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Днепр-1
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Львов
0'
0:1
6' Гол
Ренан Соарес
10'
31
Клищук
Андрей
3
Адамюк
Владимир
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
9
Хобленко
Алексей
20
Ди
Франко
Франсиско
69
Вакулко
Юрий
7
Коркишко
Дмитрий
89
Супряга
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
22
Братков
Антон
33
Борзенко
Сергей
35
Кравчук
Юрий
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
19
Ренан
Соарес
Днепр-1
Львов

Ход матча

6'
0:1
Ренан Соарес

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 10 (2) 0.31
2. Булеца Сергей 4 0.13
3. Когут Игорь 4 0.13
4. Чичиков Алексей 3 0.09
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
6. Хобленко Алексей 3 (2) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Шаповал Владислав 1 0.03
11. Цуриков Андрей 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Снижко Александр 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.13
2. Алваро 3 0.09
3. Оливейра Ренан 3 0.09
4. Жозе Витор 3 0.09
5. Татарков Никита 2 (1) 0.06
6. Яковелли Матеус 2 0.06
7. Рафаэль да Сильва 1 0.03
8. Богунов Ярослав 1 0.03
9. Борзенко Сергей 1 0.03
10. Дуарте Бруно 1 0.03
11. Педро Витор 1 (1) 0.03
12. Братков Антон 0 0
13. Приймак Владислав 0 0
14. Велвес 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Коркишко Дмитрий 5 1
5. Лопырёнок Максим 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Хобленко Алексей 3 0
13. Супряга Владислав 3 0
14. Цуриков Андрей 2 0
15. Логинов Сергей 2 0
16. Романюк Юрий 2 0
17. Булеца Сергей 2 0
18. Клищук Андрей 2 0
19. Чичиков Алексей 1 0
20. Загальский Игорь 1 0
21. Сваток Александр 1 0
22. Лукас Тэйлор 1 0
23. Снижко Александр 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Сабино Рафаэль 8 1
3. Шина Алвес 9 0
4. Гончар Игорь 7 1
5. Приймак Владислав 7 0
6. Братков Антон 5 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Богунов Ярослав 5 0
9. Борзенко Сергей 5 0
10. Татарков Никита 3 1
11. Оливейра Ренан 3 1
12. Люлька Сергей 4 0
13. Квасный Николай 4 0
14. Бопесу Жоэль 3 0
15. Лима Джонатан 1 1
16. Педро Витор 1 1
17. Зубков Руслан 2 0
18. Адамюк Владимир 2 0
19. Яковелли Матеус 2 0
20. Ныч Назарий 2 0
21. Сарнавский Богдан 0 1
22. Рафаэль да Сильва 1 0
23. Бандура Александр 1 0
24. Насонов Александр 1 0
25. Дуарте Бруно 1 0
26. Жозе Витор 1 0
27. Велвес 1 0
28. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 15.15% (5) 3.03% (1) 15.15% (5) 12.12% (4) 30.3% (10) 24.24% (8)
 Львов 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1
Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов
Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Львов 1:2 Днепр-1 Премьер-лига Львов 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:3 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Днепр-1 Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
4. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 Заявка 29 11 5 13 36 - 40 38
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Львов 0:0 Заявка 30 5 10 15 22 - 47 25
5. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Днепр-1 81.3% (126)
X 14.8% (23)
Львов 3.9% (6)
0
выиграет Днепр-1
на правах хозяев
Vasilij #
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Львов

Исход игры
Днепр-1
81.3% (126)
Ничья
14.8% (23)
Львов
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
27.7% (43)
1:0 Днепр-1
22.6% (35)
2:0 Днепр-1
19.4% (30)
1:1 Ничья
11% (17)
3:1 Днепр-1
5.8% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Львов
1.9% (3)
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