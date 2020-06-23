Санкт-Пёльтен
1:1
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Сваровски Тироль
1:0
44' ПенальтиБёрк Кори
50' Желтая карточкаДедич Златко
55' Желтая карточкаПецос Атанасиос
58' Желтая карточкаГорцель Нико
61' Желтая карточкаСоарес Бруно
68' Вторая желтая карточкаГорцель Нико
73' Вторая желтая карточкаСоарес Бруно
77' Желтая карточкаИнголич Сандро
82' Желтая карточкаNicolas Meister
1:1
83' ГолДедич Златко
85' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
3
Luan
IX
31
Горцель
Нико
21
Шульц
Кофи
44
Соарес
Бруно
23
Ковачец
Дино
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Felix Kerber
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
44'
1:0
50'
55'
58'
61'
68'
73'
77'
82'
83'
1:1
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Бёрк Кори
|4 (1)
|0.13
|4.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0.03
|15.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|16.
|Майзль Лука
|0
|0
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|George Davies
|0
|0
|19.
|Инголич Сандро
|0
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|11 (2)
|0.34
|2.
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|3.
|Прантер Беньямин
|3
|0.09
|4.
|Майерхофер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Вальх Клеменс
|2
|0.06
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0.06
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.03
|8.
|Сантин Себастьян
|1
|0.03
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Кох Фабиан
|1
|0.03
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0.03
|12.
|Ридер Флориан
|0
|0
|13.
|Гргич Лукас
|0
|0
|14.
|Гугганиг Давид
|0
|0
|15.
|Milan Jurdik
|0
|0
|16.
|Аджей Феликс
|0
|0
|17.
|Освальд Фердинанд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|9
|0
|2.
|Хофбауэр Доминик
|7
|1
|3.
|Luan IX
|7
|1
|4.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|5.
|Раснер Мартин
|7
|0
|6.
|George Davies
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Бёрк Кори
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Горцель Нико
|1
|1
|18.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|19.
|Шмидт Александер
|2
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|1
|21.
|Штангль Штефан
|1
|0
|22.
|Christoph Riegler
|1
|0
|23.
|Nicolas Meister
|1
|0
|24.
|Балик Гусейн
|1
|0
|25.
|Noah Steiner
|1
|0
|26.
|Christoph Messerer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|9
|1
|2.
|Хагер Штефан
|8
|0
|3.
|Майерхофер Штефан
|7
|0
|4.
|Свобода Михаэль
|5
|1
|5.
|Йебоа Келвин
|5
|1
|6.
|Гргич Лукас
|6
|0
|7.
|Топлич Флориан
|5
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|4
|0
|9.
|Ридер Флориан
|4
|0
|10.
|Соарес Бруно
|2
|1
|11.
|Дедич Златко
|3
|0
|12.
|Agonay Jimenez Ione
|3
|0
|13.
|Сантин Себастьян
|3
|0
|14.
|Мадер Флориан
|2
|0
|15.
|Кох Фабиан
|2
|0
|16.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|17.
|Аджей Феликс
|2
|0
|18.
|Нитцльнадер Кевин
|2
|0
|19.
|Ковачец Дино
|2
|0
|20.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|21.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Сваровски Тироль
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург
Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|18
|8
|2
|92 - 30
|38
|2.
|Рапид Вена
|28
|15
|7
|6
|55 - 30
|32
|3.
|ЛАСК
|28
|19
|4
|5
|61 - 29
|28
|4.
|Вольфсбергер
|28
|12
|8
|8
|60 - 39
|25
|5.
|Хартберг
|28
|11
|5
|12
|44 - 62
|23
|6.
|Штурм
|28
|10
|5
|13
|41 - 46
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|29
|10
|11
|8
|44 - 41
|28
|2.
|Альтах
|29
|9
|8
|12
|43 - 49
|23
|3.
|Маттерсбург
|29
|7
|6
|16
|34 - 60
|18
|4.
|Санкт-Пёльтен
|29
|5
|10
|14
|29 - 63
|16
|5.
|Сваровски Тироль
|29
|6
|7
|16
|33 - 61
|15
|6.
|Адмира
|29
|5
|9
|15
|27 - 53
|14
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