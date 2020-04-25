Беларусь: Премьер-лига 2020
Предыдущие игры
Городея Последние 20 матчей: +9 =4 -7Энергетик-БГУ 0:1 Городея Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея Городея 0:2 Шахтёр Солигорск
Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 2:1 Городея Городея 3:2 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея
БАТЭ Последние 20 матчей: +10 =5 -5БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест
Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ БАТЭ 2:1 Городея Минск 3:2 БАТЭ
Последние игры между собой
Городея: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
БАТЭ: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|Витебск
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Городея
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|7.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|8.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|9.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Рух Брест
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|12.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2