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Вольфсбергер
2:0
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
60' Гол
Вайссман Шон
2:0
64' Гол
Верницниг Кристофер
79' Желтая карточка
Гольнер Манфред
90'+3
31
Кофлер
Александр
39
Гёллес
Штефан
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
34
Шмербок
Марк-Андре
27
Зибенхандль
Йорг
35
Niklas
Geyrhofer
5
Авлонитис
Тасос
17
Йегер
Лукас
8
Сакик
Эмануэль
30
Любич
Иван
10
Китеишвили
Отар
24
Лейтгеб
Кристоф
36
Труммер
Винсент
11
Десподов
Кирилл
29
Рёчер
Торстен
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
3-5-2

Ход матча

46'
Шмидт Александер
Шмербок Марк-Андре
 
46'
Lukas Schoefl
Йойич Милош
 
60'
Вайссман Шон
(Ляйтгеб Марио)
1:0
60'
Гольнер Манфред
Рнич Неманья
 
62'
 
Янтшер Якоб
Лейтгеб Кристоф
64'
Верницниг Кристофер
(Вайссман Шон)
2:0
74'
 
Фризенбихлер Кевин
Рёчер Торстен
75'
 
Домингес Хуан
Йегер Лукас
75'
Шпранглер Свен
Верницниг Кристофер
 
79'
Гольнер Манфред
 
82'
 
Хузпек Филипп
Десподов Кирилл

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 26 (1) 0.84
2. Линдль Михаэль 8 (2) 0.26
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Верницниг Кристофер 3 0.1
7. Шмид Романо 2 0.06
8. Рицмайер Марсель 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Шмербок Марк-Андре 1 0.03
12. Дьенг Шейку 1 0.03
13. Йойич Милош 0 0
14. Шмидт Александер 0 0
15. Шпранглер Свен 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 8 0.26
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 3 (1) 0.1
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Любич Иван 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 9 1
2. Ляйтгеб Марио 6 0
3. Шмид Романо 6 0
4. Рицмайер Марсель 5 0
5. Новак Михаэль 5 0
6. Золльбауэр Михаэль 4 0
7. Шмиц Лукаш 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Баумгартнер Доминик 2 0
10. Вайссман Шон 2 0
11. Kai Stratznig 2 0
12. Гольнер Манфред 1 0
13. Кофлер Александр 1 0
14. Йойич Милош 1 0
15. Дьенг Шейку 1 0
16. Шпранглер Свен 1 0
17. Marcel Holzer 1 0
18. Шмидт Александер 1 0
19. Ньянгбо Андерсон 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 7 1
2. Донкор Исаак 4 2
3. Любич Иван 7 0
4. Балай Беким 5 1
5. Хирлэндер Штефан 5 1
6. Сакик Эмануэль 5 0
7. Китеишвили Отар 5 0
8. Хузпек Филипп 3 1
9. Шраммель Томас 4 0
10. Авлонитис Тасос 2 1
11. Шпендльхофер Лукас 2 1
12. Йегер Лукас 3 0
13. Десподов Кирилл 3 0
14. Янтшер Якоб 2 0
15. Рёчер Торстен 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 2 0
17. Зибенхандль Йорг 2 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Труммер Винсент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 8.62% (5) 5.17% (3) 17.24% (10) 18.97% (11) 27.59% (16) 22.41% (13)
 Штурм 16.67% (6) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 11.11% (4) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: + = -
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена 4:0 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 29 19 8 2 99 - 32 41
2. Рапид Вена 29 15 7 7 57 - 37 32
3. ЛАСК 29 20 4 5 66 - 30 31
4. Вольфсбергер 29 13 8 8 62 - 39 28
5. Хартберг 29 11 5 13 45 - 67 23
6. Штурм 29 10 5 14 41 - 48 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 29 10 11 8 44 - 41 28
2. Альтах 29 9 8 12 43 - 49 23
3. Маттерсбург 29 7 6 16 34 - 60 18
4. Санкт-Пёльтен 29 5 10 14 29 - 63 16
5. Сваровски Тироль 29 6 7 16 33 - 61 15
6. Адмира 29 5 9 15 27 - 53 14
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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