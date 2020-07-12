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Десна
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0' 9'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
77
Кузык
Орест
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
43
Западня
Артур
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
30
Пятов
Андрей
98
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
4
Кривцов
Сергей
50
Болбат
Сергей
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
27
Майкон
Барберан
19
Манор
Соломон
14
Тете
II
99
Фернандо
Педро
Десна
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 15 (3) 0.47
2. Фаворов Денис 8 (5) 0.25
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Тотовицкий Андрей 4 0.13
6. Дегтярёв Максим 3 0.09
7. Картушов Егор 2 0.06
8. Будковский Филипп 2 0.06
9. Гитченко Андрей 2 0.06
10. Имереков Максим 2 0.06
11. Кузык Орест 1 0.03
12. Арвеладзе Леван 1 0.03
13. Старенький Сергей 1 0.03
14. Фаворов Артём 1 0.03
15. Конопля Ефим 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.59
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 6 0.19
5. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
6. Патрик Алан 3 0.09
7. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
8. Дентиньо Феррейра 2 0.06
9. Антонио Маркос II 2 0.06
10. Кривцов Сергей 2 0.06
11. Манор Соломон 1 0.03
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Додо Домилсон 1 0.03
15. Коваленко Виктор 1 0.03
16. Борячук Андрей 1 0.03
17. Бондарь Валерий 1 0.03
18. Фернандо Педро 1 0.03
19. Болбат Сергей 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0
21. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Фаворов Денис 7 0
2. Мостовой Андрей Владимирович 6 0
3. Гитченко Андрей 5 0
4. Огиря Владислав 5 0
5. Богданов Андрей 5 0
6. Калитвинцев Владислав 5 0
7. Имереков Максим 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Картушов Егор 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тамм Йоонас 2 0
16. Тотовицкий Андрей 2 0
17. Домбровский Андрей 2 0
18. Хлёбас Дмитрий 2 0
19. Конопля Ефим 2 0
20. Арвеладзе Леван 1 0
21. Старенький Сергей 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Степаненко Тарас 7 0
3. Мораес Жуниор 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Додо Домилсон 3 0
10. Бондарь Валерий 3 0
11. Кривцов Сергей 2 0
12. Дентиньо Феррейра 2 0
13. Болбат Сергей 2 0
14. Коваленко Виктор 2 0
15. Матвиенко Николай 2 0
16. Хочолава Давид 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 14.89% (7) 17.02% (8) 12.77% (6) 19.15% (9) 8.51% (4) 27.66% (13)
 Шахтёр Донецк 22.06% (15) 10.29% (7) 20.59% (14) 16.18% (11) 14.71% (10) 16.18% (11)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта

Последние игры между собой

Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Шахтёр Донецк: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига
Десна 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Десна 0:2 Шахтёр Донецк Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 30 24 4 2 72 - 22 76
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 30 17 5 8 60 - 30 56
4. Десна 0:0 Заявка 30 17 5 8 55 - 25 56
5. Александрия 0:0 Заявка 30 13 6 11 42 - 42 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Десна 10.7% (17)
X 12.6% (20)
Шахтёр Донецк 76.7% (122)
0
матч окончится ничьей
десна на хорошем уровне
Vasilij #
Все прогнозы
3.12 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Десна
10.7% (17)
Ничья
12.6% (20)
Шахтёр Донецк
76.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
71.92% (105)
Меньше
28.08% (41)
Обе команды забьют
Да
74.66% (109)
Нет
25.34% (37)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.7% (60)
0:2 Шахтёр Донецк
12.6% (20)
1:3 Шахтёр Донецк
8.8% (14)
2:1 Десна
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Шахтёр Донецк
4.4% (7)
2:3 Шахтёр Донецк
2.5% (4)
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