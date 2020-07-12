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Десна
2:4
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
25' Гол
Манор Соломон
0:2
26' Гол
Тете II
1:2
29' Гол
Гитченко Андрей
1:3
60' Гол
Майкон Барберан
2:3
62' Гол
Филиппов Александр
2:4
69' Пенальти
Патрик Алан
71' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
90'+4
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
77
Кузык
Орест
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
43
Западня
Артур
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
30
Пятов
Андрей
98
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
4
Кривцов
Сергей
50
Болбат
Сергей
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
27
Майкон
Барберан
19
Манор
Соломон
14
Тете
II
99
Фернандо
Педро
Десна
Шахтёр Донецк

Ход матча

25'
0:1
Манор Соломон
26'
0:2
Тете II
(Манор Соломон)
29'
Гитченко Андрей
(Кузык Орест)
1:2
60'
1:3
Майкон Барберан
(Фернандо Педро)
61'
Картушов Егор
Кузык Орест
 
61'
Мостовой Андрей Владимирович
Западня Артур
 
61'
Будковский Филипп
Тотовицкий Андрей
 
62'
Филиппов Александр
2:3
69'
2:4
Патрик Алан
70'
 
Тайсон Фреда
Манор Соломон
71'
Мостовой Андрей Владимирович
 
73'
 
Marcos Bahia
Майкон Барберан
75'
 
Сикан Даниил
Фернандо Педро
76'
 
Сиприано Маркос Робсон
Болбат Сергей
78'
Арвеладзе Леван
Тамм Йоонас
 
82'
 
Мудрик Михайло
Тете II
83'
Хлёбас Дмитрий
Филиппов Александр
 

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 16 (3) 0.5
2. Фаворов Денис 8 (5) 0.25
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Тотовицкий Андрей 4 0.13
6. Дегтярёв Максим 3 0.09
7. Гитченко Андрей 3 0.09
8. Картушов Егор 2 0.06
9. Будковский Филипп 2 0.06
10. Имереков Максим 2 0.06
11. Кузык Орест 1 0.03
12. Арвеладзе Леван 1 0.03
13. Старенький Сергей 1 0.03
14. Фаворов Артём 1 0.03
15. Конопля Ефим 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.59
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 7 0.22
5. Патрик Алан 4 (1) 0.13
6. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
7. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
8. Манор Соломон 2 0.06
9. Дентиньо Феррейра 2 0.06
10. Антонио Маркос II 2 0.06
11. Кривцов Сергей 2 0.06
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Додо Домилсон 1 0.03
15. Фернандо Педро 1 0.03
16. Коваленко Виктор 1 0.03
17. Борячук Андрей 1 0.03
18. Майкон Барберан 1 0.03
19. Бондарь Валерий 1 0.03
20. Болбат Сергей 0 0
21. Бланко-Лещук Густаво 0 0
22. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 7 0
2. Фаворов Денис 7 0
3. Гитченко Андрей 5 0
4. Огиря Владислав 5 0
5. Богданов Андрей 5 0
6. Калитвинцев Владислав 5 0
7. Имереков Максим 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Картушов Егор 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тамм Йоонас 2 0
16. Тотовицкий Андрей 2 0
17. Домбровский Андрей 2 0
18. Хлёбас Дмитрий 2 0
19. Конопля Ефим 2 0
20. Арвеладзе Леван 1 0
21. Старенький Сергей 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Степаненко Тарас 7 0
3. Мораес Жуниор 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Додо Домилсон 3 0
10. Бондарь Валерий 3 0
11. Кривцов Сергей 2 0
12. Дентиньо Феррейра 2 0
13. Болбат Сергей 2 0
14. Коваленко Виктор 2 0
15. Матвиенко Николай 2 0
16. Хочолава Давид 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 14.29% (7) 18.37% (9) 12.24% (6) 18.37% (9) 10.2% (5) 26.53% (13)
 Шахтёр Донецк 20.83% (15) 12.5% (9) 19.44% (14) 16.67% (12) 15.28% (11) 15.28% (11)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта

Последние игры между собой

Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Шахтёр Донецк: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:2 Десна Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига
Десна 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Десна 0:2 Шахтёр Донецк Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 30 25 3 2 76 - 24 78
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 30 17 5 8 62 - 32 56
4. Десна Заявка 30 17 4 9 57 - 29 55
5. Александрия Заявка 30 13 6 11 44 - 44 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Гитченко Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Тете II бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Манор Соломон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Десна 10.7% (17)
X 12.6% (20)
Шахтёр Донецк 76.7% (122)
0
матч окончится ничьей
десна на хорошем уровне
Vasilij #
Все прогнозы
3.12 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 2:4 Шахтёр Донецк

Исход игры
Десна
10.7% (17)
Ничья
12.6% (20)
Шахтёр Донецк
76.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
71.92% (105)
Меньше
28.08% (41)
Обе команды забьют
Да
74.66% (109)
Нет
25.34% (37)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.7% (60)
0:2 Шахтёр Донецк
12.6% (20)
1:3 Шахтёр Донецк
8.8% (14)
2:1 Десна
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Шахтёр Донецк
4.4% (7)
2:3 Шахтёр Донецк
2.5% (4)
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