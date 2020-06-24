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Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Штурм
0' 4'
31
Кофлер
Александр
7
Шмиц
Лукаш
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
24
Верницниг
Кристофер
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
39
Гёллес
Штефан
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
34
Шмербок
Марк-Андре
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
35
Niklas
Geyrhofer
8
Сакик
Эмануэль
29
Рёчер
Торстен
10
Китеишвили
Отар
24
Лейтгеб
Кристоф
36
Труммер
Винсент
11
Десподов
Кирилл
30
Любич
Иван
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 25 (1) 0.81
2. Линдль Михаэль 8 (2) 0.26
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Шмербок Марк-Андре 1 0.03
12. Дьенг Шейку 1 0.03
13. Йойич Милош 0 0
14. Шмидт Александер 0 0
15. Шпранглер Свен 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 8 0.26
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 3 (1) 0.1
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Любич Иван 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 9 1
2. Ляйтгеб Марио 6 0
3. Шмид Романо 6 0
4. Рицмайер Марсель 5 0
5. Новак Михаэль 5 0
6. Золльбауэр Михаэль 4 0
7. Шмиц Лукаш 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Баумгартнер Доминик 2 0
10. Вайссман Шон 2 0
11. Kai Stratznig 2 0
12. Кофлер Александр 1 0
13. Йойич Милош 1 0
14. Дьенг Шейку 1 0
15. Шпранглер Свен 1 0
16. Marcel Holzer 1 0
17. Шмидт Александер 1 0
18. Ньянгбо Андерсон 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 7 1
2. Донкор Исаак 4 2
3. Любич Иван 7 0
4. Балай Беким 5 1
5. Хирлэндер Штефан 5 1
6. Сакик Эмануэль 5 0
7. Китеишвили Отар 5 0
8. Хузпек Филипп 3 1
9. Шраммель Томас 4 0
10. Авлонитис Тасос 2 1
11. Шпендльхофер Лукас 2 1
12. Йегер Лукас 3 0
13. Десподов Кирилл 3 0
14. Янтшер Якоб 2 0
15. Рёчер Торстен 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 2 0
17. Зибенхандль Йорг 2 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Труммер Винсент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 8.93% (5) 5.36% (3) 17.86% (10) 17.86% (10) 26.79% (15) 23.21% (13)
 Штурм 16.67% (6) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 11.11% (4) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: + = -
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 28 18 8 2 92 - 30 38
2. Рапид Вена 28 15 7 6 55 - 30 32
3. ЛАСК 28 19 4 5 61 - 29 28
4. Вольфсбергер 28 12 8 8 60 - 39 25
5. Хартберг 28 11 5 12 44 - 62 23
6. Штурм 28 10 5 13 41 - 46 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 29 10 11 8 44 - 41 28
2. Альтах 29 9 8 12 43 - 49 23
3. Маттерсбург 29 7 6 16 34 - 60 18
4. Санкт-Пёльтен 29 5 10 14 29 - 63 16
5. Сваровски Тироль 29 6 7 16 33 - 61 15
6. Адмира 29 5 9 15 27 - 53 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Штурм онлайн

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