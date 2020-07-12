десна на хорошем уровне
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|15 (3)
|0.47
|2.
|Фаворов Денис
|8 (5)
|0.25
|3.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.22
|4.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.19
|5.
|Тотовицкий Андрей
|4
|0.13
|6.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|7.
|Картушов Егор
|2
|0.06
|8.
|Будковский Филипп
|2
|0.06
|9.
|Гитченко Андрей
|2
|0.06
|10.
|Имереков Максим
|2
|0.06
|11.
|Кузык Орест
|1
|0.03
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.03
|13.
|Старенький Сергей
|1
|0.03
|14.
|Фаворов Артём
|1
|0.03
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.59
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.41
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.31
|4.
|Тете II
|6
|0.19
|5.
|Коноплянка Евгений
|4 (1)
|0.13
|6.
|Патрик Алан
|3
|0.09
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|8.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.06
|9.
|Антонио Маркос II
|2
|0.06
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.06
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.03
|12.
|Степаненко Тарас
|1
|0.03
|13.
|Матвиенко Николай
|1
|0.03
|14.
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|15.
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|16.
|Борячук Андрей
|1
|0.03
|17.
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|18.
|Фернандо Педро
|1
|0.03
|19.
|Болбат Сергей
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|21.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаворов Денис
|7
|0
|2.
|Мостовой Андрей Владимирович
|6
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|5
|0
|5.
|Богданов Андрей
|5
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|7.
|Имереков Максим
|4
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|0
|9.
|Фаворов Артём
|4
|0
|10.
|Паст Евгений
|3
|0
|11.
|Картушов Егор
|3
|0
|12.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|13.
|Филиппов Александр
|3
|0
|14.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|15.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0
|17.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|19.
|Конопля Ефим
|2
|0
|20.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|21.
|Старенький Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|7
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|4.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Додо Домилсон
|3
|0
|10.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|12.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|13.
|Болбат Сергей
|2
|0
|14.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|15.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|16.
|Хочолава Давид
|2
|0
|17.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|18.
|Манор Соломон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|14.89% (7)
|17.02% (8)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|8.51% (4)
|27.66% (13)
|Шахтёр Донецк
|22.06% (15)
|10.29% (7)
|20.59% (14)
|16.18% (11)
|14.71% (10)
|16.18% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|30
|24
|4
|2
|72 - 22
|76
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|30
|17
|5
|8
|60 - 30
|56
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|30
|17
|5
|8
|55 - 25
|56
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|42 - 42
|45
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 45
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 46
|27
|5.
|Львов
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 50
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15