Беларусь: Премьер-лига 2020

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Динамо-Брест
 
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Стадион:
Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь
Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Минск
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман
Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск

Последние игры между собой

Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шахтёр Солигорск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Кубок Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига
Динамо-Брест 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Кубок Шахтёр Солигорск 2:3 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 5:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
3. Витебск Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
4. Ислочь Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Городея Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
6. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
7. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
9. Динамо-Брест Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. БАТЭ Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Рух Брест Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
12. Славия Мозырь Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
14. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
15. Смолевичи-СТИ Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
16. Белшина Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск

    До начала игры, которая состоится 25.04.2020, осталось 8 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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