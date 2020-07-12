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Александрия
2:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
1' Желтая карточка
Сирота Александр
8' Желтая карточка
Бабогло Владислав
15' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
1:0
23' Пенальти
Третьяков Максим
49' Желтая карточка
Цыганков Виктор
1:1
64' Гол
Вербич Беньямин
1:2
75' Гол
Вербич Беньямин
84' Желтая карточка
Андриевский Александр
2:2
89' Гол
Третьяков Максим
90' Желтая карточка
Караваев Александр
90' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
90'+4
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
3
Гордиенко
Артём
10
Третьяков
Максим
18
Ситало
Артём
9
Безбородько
Денис
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
30
Шабанов
Артём
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
11
Цитаишвили
Георгий
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
14
Карлос
де
Пена
70
Русин
Назарий
Александрия
Динамо Киев

Ход матча

1'
 
Сирота Александр
8'
Бабогло Владислав
 
15'
 
Сидорчук Сергей
23'
Третьяков Максим
1:0
24'
 
Бурда Никита
Сирота Александр
31'
Устименко Денис
Ситало Артём
 
46'
 
Цыганков Виктор
Цитаишвили Георгий
46'
 
Шепелев Владимир
Сидорчук Сергей
49'
 
Цыганков Виктор
60'
 
Вербич Беньямин
Русин Назарий
60'
 
Буяльский Виталий
Карлос де Пена
64'
1:1
Вербич Беньямин
68'
Грицук Василий
Безбородько Денис
 
68'
Шастал Дмитрий
Устименко Денис
 
75'
1:2
Вербич Беньямин
80'
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
 
81'
Ковалец Кирилл
Гордиенко Артём
 
84'
 
Андриевский Александр
89'
Третьяков Максим
2:2
90'
 
Караваев Александр
90'
Ковалец Кирилл
 

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 10 (6) 0.31
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Бабогло Владислав 2 0.06
8. Лучкевич Валерий 1 0.03
9. Грицук Василий 1 (1) 0.03
10. Шендрик Антон 1 0.03
11. Довгий Алексей 1 0.03
12. Задерака Максим 1 0.03
13. Мышенко Богдан 1 0.03
14. Шастал Дмитрий 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 12 (4) 0.38
2. Вербич Беньямин 11 (2) 0.34
3. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
4. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Русин Назарий 2 (1) 0.06
8. Шабанов Артём 2 0.06
9. Родригес Жерсон 2 0.06
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Сидорчук Сергей 0 0
16. Караваев Александр 0 0
17. Кадар Томаш 0 0
18. Цитаишвили Георгий 0 0
19. Сирота Александр 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Бабогло Владислав 8 1
3. Мирошниченко Денис 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Безбородько Денис 6 0
8. Ковалец Кирилл 5 0
9. Лучкевич Валерий 5 0
10. Стецков Тимур 5 0
11. Шастал Дмитрий 3 1
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 7 0
2. Шепелев Владимир 5 1
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Шабанов Артём 4 0
8. Карлос де Пена 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Андриевский Александр 3 0
13. Цыганков Виктор 3 0
14. Буяльский Виталий 1 1
15. Караваев Александр 2 0
16. Кедзёра Томаш 2 0
17. Бурда Никита 2 0
18. Шапаренко Николай 2 0
19. Пиварич Йосип 0 1
20. Бущан Георгий 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
24. Сирота Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 2.7% (1) 8.11% (3) 16.22% (6) 35.14% (13) 21.62% (8) 16.22% (6)
 Динамо Киев 7.14% (4) 12.5% (7) 23.21% (13) 16.07% (9) 17.86% (10) 23.21% (13)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна
Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 30 25 3 2 76 - 24 78
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 30 17 5 8 62 - 32 56
4. Десна Заявка 30 17 4 9 57 - 29 55
5. Александрия Заявка 30 13 6 11 44 - 44 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Александрия 2.5% (4)
X 13.8% (22)
Динамо Киев 83.8% (134)
0
выиграет Динамо Киев
класс и имя
Vasilij #
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 2:2 Динамо Киев

Исход игры
Александрия
2.5% (4)
Ничья
13.8% (22)
Динамо Киев
83.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (100)
Меньше
32.43% (48)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
50.6% (81)
1:1 Ничья
11.9% (19)
0:2 Динамо Киев
11.3% (18)
1:3 Динамо Киев
6.3% (10)
0:1 Динамо Киев
6.3% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:1 Александрия
1.3% (2)
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