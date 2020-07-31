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ФКСБ
0:2
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
39' Желтая карточка
Крецу Валентин
0:1
85' Гол
Сушич Матео
0:2
88' Гол
Catalin Itu
90'+4
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
25
Перяну
Овидиу
20
Вынэ
Йонуц
92
Romeo
Nita
31
Andrei
Istrate
22
Думитру
Кристиан
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
3
Бурка
Андрей
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
6
Аурелиу
Луиш
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
ФКСБ
ЧФР Клуж

Ход матча

8'
 
Кипчу Александру
Andrei Joca
39'
Крецу Валентин
 
46'
Grigoras Pantea
Крецу Валентин
 
46'
Andrei Pandele
Моруцан Олимпиу
 
62'
 
Catalin Itu
Костаке Йонуц
63'
 
Рондон Марио
Омрани Билель
63'
 
Перейра Мишель
Аурелиу Луиш
85'
0:1
Сушич Матео
(Перейра Мишель)
88'
0:2
Catalin Itu
(Кипчу Александру)
89'
 
Головфка Кэтэлин
Кипчу Александру

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 3 0.3
2. Тэнасе Флорин 2 0.2
3. Оайдэ Рэзван 2 0.2
4. Коман Флоринел 1 0.1
5. Олару Дариус 1 0.1
6. Петре Адриан 1 (1) 0.1
7. Вынэ Йонуц 1 0.1
8. Попеску Овидиу 1 0.1
9. Кристя Юлиан 1 0.1
10. Моруцан Олимпиу 0 0
11. Панцыру Ионуц 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.6
2. Рондон Марио 1 0.1
3. Джокович Дамьян 1 0.1
4. Catalin Itu 1 0.1
5. Винисиус Пауло 1 0.1
6. Сушич Матео 1 0.1
7. Паун-Александру Константин 1 0.1
8. Бурка Андрей 1 0.1
9. Кипчу Александру 0 0
10. Перейра Мишель 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 1
2. Олару Дариус 4 0
3. Крецу Валентин 3 0
4. Панцыру Ионуц 3 0
5. Попеску Овидиу 2 0
6. Ман Деннис 2 0
7. Кристя Юлиан 0 1
8. Вынэ Йонуц 1 0
9. Планич Богдан 1 0
10. Неделку Драгош 1 0
11. Моруцан Олимпиу 1 0
12. Петре Адриан 1 0
13. Влад Даниэл 1 0
14. Думитру Кристиан 1 0
15. Grigoras Pantea 1 0
16. Andrei Istrate 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Рондон Марио 3 0
2. Бордеяну Михай 3 0
3. Хобан Овидиу 1 1
4. Паун-Александру Константин 2 0
5. Бурка Андрей 2 0
6. Боли Кевин 0 1
7. Дяк Чиприан 1 0
8. Арлаускис Гедрюс 1 0
9. Траоре Ласина 1 0
10. Сушич Матео 1 0
11. Омрани Билель 1 0
12. Костаке Йонуц 1 0
13. Claudiu Petrila 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 25% (3) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 0 16.67% (2)
 ЧФР Клуж 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1
ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 6 2 1 14 - 6 46
2. Университатя Крайова 8 7 0 1 16 - 11 44
3. Астра 8 3 3 2 12 - 8 33
4. ФКСБ 9 2 3 4 13 - 14 31
5. Ботошани 9 1 3 5 6 - 11 29
6. Газ-Метан Медиаш 9 0 3 6 4 - 15 25
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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