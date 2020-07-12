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Александрия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Динамо Киев
0'
1' Желтая карточка
Сирота Александр
7'
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
90
Дубра
Каспар
4
Бабогло
Владислав
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
3
Гордиенко
Артём
10
Третьяков
Максим
18
Ситало
Артём
9
Безбородько
Денис
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
30
Шабанов
Артём
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
11
Цитаишвили
Георгий
10
Шапаренко
Николай
14
Карлос
де
Пена
70
Русин
Назарий
Александрия
Динамо Киев

Ход матча

1'
 
Сирота Александр

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 8 (5) 0.25
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Бабогло Владислав 2 0.06
8. Лучкевич Валерий 1 0.03
9. Грицук Василий 1 (1) 0.03
10. Шендрик Антон 1 0.03
11. Довгий Алексей 1 0.03
12. Задерака Максим 1 0.03
13. Мышенко Богдан 1 0.03
14. Шастал Дмитрий 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 12 (4) 0.38
2. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
3. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
4. Вербич Беньямин 9 (2) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Русин Назарий 2 (1) 0.06
8. Шабанов Артём 2 0.06
9. Родригес Жерсон 2 0.06
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Сидорчук Сергей 0 0
16. Караваев Александр 0 0
17. Кадар Томаш 0 0
18. Цитаишвили Георгий 0 0
19. Сирота Александр 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Мирошниченко Денис 7 1
3. Бабогло Владислав 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Безбородько Денис 6 0
8. Лучкевич Валерий 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Шастал Дмитрий 3 1
11. Ковалец Кирилл 4 0
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шепелев Владимир 5 1
2. Сидорчук Сергей 6 0
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Шабанов Артём 4 0
8. Карлос де Пена 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Буяльский Виталий 1 1
13. Андриевский Александр 2 0
14. Кедзёра Томаш 2 0
15. Цыганков Виктор 2 0
16. Бурда Никита 2 0
17. Шапаренко Николай 2 0
18. Пиварич Йосип 0 1
19. Бущан Георгий 1 0
20. Караваев Александр 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
24. Сирота Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 2.86% (1) 5.71% (2) 17.14% (6) 37.14% (13) 22.86% (8) 14.29% (5)
 Динамо Киев 7.41% (4) 12.96% (7) 24.07% (13) 16.67% (9) 14.81% (8) 24.07% (13)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна
Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 30 24 4 2 72 - 22 76
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 30 17 5 8 60 - 30 56
4. Десна 0:0 Заявка 30 17 5 8 55 - 25 56
5. Александрия 0:0 Заявка 30 13 6 11 42 - 42 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Oleksandr Syrota получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Александрия 2.5% (4)
X 13.8% (22)
Динамо Киев 83.8% (134)
0
выиграет Динамо Киев
класс и имя
Vasilij #
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Александрия
2.5% (4)
Ничья
13.8% (22)
Динамо Киев
83.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (100)
Меньше
32.43% (48)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
50.6% (81)
1:1 Ничья
11.9% (19)
0:2 Динамо Киев
11.3% (18)
1:3 Динамо Киев
6.3% (10)
0:1 Динамо Киев
6.3% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:1 Александрия
1.3% (2)
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