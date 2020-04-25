Беларусь: Премьер-лига 2020

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Славия Мозырь
 
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Стадион:
Минск

Предыдущие игры

Славия Мозырь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь
Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 2:4 Динамо-Брест
Минск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Рух Брест 1:0 Минск Минск 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Минск 3:2 Динамо Минск
Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:2 Минск

Последние игры между собой

Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Минск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Минск 1:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 4:3 Минск Премьер-лига Минск 2:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 2:2 Минск Премьер-лига
Минск 6:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 6:2 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 3:2 Минск Кубок Минск 2:1 Славия Мозырь Кубок Минск 2:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:0 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Минск Премьер-лига Славия Мозырь 2:3 Минск Премьер-лига Минск 1:1 Славия Мозырь Премьер-лига Минск 3:0 Славия Мозырь Премьер-лига Минск 3:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:0 Минск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
3. Витебск Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
4. Ислочь Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Городея Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
6. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
7. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
9. Динамо-Брест Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. БАТЭ Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Рух Брест Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
12. Славия Мозырь Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
14. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
15. Смолевичи-СТИ Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
16. Белшина Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Мозырь - Минск

    До начала игры, которая состоится 25.04.2020, осталось 4 часа 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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