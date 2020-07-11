на правах хозяев
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|10 (2)
|0.31
|2.
|Булеца Сергей
|4
|0.13
|3.
|Когут Игорь
|4
|0.13
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.09
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.09
|6.
|Хобленко Алексей
|3 (2)
|0.09
|7.
|Назаренко Александр
|2
|0.06
|8.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.06
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.03
|10.
|Шаповал Владислав
|1
|0.03
|11.
|Цуриков Андрей
|1
|0.03
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.03
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Снижко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.13
|2.
|Алваро
|3
|0.09
|3.
|Оливейра Ренан
|3
|0.09
|4.
|Жозе Витор
|3
|0.09
|5.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.06
|6.
|Яковелли Матеус
|2
|0.06
|7.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.03
|8.
|Богунов Ярослав
|1
|0.03
|9.
|Борзенко Сергей
|1
|0.03
|10.
|Дуарте Бруно
|1
|0.03
|11.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.03
|12.
|Братков Антон
|0
|0
|13.
|Приймак Владислав
|0
|0
|14.
|Велвес
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|9
|0
|2.
|Полевой Владимир
|7
|1
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Коркишко Дмитрий
|5
|1
|5.
|Лопырёнок Максим
|5
|1
|6.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|12.
|Хобленко Алексей
|3
|0
|13.
|Супряга Владислав
|3
|0
|14.
|Цуриков Андрей
|2
|0
|15.
|Логинов Сергей
|2
|0
|16.
|Романюк Юрий
|2
|0
|17.
|Булеца Сергей
|2
|0
|18.
|Клищук Андрей
|2
|0
|19.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|20.
|Загальский Игорь
|1
|0
|21.
|Сваток Александр
|1
|0
|22.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|23.
|Снижко Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Сабино Рафаэль
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|9
|0
|4.
|Гончар Игорь
|7
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|5
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|10.
|Татарков Никита
|3
|1
|11.
|Оливейра Ренан
|3
|1
|12.
|Люлька Сергей
|4
|0
|13.
|Квасный Николай
|4
|0
|14.
|Бопесу Жоэль
|3
|0
|15.
|Лима Джонатан
|1
|1
|16.
|Педро Витор
|1
|1
|17.
|Зубков Руслан
|2
|0
|18.
|Адамюк Владимир
|2
|0
|19.
|Яковелли Матеус
|2
|0
|20.
|Ныч Назарий
|2
|0
|21.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|22.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|23.
|Бандура Александр
|1
|0
|24.
|Насонов Александр
|1
|0
|25.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|26.
|Жозе Витор
|1
|0
|27.
|Велвес
|1
|0
|28.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|15.15% (5)
|3.03% (1)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|30.3% (10)
|24.24% (8)
|Львов
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|72 - 22
|75
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|60 - 30
|55
|4.
|Десна
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 25
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 42
|44
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|29
|11
|5
|13
|36 - 40
|38
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Львов
|0:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|22 - 47
|25
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|23 - 45
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15