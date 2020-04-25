Беларусь: Премьер-лига 2020
Славия Мозырь
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Стадион: Юность (Мозырь)
Минск
Предыдущие игры
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь
Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест
Минск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Рух Брест 1:0 Минск Минск 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Минск 3:2 Динамо Минск
Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:2 Минск
Последние игры между собой
Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Минск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Минск 6:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 6:2 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 3:2 Минск Кубок Минск 2:1 Славия Мозырь Кубок Минск 2:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:0 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 2:3 Минск Премьер-лига Минск 1:1 Славия Мозырь Премьер-лига Минск 3:0 Славия Мозырь Премьер-лига Минск 3:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:0 Минск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|7.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|9.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|12.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2