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  3. Украина
Мариуполь
0:3
Второй тайм: 47'

Стадион:
Олимпик Донецк
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
7
Топалов
Дмитрий
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
12
Алими
Бетим
29
Кравченко
Никита
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
3
Литвин
Дмитрий
88
Вербный
Назар
20
Чогадзе
Темур
14
Романовский
Даниэль
9
Завийский
Тарас
21
Кравчук
Андрей
77
Дегтярёв
Максим
Мариуполь
Олимпик Донецк

Ход матча

8'
0:1
Завийский Тарас
(Романовский Даниэль)
14'
0:2
Дегтярёв Максим
30'
0:3
Завийский Тарас

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Топалов Дмитрий 4 0.13
2. Фомин Руслан 4 (1) 0.13
3. Мишнёв Дмитрий 3 (1) 0.09
4. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.09
5. Вакула Владислав 3 0.09
6. Чоботенко Сергей 3 0.09
7. Кащук Алексей 3 0.09
8. Кирюханцев Игорь 2 0.06
9. Корниенко Виктор 1 0.03
10. Федорчук Валерий 1 0.03
11. Путря Илья 1 0.03
12. Полегенько Павел 0 0
13. Яворский Сергей 0 0
14. Кулаков Андрей 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.13
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.13
3. Захеди Шахаб 3 0.09
4. Кравчук Андрей 2 0.06
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.06
6. Дегтярёв Максим 2 0.06
7. Завийский Тарас 2 0.06
8. Пасич Евгений 1 0.03
9. Цымбалюк Евгений 1 0.03
10. Дийе Матар 1 0.03
11. Вантух Роман 1 0.03
12. Имери Демир 1 0.03
13. Баланюк Денис 1 0.03
14. Лукьянчук Павел 1 0.03
15. Романовский Даниэль 0 0
16. Кравченко Никита 0 0
17. Пасич Геннадий 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Яворский Сергей 8 1
2. Быков Алексей 8 1
3. Федорчук Валерий 6 1
4. Игнатенко Даниил 6 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Муравский Назарий 3 2
7. Вакула Владислав 6 0
8. Дава Джойским 6 0
9. Тищенко Игорь 4 0
10. Мишнёв Дмитрий 4 0
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Танковский Вячеслав 1 1
14. Чурко Вячеслав 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Кулаков Андрей 2 0
18. Фомин Руслан 1 0
19. Горбунов Сергей Олегович 1 0
20. Топалов Дмитрий 1 0
21. Кащук Алексей 1 0
22. Петерман Никита 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 8 0
2. Захеди Шахаб 7 0
3. Гришко Дмитрий 4 1
4. Завийский Тарас 4 1
5. Кравчук Андрей 2 2
6. Цымбалюк Евгений 5 0
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Кичак Артём 3 0
10. Политыло Сергей 3 0
11. Кравченко Никита 3 0
12. Лукьянчук Павел 3 0
13. Пеньков Герман 1 1
14. Абубакар Алию 1 1
15. Вантух Роман 1 1
16. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
17. Дегтярёв Максим 2 0
18. Дийе Матар 2 0
19. Пасич Геннадий 2 0
20. Лебеденко Орест 2 0
21. Салу Драман 2 0
22. Пасич Евгений 1 0
23. Имери Демир 1 0
24. Романовский Даниэль 1 0
25. Баланюк Денис 1 0
26. Клименчук Егор 1 0
27. Вербный Назар 1 0
28. Литвин Дмитрий 1 0
29. Крынский Владимир 1 0
30. Чарльз Джеффри 1 0
31. Снурницын Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 11.11% (3) 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 25.93% (7)
 Олимпик Донецк 9.09% (2) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
4. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь 0:3 Заявка 28 8 9 11 29 - 44 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк 3:0 Заявка 29 7 6 16 26 - 45 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Завийский Тарас бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Завийский Тарас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Мариуполь 73.7% (115)
X 18.6% (29)
Олимпик Донецк 7.7% (12)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мариуполь 0:3 Олимпик Донецк

Исход игры
Мариуполь
73.7% (115)
Ничья
18.6% (29)
Олимпик Донецк
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
40.97% (59)
Меньше
59.03% (85)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
32.1% (50)
2:1 Мариуполь
29.5% (46)
1:1 Ничья
11.5% (18)
2:0 Мариуполь
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
3:1 Мариуполь
2.6% (4)
1:2 Олимпик Донецк
2.6% (4)
0:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
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