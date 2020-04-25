Беларусь: Премьер-лига 2020

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Городея
 
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Стадион:
БАТЭ

Предыдущие игры

Городея Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Энергетик-БГУ 0:1 Городея Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея Городея 0:2 Шахтёр Солигорск
Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 2:1 Городея Городея 3:2 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея
БАТЭ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест
Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ БАТЭ 2:1 Городея Минск 3:2 БАТЭ

Последние игры между собой

Городея: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
БАТЭ: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
БАТЭ 2:1 Городея Премьер-лига Городея 1:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:2 Городея Премьер-лига Городея 2:1 БАТЭ Премьер-лига
Городея 3:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Городея Премьер-лига БАТЭ 5:0 Городея Премьер-лига Городея 1:1 БАТЭ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
3. Витебск Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
4. Ислочь Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Городея Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
6. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
7. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
8. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
9. Динамо-Брест Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. БАТЭ Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Рух Брест Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
12. Славия Мозырь Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Минск Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
14. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
15. Смолевичи-СТИ Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
16. Белшина Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Городея - БАТЭ

    До начала игры, которая состоится 25.04.2020, осталось 6 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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