Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
17
Йегер
Лукас
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Виейра МигелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Любич ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Florian Ferk
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|25 (1)
|0.81
|2.
|Линдль Михаэль
|8 (2)
|0.26
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.23
|4.
|Новак Михаэль
|4
|0.13
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.1
|6.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|7.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.03
|12.
|Дьенг Шейку
|1
|0.03
|13.
|Йойич Милош
|0
|0
|14.
|Шмидт Александер
|0
|0
|15.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|16.
|Lukas Schoefl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|8
|0.26
|2.
|Балай Беким
|6 (1)
|0.19
|3.
|Рёчер Торстен
|5
|0.16
|4.
|Китеишвили Отар
|4
|0.13
|5.
|Янтшер Якоб
|4
|0.13
|6.
|Хузпек Филипп
|3
|0.1
|7.
|Домингес Хуан
|3
|0.1
|8.
|Хирлэндер Штефан
|3 (1)
|0.1
|9.
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|10.
|Любич Иван
|1
|0.03
|11.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|12.
|Шраммель Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|9
|1
|2.
|Ляйтгеб Марио
|6
|0
|3.
|Шмид Романо
|6
|0
|4.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|5.
|Новак Михаэль
|5
|0
|6.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|7.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|8.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|9.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|10.
|Вайссман Шон
|2
|0
|11.
|Kai Stratznig
|2
|0
|12.
|Кофлер Александр
|1
|0
|13.
|Йойич Милош
|1
|0
|14.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|15.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|16.
|Marcel Holzer
|1
|0
|17.
|Шмидт Александер
|1
|0
|18.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Домингес Хуан
|7
|1
|2.
|Донкор Исаак
|4
|2
|3.
|Любич Иван
|7
|0
|4.
|Балай Беким
|5
|1
|5.
|Хирлэндер Штефан
|5
|1
|6.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|5
|0
|8.
|Хузпек Филипп
|3
|1
|9.
|Шраммель Томас
|4
|0
|10.
|Авлонитис Тасос
|2
|1
|11.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|1
|12.
|Йегер Лукас
|3
|0
|13.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|14.
|Янтшер Якоб
|2
|0
|15.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|17.
|Зибенхандль Йорг
|2
|0
|18.
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|19.
|Труммер Винсент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|8.93% (5)
|5.36% (3)
|17.86% (10)
|17.86% (10)
|26.79% (15)
|23.21% (13)
|Штурм
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: + = -Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|18
|8
|2
|92 - 30
|38
|2.
|Рапид Вена
|28
|15
|7
|6
|55 - 30
|32
|3.
|ЛАСК
|28
|19
|4
|5
|61 - 29
|28
|4.
|Вольфсбергер
|28
|12
|8
|8
|60 - 39
|25
|5.
|Хартберг
|28
|11
|5
|12
|44 - 62
|23
|6.
|Штурм
|28
|10
|5
|13
|41 - 46
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|29
|10
|11
|8
|44 - 41
|28
|2.
|Альтах
|29
|9
|8
|12
|43 - 49
|23
|3.
|Маттерсбург
|29
|7
|6
|16
|34 - 60
|18
|4.
|Санкт-Пёльтен
|29
|5
|10
|14
|29 - 63
|16
|5.
|Сваровски Тироль
|29
|6
|7
|16
|33 - 61
|15
|6.
|Адмира
|29
|5
|9
|15
|27 - 53
|14
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