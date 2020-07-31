99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
92
Romeo
Nita
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
92 Romeo NitaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Mihai Udrea
-
Главный тренер: Anton Petrea
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
96 Andrei JocaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
94 Catalin Itu
-
-
74 Ionut Rus
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|3
|0.3
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.2
|3.
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.2
|4.
|Коман Флоринел
|1
|0.1
|5.
|Олару Дариус
|1
|0.1
|6.
|Петре Адриан
|1 (1)
|0.1
|7.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.1
|8.
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|9.
|Кристя Юлиан
|1
|0.1
|10.
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|11.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.6
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.1
|3.
|Джокович Дамьян
|1
|0.1
|4.
|Винисиус Пауло
|1
|0.1
|5.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.1
|6.
|Бурка Андрей
|1
|0.1
|7.
|Catalin Itu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|1
|2.
|Олару Дариус
|4
|0
|3.
|Панцыру Ионуц
|3
|0
|4.
|Крецу Валентин
|2
|0
|5.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|0
|1
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|9.
|Планич Богдан
|1
|0
|10.
|Неделку Драгош
|1
|0
|11.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|12.
|Петре Адриан
|1
|0
|13.
|Влад Даниэл
|1
|0
|14.
|Думитру Кристиан
|1
|0
|15.
|Grigoras Pantea
|1
|0
|16.
|Andrei Istrate
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рондон Марио
|3
|0
|2.
|Бордеяну Михай
|3
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|4.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|5.
|Бурка Андрей
|2
|0
|6.
|Боли Кевин
|0
|1
|7.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|8.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|9.
|Траоре Ласина
|1
|0
|10.
|Сушич Матео
|1
|0
|11.
|Омрани Билель
|1
|0
|12.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|13.
|Claudiu Petrila
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|25% (3)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|ЧФР Клуж
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|7
|0
|1
|16 - 11
|44
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|44
|3.
|Астра
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|33
|4.
|ФКСБ
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|32
|5.
|Ботошани
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|29
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|25