  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
Шахтёр Солигорск
 
Позже
Динамо-Брест

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Городея 0:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Кубок Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Кубок Шахтёр Солигорск 2:3 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 5:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
1/2 финала
1 Славия Мозырь
0 БАТЭ
2 Динамо-Брест
0 Шахтёр Солигорск
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест

    До начала игры, которая состоится 29.04.2020, осталось 1 час 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     



     