Беларусь: Премьер-лига 2020
Динамо-Брест
Позже
Стадион: ОСК Брестский
Шахтёр Солигорск
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +12 =5 -3Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь
Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Городея 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Минск
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман
Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск
Последние игры между собой
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шахтёр Солигорск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо-Брест 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 3:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Динамо-Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Кубок Шахтёр Солигорск 2:3 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 5:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|7.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|9.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|12.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2