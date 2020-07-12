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Мариуполь
1:4
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
0:1
8' Гол
Завийский Тарас
0:2
14' Гол
Дегтярёв Максим
0:3
30' Гол
Завийский Тарас
0:4
55' Гол
Дегтярёв Максим
1:4
65' Гол
Мишнёв Дмитрий
84' Желтая карточка
Литвин Дмитрий
90'+4
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
7
Топалов
Дмитрий
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
12
Алими
Бетим
29
Кравченко
Никита
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
3
Литвин
Дмитрий
88
Вербный
Назар
20
Чогадзе
Темур
14
Романовский
Даниэль
9
Завийский
Тарас
21
Кравчук
Андрей
77
Дегтярёв
Максим
Мариуполь
Олимпик Донецк

Ход матча

8'
0:1
Завийский Тарас
(Романовский Даниэль)
14'
0:2
Дегтярёв Максим
30'
0:3
Завийский Тарас
46'
Чурко Вячеслав
Игнатенко Даниил
 
46'
Кащук Алексей
Яворский Сергей
 
55'
0:4
Дегтярёв Максим
59'
 
Политыло Сергей
Завийский Тарас
59'
 
Гошкодеря Виталий
Вербный Назар
65'
Мишнёв Дмитрий
(Полегенько Павел)
1:4
67'
Чех Максим
Федорчук Валерий
 
67'
Кирюханцев Игорь
Горбунов Сергей Олегович
 
68'
 
Лукьянчук Павел
Зотько Иван
68'
 
Захеди Шахаб
Романовский Даниэль
68'
 
Балашов Виталий
Дегтярёв Максим
77'
Путря Илья
Топалов Дмитрий
 
84'
 
Литвин Дмитрий

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мишнёв Дмитрий 4 (1) 0.13
2. Топалов Дмитрий 4 0.13
3. Фомин Руслан 4 (1) 0.13
4. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.09
5. Вакула Владислав 3 0.09
6. Чоботенко Сергей 3 0.09
7. Кащук Алексей 3 0.09
8. Кирюханцев Игорь 2 0.06
9. Корниенко Виктор 1 0.03
10. Федорчук Валерий 1 0.03
11. Путря Илья 1 0.03
12. Полегенько Павел 0 0
13. Яворский Сергей 0 0
14. Кулаков Андрей 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.13
2. Политыло Сергей 4 (3) 0.13
3. Захеди Шахаб 3 0.09
4. Дегтярёв Максим 3 0.09
5. Кравчук Андрей 2 0.06
6. Балашов Виталий 2 (1) 0.06
7. Завийский Тарас 2 0.06
8. Пасич Евгений 1 0.03
9. Цымбалюк Евгений 1 0.03
10. Дийе Матар 1 0.03
11. Вантух Роман 1 0.03
12. Имери Демир 1 0.03
13. Баланюк Денис 1 0.03
14. Лукьянчук Павел 1 0.03
15. Романовский Даниэль 0 0
16. Кравченко Никита 0 0
17. Пасич Геннадий 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Яворский Сергей 8 1
2. Быков Алексей 8 1
3. Федорчук Валерий 6 1
4. Игнатенко Даниил 6 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Муравский Назарий 3 2
7. Вакула Владислав 6 0
8. Дава Джойским 6 0
9. Тищенко Игорь 4 0
10. Мишнёв Дмитрий 4 0
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Танковский Вячеслав 1 1
14. Чурко Вячеслав 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Кулаков Андрей 2 0
18. Фомин Руслан 1 0
19. Горбунов Сергей Олегович 1 0
20. Топалов Дмитрий 1 0
21. Кащук Алексей 1 0
22. Петерман Никита 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 8 0
2. Захеди Шахаб 7 0
3. Гришко Дмитрий 4 1
4. Завийский Тарас 4 1
5. Кравчук Андрей 2 2
6. Цымбалюк Евгений 5 0
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Кичак Артём 3 0
10. Политыло Сергей 3 0
11. Кравченко Никита 3 0
12. Лукьянчук Павел 3 0
13. Пеньков Герман 1 1
14. Абубакар Алию 1 1
15. Вантух Роман 1 1
16. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
17. Дегтярёв Максим 2 0
18. Литвин Дмитрий 2 0
19. Дийе Матар 2 0
20. Пасич Геннадий 2 0
21. Лебеденко Орест 2 0
22. Салу Драман 2 0
23. Пасич Евгений 1 0
24. Имери Демир 1 0
25. Романовский Даниэль 1 0
26. Баланюк Денис 1 0
27. Клименчук Егор 1 0
28. Вербный Назар 1 0
29. Крынский Владимир 1 0
30. Чарльз Джеффри 1 0
31. Снурницын Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)
 Олимпик Донецк 15.38% (4) 15.38% (4) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 30 24 4 2 72 - 22 76
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 30 17 5 8 60 - 30 56
4. Десна 0:0 Заявка 30 17 5 8 55 - 25 56
5. Александрия 0:0 Заявка 30 13 6 11 42 - 42 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Завийский Тарас бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Завийский Тарас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Мариуполь 73.7% (115)
X 18.6% (29)
Олимпик Донецк 7.7% (12)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк

Исход игры
Мариуполь
73.7% (115)
Ничья
18.6% (29)
Олимпик Донецк
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
40.97% (59)
Меньше
59.03% (85)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
32.1% (50)
2:1 Мариуполь
29.5% (46)
1:1 Ничья
11.5% (18)
2:0 Мариуполь
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
3:1 Мариуполь
2.6% (4)
1:2 Олимпик Донецк
2.6% (4)
0:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
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