:1 Тренчин Суперлига Тренчин 5:1 Середь Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Чатакович Хамза бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Matej Vuk бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Jakub Kadak бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тренчин 3:2 Середь онлайн

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