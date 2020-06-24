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  3. Австрия
Хартберг
1:5
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
53' Пенальти
Фризер Доминик
0:2
61' Гол
Ранфтль Райнхольд
66' Желтая карточка
Реп Райко
0:3
69' Гол
Райтер Доминик
0:4
74' Гол
Михорль Петер
78' Желтая карточка
Lukas Ried
1:4
82' Гол
Доссу Жодель
1:5
84' Гол
Рагуц Марко
87' Желтая карточка
Andres Andrade III
88' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
90'+4
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
28
Juergen
Heil
23
Кайнц
Тобиас
29
Чернегг
Петер
11
Lukas
Gabbichler
20
Доссу
Жодель
9
Реп
Райко
1
Шлагер
Александер
26
Ранфтль
Райнхольд
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
11
Райтер
Доминик
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
Хартберг
4-4-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

11'
Lukas Ried
Juergen Heil
 
53'
0:1
Фризер Доминик
58'
 
Рагуц Марко
Клаусс Жоао
58'
 
Andres Andrade III
Филипович Петар
58'
 
Балик Гусейн
Фризер Доминик
59'
Канкола Давид
Lukas Gabbichler
 
59'
Тадич Дарио
Чернегг Петер
 
61'
0:2
Ранфтль Райнхольд
66'
Реп Райко
 
69'
0:3
Райтер Доминик
(Холланд Джеймс)
72'
 
Хаудум Штефан
Траунер Гернот
73'
Siegfred Rasswalder
Клем Кристиан
 
73'
Christoph Kroepfl
Кайнц Тобиас
 
74'
0:4
Михорль Петер
(Реннер Рене)
78'
Lukas Ried
 
80'
 
Мюллер Валентино
Тетте Самуэл
82'
Доссу Жодель
(Линхарт Андреас)
1:4
84'
1:5
Рагуц Марко
(Балик Гусейн)
87'
 
Andres Andrade III
88'
 
Ранфтль Райнхольд

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 14 (4) 0.45
2. Реп Райко 8 0.26
3. Доссу Жодель 6 0.19
4. Stefan Rakowitz 2 0.06
5. Линхарт Андреас 2 0.06
6. Кайнц Тобиас 2 0.06
7. Felix Luckender 2 0.06
8. Michael Huber 2 0.06
9. Клем Кристиан 1 0.03
10. Нимага Бакари 1 0.03
11. Канкола Давид 1 0.03
12. Tomas Ostrak 1 0.03
13. Thomas Rotter 1 0.03
14. Amadou Dante 1 0.03
15. Juergen Heil 0 0
16. Lukas Ried 0 0
17. Patrick Obermueller 0 0
18. Lukas Gabbichler 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 11 (1) 0.35
2. Фризер Доминик 8 (1) 0.26
3. Тетте Самуэл 7 0.23
4. Рагуц Марко 7 (1) 0.23
5. Михорль Петер 5 0.16
6. Ранфтль Райнхольд 5 0.16
7. Гойгингер Томас 5 0.16
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Балик Гусейн 3 0.1
10. Холланд Джеймс 2 0.06
11. Филипович Петар 2 0.06
12. Мюллер Валентино 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Райтер Доминик 1 0.03
18. Визингер Филип 0 0
19. Реннер Рене 0 0
20. Забитцер Томас 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Канкола Давид 9 2
2. Нимага Бакари 10 1
3. Реп Райко 8 0
4. Juergen Heil 7 0
5. Клем Кристиан 6 0
6. Rene Swete 4 1
7. Lukas Ried 5 0
8. Линхарт Андреас 4 0
9. Кайнц Тобиас 4 0
10. Michael Huber 4 0
11. Доссу Жодель 3 0
12. Siegfred Rasswalder 1 1
13. Felix Luckender 1 1
14. Тадич Дарио 1 0
15. Stefan Rakowitz 1 0
16. Готаль Сандро 1 0
17. Thomas Rotter 1 0
18. Lukas Gabbichler 1 0
19. Amadou Dante 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 8 0
2. Филипович Петар 5 1
3. Траунер Гернот 6 0
4. Михорль Петер 6 0
5. Визингер Филип 6 0
6. Ранфтль Райнхольд 4 0
7. Гойгингер Томас 2 1
8. Рамсебнер Кристиан 3 0
9. Реннер Рене 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Andres Andrade III 2 0
13. Балик Гусейн 2 0
14. Хаудум Штефан 1 0
15. Шлагер Александер 1 0
16. Тетте Самуэл 1 0
17. Райтер Доминик 1 0
18. Рагуц Марко 1 0
19. Клаусс Жоао 1 0
20. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 14.29% (6) 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7) 16.67% (7) 16.67% (7)
 ЛАСК 16.67% (10) 15% (9) 16.67% (10) 11.67% (7) 21.67% (13) 18.33% (11)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг
Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
ЛАСК 1:2 Хартберг Бундеслига ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига
Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 29 19 8 2 99 - 32 41
2. Рапид Вена 29 15 7 7 57 - 37 32
3. ЛАСК 29 20 4 5 66 - 30 31
4. Вольфсбергер 29 13 8 8 62 - 39 28
5. Хартберг 29 11 5 13 45 - 67 23
6. Штурм 29 10 5 14 41 - 48 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 29 10 11 8 44 - 41 28
2. Альтах 29 9 8 12 43 - 49 23
3. Маттерсбург 29 7 6 16 34 - 60 18
4. Санкт-Пёльтен 29 5 10 14 29 - 63 16
5. Сваровски Тироль 29 6 7 16 33 - 61 15
6. Адмира 29 5 9 15 27 - 53 14
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 11'
    Juergen Heil уходит, Lukas Ried вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хартберг 1:5 ЛАСК онлайн

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