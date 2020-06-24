Хартберг
1:5
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
ЛАСК
0:1
53' ПенальтиФризер Доминик
0:2
61' ГолРанфтль Райнхольд
66' Желтая карточкаРеп Райко
0:3
69' ГолРайтер Доминик
0:4
74' ГолМихорль Петер
78' Желтая карточкаLukas Ried
1:4
82' ГолДоссу Жодель
1:5
84' ГолРагуц Марко
87' Желтая карточкаAndres Andrade III
88' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
28
Juergen
Heil
23
Кайнц
Тобиас
20
Доссу
Жодель
20
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
53'
0:1
61'
66'
69'
0:3
74'
0:4
78'
82'
1:4
84'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|14 (4)
|0.45
|2.
|Реп Райко
|8
|0.26
|3.
|Доссу Жодель
|6
|0.19
|4.
|Stefan Rakowitz
|2
|0.06
|5.
|Линхарт Андреас
|2
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|2
|0.06
|7.
|Felix Luckender
|2
|0.06
|8.
|Michael Huber
|2
|0.06
|9.
|Клем Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Нимага Бакари
|1
|0.03
|11.
|Канкола Давид
|1
|0.03
|12.
|Tomas Ostrak
|1
|0.03
|13.
|Thomas Rotter
|1
|0.03
|14.
|Amadou Dante
|1
|0.03
|15.
|Juergen Heil
|0
|0
|16.
|Lukas Ried
|0
|0
|17.
|Patrick Obermueller
|0
|0
|18.
|Lukas Gabbichler
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|11 (1)
|0.35
|2.
|Фризер Доминик
|8 (1)
|0.26
|3.
|Тетте Самуэл
|7
|0.23
|4.
|Рагуц Марко
|7 (1)
|0.23
|5.
|Михорль Петер
|5
|0.16
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0.16
|7.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|10.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|11.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|12.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|13.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|15.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|16.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0.03
|18.
|Визингер Филип
|0
|0
|19.
|Реннер Рене
|0
|0
|20.
|Забитцер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкола Давид
|9
|2
|2.
|Нимага Бакари
|10
|1
|3.
|Реп Райко
|8
|0
|4.
|Juergen Heil
|7
|0
|5.
|Клем Кристиан
|6
|0
|6.
|Rene Swete
|4
|1
|7.
|Lukas Ried
|5
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|4
|0
|9.
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|10.
|Michael Huber
|4
|0
|11.
|Доссу Жодель
|3
|0
|12.
|Siegfred Rasswalder
|1
|1
|13.
|Felix Luckender
|1
|1
|14.
|Тадич Дарио
|1
|0
|15.
|Stefan Rakowitz
|1
|0
|16.
|Готаль Сандро
|1
|0
|17.
|Thomas Rotter
|1
|0
|18.
|Lukas Gabbichler
|1
|0
|19.
|Amadou Dante
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|8
|0
|2.
|Филипович Петар
|5
|1
|3.
|Траунер Гернот
|6
|0
|4.
|Михорль Петер
|6
|0
|5.
|Визингер Филип
|6
|0
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|8.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|9.
|Реннер Рене
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Andres Andrade III
|2
|0
|13.
|Балик Гусейн
|2
|0
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|15.
|Шлагер Александер
|1
|0
|16.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0
|18.
|Рагуц Марко
|1
|0
|19.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|20.
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|ЛАСК
|16.67% (10)
|15% (9)
|16.67% (10)
|11.67% (7)
|21.67% (13)
|18.33% (11)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг
Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|29
|19
|8
|2
|99 - 32
|41
|2.
|Рапид Вена
|29
|15
|7
|7
|57 - 37
|32
|3.
|ЛАСК
|29
|20
|4
|5
|66 - 30
|31
|4.
|Вольфсбергер
|29
|13
|8
|8
|62 - 39
|28
|5.
|Хартберг
|29
|11
|5
|13
|45 - 67
|23
|6.
|Штурм
|29
|10
|5
|14
|41 - 48
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|29
|10
|11
|8
|44 - 41
|28
|2.
|Альтах
|29
|9
|8
|12
|43 - 49
|23
|3.
|Маттерсбург
|29
|7
|6
|16
|34 - 60
|18
|4.
|Санкт-Пёльтен
|29
|5
|10
|14
|29 - 63
|16
|5.
|Сваровски Тироль
|29
|6
|7
|16
|33 - 61
|15
|6.
|Адмира
|29
|5
|9
|15
|27 - 53
|14
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