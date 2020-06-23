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Санкт-Пёльтен
1:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
1:0
44' Пенальти
Бёрк Кори
50' Желтая карточка
Дедич Златко
55' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
58' Желтая карточка
Горцель Нико
61' Желтая карточка
Соарес Бруно
68' Вторая желтая карточка
Горцель Нико
73' Вторая желтая карточка
Соарес Бруно
77' Желтая карточка
Инголич Сандро
82' Желтая карточка
Nicolas Meister
1:1
83' Гол
Дедич Златко
85' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
90'+5
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
31
Горцель
Нико
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
9
Бёрк
Кори
11
George
Davies
25
Освальд
Фердинанд
19
Нюротер
Сандро
3
Свобода
Михаэль
44
Соарес
Бруно
26
Бучачер
Флориан
16
Ридер
Флориан
6
Пецос
Атанасиос
23
Ковачец
Дино
22
Дедич
Златко
20
Майерхофер
Штефан
27
Йебоа
Келвин
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Сваровски Тироль
4-3-3

Ход матча

44'
Бёрк Кори
1:0
50'
 
Дедич Златко
55'
 
Пецос Атанасиос
58'
Горцель Нико
 
61'
 
Соарес Бруно
62'
 
Сантин Себастьян
Бучачер Флориан
62'
Nicolas Meister
Osorio Costa Silva Alan2
 
62'
 
Нитцльнадер Кевин
Нюротер Сандро
68'
Горцель Нико
 
71'
Раснер Мартин
George Davies
 
72'
 
Julian Peter Goelles
Ковачец Дино
73'
 
Соарес Бруно
76'
 
Хагер Штефан
Ридер Флориан
77'
Инголич Сандро
 
80'
Уэдраого Иссьяка
Бёрк Кори
 
80'
Хофбауэр Доминик
Инголич Сандро
 
82'
Nicolas Meister
 
83'
1:1
Дедич Златко
(Сантин Себастьян)
85'
Хофбауэр Доминик
 

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Osorio Costa Silva Alan2 1 0.03
15. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
16. Майзль Лука 0 0
17. Nicolas Meister 0 0
18. George Davies 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 11 (2) 0.34
2. Йебоа Келвин 4 0.13
3. Прантер Беньямин 3 0.09
4. Майерхофер Штефан 2 0.06
5. Вальх Клеменс 2 0.06
6. Хагер Штефан 2 0.06
7. Пецос Атанасиос 1 0.03
8. Сантин Себастьян 1 0.03
9. Свобода Михаэль 1 0.03
10. Кох Фабиан 1 0.03
11. Бучачер Флориан 1 0.03
12. Ридер Флориан 0 0
13. Гргич Лукас 0 0
14. Гугганиг Давид 0 0
15. Milan Jurdik 0 0
16. Аджей Феликс 0 0
17. Освальд Фердинанд 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Инголич Сандро 9 0
2. Хофбауэр Доминик 7 1
3. Luan IX 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. Раснер Мартин 7 0
6. George Davies 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Бёрк Кори 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Горцель Нико 1 1
18. Уэдраого Иссьяка 2 0
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Nicolas Meister 1 0
24. Балик Гусейн 1 0
25. Noah Steiner 1 0
26. Christoph Messerer 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 9 1
2. Хагер Штефан 8 0
3. Майерхофер Штефан 7 0
4. Свобода Михаэль 5 1
5. Йебоа Келвин 5 1
6. Гргич Лукас 6 0
7. Топлич Флориан 5 0
8. Бучачер Флориан 4 0
9. Ридер Флориан 4 0
10. Соарес Бруно 2 1
11. Дедич Златко 3 0
12. Agonay Jimenez Ione 3 0
13. Сантин Себастьян 3 0
14. Мадер Флориан 2 0
15. Кох Фабиан 2 0
16. Пецос Атанасиос 2 0
17. Аджей Феликс 2 0
18. Нитцльнадер Кевин 2 0
19. Ковачец Дино 2 0
20. Прантер Беньямин 1 0
21. Освальд Фердинанд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Сваровски Тироль 14.81% (4) 3.7% (1) 29.63% (8) 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург
Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 28 18 8 2 92 - 30 38
2. Рапид Вена 28 15 7 6 55 - 30 32
3. ЛАСК 28 19 4 5 61 - 29 28
4. Вольфсбергер 28 12 8 8 60 - 39 25
5. Хартберг 28 11 5 12 44 - 62 23
6. Штурм 28 10 5 13 41 - 46 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 29 10 11 8 44 - 41 28
2. Альтах 29 9 8 12 43 - 49 23
3. Маттерсбург 29 7 6 16 34 - 60 18
4. Санкт-Пёльтен 29 5 10 14 29 - 63 16
5. Сваровски Тироль 29 6 7 16 33 - 61 15
6. Адмира 29 5 9 15 27 - 53 14
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори из команды Санкт-Пёльтен забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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