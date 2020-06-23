Санкт-Пёльтен
1:0
Второй тайм: 72'
Стадион: НВ Арена
Сваровски Тироль
1:0
44' ПенальтиБёрк Кори
50' Желтая карточкаДедич Златко
55' Желтая карточкаПецос Атанасиос
58' Желтая карточкаГорцель Нико
61' Желтая карточкаСоарес Бруно
68' Вторая желтая карточкаГорцель Нико
3
Luan
IX
31
Горцель
Нико
21
Шульц
Кофи
44
Соарес
Бруно
23
Ковачец
Дино
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Felix Kerber
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
44'
1:0
50'
55'
58'
61'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Бёрк Кори
|4 (1)
|0.13
|4.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0.03
|15.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|16.
|Майзль Лука
|0
|0
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|George Davies
|0
|0
|19.
|Инголич Сандро
|0
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|10 (2)
|0.31
|2.
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|3.
|Прантер Беньямин
|3
|0.09
|4.
|Майерхофер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Вальх Клеменс
|2
|0.06
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0.06
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.03
|8.
|Свобода Михаэль
|1
|0.03
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.03
|10.
|Сантин Себастьян
|1
|0.03
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0.03
|12.
|Ридер Флориан
|0
|0
|13.
|Гргич Лукас
|0
|0
|14.
|Гугганиг Давид
|0
|0
|15.
|Milan Jurdik
|0
|0
|16.
|Аджей Феликс
|0
|0
|17.
|Освальд Фердинанд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luan IX
|7
|1
|2.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|3.
|Инголич Сандро
|8
|0
|4.
|Хофбауэр Доминик
|6
|1
|5.
|Раснер Мартин
|7
|0
|6.
|George Davies
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Бёрк Кори
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|18.
|Шмидт Александер
|2
|0
|19.
|Christoph Klarer
|0
|1
|20.
|Штангль Штефан
|1
|0
|21.
|Christoph Riegler
|1
|0
|22.
|Балик Гусейн
|1
|0
|23.
|Noah Steiner
|1
|0
|24.
|Christoph Messerer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|9
|1
|2.
|Хагер Штефан
|8
|0
|3.
|Майерхофер Штефан
|7
|0
|4.
|Свобода Михаэль
|5
|1
|5.
|Йебоа Келвин
|5
|1
|6.
|Гргич Лукас
|6
|0
|7.
|Топлич Флориан
|5
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|4
|0
|9.
|Ридер Флориан
|4
|0
|10.
|Дедич Златко
|3
|0
|11.
|Agonay Jimenez Ione
|3
|0
|12.
|Сантин Себастьян
|3
|0
|13.
|Мадер Флориан
|2
|0
|14.
|Кох Фабиан
|2
|0
|15.
|Аджей Феликс
|2
|0
|16.
|Нитцльнадер Кевин
|2
|0
|17.
|Ковачец Дино
|2
|0
|18.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|19.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|20.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|21.
|Соарес Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|Сваровски Тироль
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург
Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|18
|8
|2
|92 - 30
|38
|2.
|Рапид Вена
|28
|15
|7
|6
|55 - 30
|32
|3.
|ЛАСК
|28
|19
|4
|5
|61 - 29
|28
|4.
|Вольфсбергер
|28
|12
|8
|8
|60 - 39
|25
|5.
|Хартберг
|28
|11
|5
|12
|44 - 62
|23
|6.
|Штурм
|28
|10
|5
|13
|41 - 46
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|29
|10
|11
|8
|44 - 41
|28
|2.
|Альтах
|29
|9
|8
|12
|43 - 49
|23
|3.
|Маттерсбург
|29
|7
|6
|16
|34 - 60
|18
|4.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|29
|6
|9
|14
|29 - 62
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1
|29
|6
|6
|17
|32 - 61
|14
|6.
|Адмира
|29
|5
|9
|15
|27 - 53
|14
Аутентификация