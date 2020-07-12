класс и имя
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|10 (6)
|0.31
|2.
|Ковалец Кирилл
|7
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.16
|4.
|Банада Евгений
|4
|0.13
|5.
|Ситало Артём
|4
|0.13
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.09
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.06
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.03
|9.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.03
|10.
|Шендрик Антон
|1
|0.03
|11.
|Довгий Алексей
|1
|0.03
|12.
|Задерака Максим
|1
|0.03
|13.
|Мышенко Богдан
|1
|0.03
|14.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.03
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|12 (4)
|0.38
|2.
|Вербич Беньямин
|11 (2)
|0.34
|3.
|Карлос де Пена
|9 (1)
|0.28
|4.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.28
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.25
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.09
|7.
|Русин Назарий
|2 (1)
|0.06
|8.
|Шабанов Артём
|2
|0.06
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|10.
|Фран Соль
|1
|0.03
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.03
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.03
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|16.
|Караваев Александр
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
|18.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|19.
|Сирота Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|10
|0
|2.
|Бабогло Владислав
|8
|1
|3.
|Мирошниченко Денис
|7
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|6
|0
|7.
|Безбородько Денис
|6
|0
|8.
|Ковалец Кирилл
|5
|0
|9.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|10.
|Стецков Тимур
|5
|0
|11.
|Шастал Дмитрий
|3
|1
|12.
|Панькив Юрий
|2
|1
|13.
|Дубра Каспар
|2
|1
|14.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|15.
|Шендрик Антон
|3
|0
|16.
|Задерака Максим
|3
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|2
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|2.
|Шепелев Владимир
|5
|1
|3.
|Беседин Артём
|6
|0
|4.
|Попов Денис II
|6
|0
|5.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Шабанов Артём
|4
|0
|8.
|Карлос де Пена
|4
|0
|9.
|Кадири Мохаммед
|4
|0
|10.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|11.
|Гармаш Денис
|3
|0
|12.
|Андриевский Александр
|3
|0
|13.
|Цыганков Виктор
|3
|0
|14.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|15.
|Караваев Александр
|2
|0
|16.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|17.
|Бурда Никита
|2
|0
|18.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|19.
|Пиварич Йосип
|0
|1
|20.
|Бущан Георгий
|1
|0
|21.
|Фран Соль
|1
|0
|22.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|23.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|24.
|Сирота Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|2.7% (1)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|35.14% (13)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|Динамо Киев
|7.14% (4)
|12.5% (7)
|23.21% (13)
|16.07% (9)
|17.86% (10)
|23.21% (13)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|76 - 24
|78
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|62 - 32
|56
|4.
|Десна
|Заявка
|30
|17
|4
|9
|57 - 29
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 44
|45
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 45
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 46
|27
|5.
|Львов
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 50
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15