Второй тайм

94' ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Г О О О О Л - Catalin Itu изменил счет на табло!

85' Какой шанс! Рондон Марио почти забил, но мяч вынесли с линии!

85' Плохо сыграл Кристя Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

79' Хорошую попытку сделал Думитру Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет ФКСБ

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Перяну Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Мирон Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

69' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

66' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

58' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет ФКСБ

53' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет ФКСБ

50' Костаке Йонуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Панцыру Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Хобан Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

47' Andrei Pandele выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля