Шахтёр Солигорск
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Динамо-Брест
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Городея 0:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Кубок Шахтёр Солигорск 2:3 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 5:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига