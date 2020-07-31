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ФКСБ
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
ЧФР Клуж
0' 17'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
25
Перяну
Овидиу
20
Вынэ
Йонуц
92
Romeo
Nita
31
Andrei
Istrate
22
Думитру
Кристиан
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
3
Бурка
Андрей
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
6
Аурелиу
Луиш
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
ФКСБ
ЧФР Клуж

Ход матча

8'
 
Кипчу Александру
Andrei Joca

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 3 0.3
2. Тэнасе Флорин 2 0.2
3. Оайдэ Рэзван 2 0.2
4. Коман Флоринел 1 0.1
5. Олару Дариус 1 0.1
6. Петре Адриан 1 (1) 0.1
7. Вынэ Йонуц 1 0.1
8. Попеску Овидиу 1 0.1
9. Кристя Юлиан 1 0.1
10. Моруцан Олимпиу 0 0
11. Панцыру Ионуц 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.6
2. Рондон Марио 1 0.1
3. Джокович Дамьян 1 0.1
4. Винисиус Пауло 1 0.1
5. Паун-Александру Константин 1 0.1
6. Бурка Андрей 1 0.1
7. Catalin Itu 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 1
2. Олару Дариус 4 0
3. Панцыру Ионуц 3 0
4. Крецу Валентин 2 0
5. Попеску Овидиу 2 0
6. Ман Деннис 2 0
7. Кристя Юлиан 0 1
8. Вынэ Йонуц 1 0
9. Планич Богдан 1 0
10. Неделку Драгош 1 0
11. Моруцан Олимпиу 1 0
12. Петре Адриан 1 0
13. Влад Даниэл 1 0
14. Думитру Кристиан 1 0
15. Grigoras Pantea 1 0
16. Andrei Istrate 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Рондон Марио 3 0
2. Бордеяну Михай 3 0
3. Хобан Овидиу 1 1
4. Паун-Александру Константин 2 0
5. Бурка Андрей 2 0
6. Боли Кевин 0 1
7. Дяк Чиприан 1 0
8. Арлаускис Гедрюс 1 0
9. Траоре Ласина 1 0
10. Сушич Матео 1 0
11. Омрани Билель 1 0
12. Костаке Йонуц 1 0
13. Claudiu Petrila 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 25% (3) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 0 16.67% (2)
 ЧФР Клуж 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1
ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 7 0 1 16 - 11 44
2. ЧФР Клуж 0:0 9 5 3 1 12 - 6 44
3. Астра 8 3 3 2 12 - 8 33
4. ФКСБ 0:0 9 2 4 3 13 - 12 32
5. Ботошани 9 1 3 5 6 - 11 29
6. Газ-Метан Медиаш 9 0 3 6 4 - 15 25
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж онлайн

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