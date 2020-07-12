Мариуполь
1:4
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Олимпик Донецк
0:1
8' ГолЗавийский Тарас
0:2
14' ГолДегтярёв Максим
0:3
30' ГолЗавийский Тарас
0:4
55' ГолДегтярёв Максим
1:4
65' ГолМишнёв Дмитрий
84' Желтая карточкаЛитвин Дмитрий
12
Алими
Бетим
13
Зотько
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
8'
14'
0:2
30'
0:3
55'
0:4
65'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мишнёв Дмитрий
|4 (1)
|0.13
|2.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.13
|3.
|Фомин Руслан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Чурко Вячеслав
|3 (1)
|0.09
|5.
|Вакула Владислав
|3
|0.09
|6.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.09
|7.
|Кащук Алексей
|3
|0.09
|8.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.06
|9.
|Корниенко Виктор
|1
|0.03
|10.
|Федорчук Валерий
|1
|0.03
|11.
|Путря Илья
|1
|0.03
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Яворский Сергей
|0
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|До Коуто Тейшейра Максим
|4
|0.13
|2.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.13
|3.
|Захеди Шахаб
|3
|0.09
|4.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|5.
|Кравчук Андрей
|2
|0.06
|6.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.06
|7.
|Завийский Тарас
|2
|0.06
|8.
|Пасич Евгений
|1
|0.03
|9.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.03
|10.
|Дийе Матар
|1
|0.03
|11.
|Вантух Роман
|1
|0.03
|12.
|Имери Демир
|1
|0.03
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|14.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.03
|15.
|Романовский Даниэль
|0
|0
|16.
|Кравченко Никита
|0
|0
|17.
|Пасич Геннадий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яворский Сергей
|8
|1
|2.
|Быков Алексей
|8
|1
|3.
|Федорчук Валерий
|6
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|6
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|5
|1
|6.
|Муравский Назарий
|3
|2
|7.
|Вакула Владислав
|6
|0
|8.
|Дава Джойским
|6
|0
|9.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|10.
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|11.
|Полегенько Павел
|3
|0
|12.
|Чех Максим
|3
|0
|13.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|14.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|15.
|Путря Илья
|2
|0
|16.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|17.
|Кулаков Андрей
|2
|0
|18.
|Фомин Руслан
|1
|0
|19.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|20.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|21.
|Кащук Алексей
|1
|0
|22.
|Петерман Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|8
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|7
|0
|3.
|Гришко Дмитрий
|4
|1
|4.
|Завийский Тарас
|4
|1
|5.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|6.
|Цымбалюк Евгений
|5
|0
|7.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|8.
|Фабинью II
|3
|1
|9.
|Кичак Артём
|3
|0
|10.
|Политыло Сергей
|3
|0
|11.
|Кравченко Никита
|3
|0
|12.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|13.
|Пеньков Герман
|1
|1
|14.
|Абубакар Алию
|1
|1
|15.
|Вантух Роман
|1
|1
|16.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|17.
|Дегтярёв Максим
|2
|0
|18.
|Литвин Дмитрий
|2
|0
|19.
|Дийе Матар
|2
|0
|20.
|Пасич Геннадий
|2
|0
|21.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|22.
|Салу Драман
|2
|0
|23.
|Пасич Евгений
|1
|0
|24.
|Имери Демир
|1
|0
|25.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|26.
|Баланюк Денис
|1
|0
|27.
|Клименчук Егор
|1
|0
|28.
|Вербный Назар
|1
|0
|29.
|Крынский Владимир
|1
|0
|30.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|31.
|Снурницын Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Олимпик Донецк
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|30
|24
|4
|2
|72 - 22
|76
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|30
|17
|5
|8
|60 - 30
|56
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|30
|17
|5
|8
|55 - 25
|56
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|42 - 42
|45
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 45
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 46
|27
|5.
|Львов
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 50
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Исход игры
Мариуполь
73.7% (115)
Ничья
18.6% (29)
Олимпик Донецк
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
40.97% (59)
Меньше
59.03% (85)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
32.1% (50)
2:1 Мариуполь
29.5% (46)
1:1 Ничья
11.5% (18)
2:0 Мариуполь
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
3:1 Мариуполь
2.6% (4)
1:2 Олимпик Донецк
2.6% (4)
0:1 Олимпик Донецк
1.3% (2)
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