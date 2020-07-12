Десна
2:4
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
0:1
25' ГолМанор Соломон
0:2
26' ГолТете II
1:2
29' ГолГитченко Андрей
1:3
60' ГолМайкон Барберан
2:3
62' ГолФилиппов Александр
2:4
69' ПенальтиПатрик Алан
71' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
44
Паст
Евгений
77
Кузык
Орест
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
14
Тете
II
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
25'
0:1
26'
0:2
29'
1:2
60'
62'
69'
2:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|16 (3)
|0.5
|2.
|Фаворов Денис
|8 (5)
|0.25
|3.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.22
|4.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.19
|5.
|Тотовицкий Андрей
|4
|0.13
|6.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|7.
|Гитченко Андрей
|3
|0.09
|8.
|Картушов Егор
|2
|0.06
|9.
|Будковский Филипп
|2
|0.06
|10.
|Имереков Максим
|2
|0.06
|11.
|Кузык Орест
|1
|0.03
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.03
|13.
|Старенький Сергей
|1
|0.03
|14.
|Фаворов Артём
|1
|0.03
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.59
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.41
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.31
|4.
|Тете II
|7
|0.22
|5.
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Коноплянка Евгений
|4 (1)
|0.13
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|8.
|Манор Соломон
|2
|0.06
|9.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.06
|10.
|Антонио Маркос II
|2
|0.06
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0.06
|12.
|Степаненко Тарас
|1
|0.03
|13.
|Матвиенко Николай
|1
|0.03
|14.
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|15.
|Фернандо Педро
|1
|0.03
|16.
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|17.
|Борячук Андрей
|1
|0.03
|18.
|Майкон Барберан
|1
|0.03
|19.
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|20.
|Болбат Сергей
|0
|0
|21.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|22.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|7
|0
|2.
|Фаворов Денис
|7
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|5
|0
|5.
|Богданов Андрей
|5
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|7.
|Имереков Максим
|4
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|0
|9.
|Фаворов Артём
|4
|0
|10.
|Паст Евгений
|3
|0
|11.
|Картушов Егор
|3
|0
|12.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|13.
|Филиппов Александр
|3
|0
|14.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|15.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0
|17.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|19.
|Конопля Ефим
|2
|0
|20.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|21.
|Старенький Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|7
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|4.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Додо Домилсон
|3
|0
|10.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|12.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|13.
|Болбат Сергей
|2
|0
|14.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|15.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|16.
|Хочолава Давид
|2
|0
|17.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|18.
|Манор Соломон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|12.24% (6)
|18.37% (9)
|10.2% (5)
|26.53% (13)
|Шахтёр Донецк
|20.83% (15)
|12.5% (9)
|19.44% (14)
|16.67% (12)
|15.28% (11)
|15.28% (11)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта
Последние игры между собой
Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Шахтёр Донецк: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|76 - 24
|78
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|62 - 32
|56
|4.
|Десна
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|57 - 29
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 44
|45
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 45
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 46
|27
|5.
|Львов
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 50
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Исход игры
Десна
10.7% (17)
Ничья
12.6% (20)
Шахтёр Донецк
76.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
71.92% (105)
Меньше
28.08% (41)
Обе команды забьют
Да
74.66% (109)
Нет
25.34% (37)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.7% (60)
0:2 Шахтёр Донецк
12.6% (20)
1:3 Шахтёр Донецк
8.8% (14)
2:1 Десна
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Шахтёр Донецк
4.4% (7)
2:3 Шахтёр Донецк
2.5% (4)
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