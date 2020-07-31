39' Желтая карточкаКрецу Валентин
0:1
85' ГолСушич Матео
0:2
88' ГолCatalin Itu
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
92
Romeo
Nita
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
92 Romeo NitaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Mihai Udrea
-
Главный тренер: Anton Petrea
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
96 Andrei JocaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
94 Catalin Itu
-
-
74 Ionut Rus
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
39'
85'
0:1
88'
0:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|3
|0.3
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.2
|3.
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.2
|4.
|Коман Флоринел
|1
|0.1
|5.
|Олару Дариус
|1
|0.1
|6.
|Петре Адриан
|1 (1)
|0.1
|7.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.1
|8.
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|9.
|Кристя Юлиан
|1
|0.1
|10.
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|11.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.6
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.1
|3.
|Джокович Дамьян
|1
|0.1
|4.
|Catalin Itu
|1
|0.1
|5.
|Винисиус Пауло
|1
|0.1
|6.
|Сушич Матео
|1
|0.1
|7.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.1
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0.1
|9.
|Кипчу Александру
|0
|0
|10.
|Перейра Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|1
|2.
|Олару Дариус
|4
|0
|3.
|Крецу Валентин
|3
|0
|4.
|Панцыру Ионуц
|3
|0
|5.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|0
|1
|8.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|9.
|Планич Богдан
|1
|0
|10.
|Неделку Драгош
|1
|0
|11.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|12.
|Петре Адриан
|1
|0
|13.
|Влад Даниэл
|1
|0
|14.
|Думитру Кристиан
|1
|0
|15.
|Grigoras Pantea
|1
|0
|16.
|Andrei Istrate
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рондон Марио
|3
|0
|2.
|Бордеяну Михай
|3
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|4.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|5.
|Бурка Андрей
|2
|0
|6.
|Боли Кевин
|0
|1
|7.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|8.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|9.
|Траоре Ласина
|1
|0
|10.
|Сушич Матео
|1
|0
|11.
|Омрани Билель
|1
|0
|12.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|13.
|Claudiu Petrila
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|25% (3)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|ЧФР Клуж
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|46
|2.
|Университатя Крайова
|8
|7
|0
|1
|16 - 11
|44
|3.
|Астра
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|33
|4.
|ФКСБ
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|31
|5.
|Ботошани
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|29
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|25