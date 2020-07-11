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Днепр-1
3:2
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
0:1
6' Гол
Ренан Соарес
0:2
19' Гол
Ренан Соарес
1:2
25' Гол
Супряга Владислав
32' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
36' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
39' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
54' Желтая карточка
Братков Антон
56' Вторая желтая карточка
Рафаэль да Сильва
2:2
83' Гол
Супряга Владислав
3:2
86' Гол
Хобленко Алексей
90'+6
31
Клищук
Андрей
3
Адамюк
Владимир
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
9
Хобленко
Алексей
20
Ди
Франко
Франсиско
69
Вакулко
Юрий
7
Коркишко
Дмитрий
89
Супряга
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
22
Братков
Антон
33
Борзенко
Сергей
35
Кравчук
Юрий
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
19
Ренан
Соарес
Днепр-1
Львов

Ход матча

6'
0:1
Ренан Соарес
(Бопесу Жоэль)
19'
0:2
Ренан Соарес
(Татарков Никита)
25'
Супряга Владислав
(Ди Франко Франсиско)
1:2
32'
Ди Франко Франсиско
 
36'
 
Рафаэль да Сильва
39'
Лопырёнок Максим
 
46'
Сваток Александр
Лопырёнок Максим
 
54'
 
Братков Антон
56'
 
Рафаэль да Сильва
57'
Булеца Сергей
Ди Франко Франсиско
 
57'
Назаренко Александр
Коркишко Дмитрий
 
57'
Когут Игорь
Вакулко Юрий
 
61'
 
Клименчук Егор
Ренан Соарес
72'
 
Луис Филипе
Яковелли Матеус
72'
 
Люлька Сергей
Кравчук Юрий
83'
Супряга Владислав
2:2
86'
Хобленко Алексей
3:2
90'
 
Недоля Артём
Богунов Ярослав
90'
Полевой Владимир
Хобленко Алексей
 

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 12 (2) 0.38
2. Булеца Сергей 4 0.13
3. Когут Игорь 4 0.13
4. Хобленко Алексей 4 (2) 0.13
5. Чичиков Алексей 3 0.09
6. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Шаповал Владислав 1 0.03
11. Цуриков Андрей 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Ди Франко Франсиско 0 0
17. Снижко Александр 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.13
2. Алваро 3 0.09
3. Оливейра Ренан 3 0.09
4. Жозе Витор 3 0.09
5. Татарков Никита 2 (1) 0.06
6. Ренан Соарес 2 0.06
7. Яковелли Матеус 2 0.06
8. Рафаэль да Сильва 1 0.03
9. Богунов Ярослав 1 0.03
10. Борзенко Сергей 1 0.03
11. Дуарте Бруно 1 0.03
12. Педро Витор 1 (1) 0.03
13. Братков Антон 0 0
14. Бопесу Жоэль 0 0
15. Приймак Владислав 0 0
16. Велвес 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Лопырёнок Максим 6 1
4. Вакулко Юрий 7 0
5. Коркишко Дмитрий 5 1
6. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Хобленко Алексей 3 0
13. Супряга Владислав 3 0
14. Цуриков Андрей 2 0
15. Логинов Сергей 2 0
16. Романюк Юрий 2 0
17. Булеца Сергей 2 0
18. Клищук Андрей 2 0
19. Чичиков Алексей 1 0
20. Загальский Игорь 1 0
21. Сваток Александр 1 0
22. Лукас Тэйлор 1 0
23. Снижко Александр 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Сабино Рафаэль 8 1
3. Шина Алвес 9 0
4. Гончар Игорь 7 1
5. Братков Антон 6 1
6. Приймак Владислав 7 0
7. Марта Пимента 5 0
8. Богунов Ярослав 5 0
9. Борзенко Сергей 5 0
10. Татарков Никита 3 1
11. Оливейра Ренан 3 1
12. Люлька Сергей 4 0
13. Квасный Николай 4 0
14. Рафаэль да Сильва 2 1
15. Бопесу Жоэль 3 0
16. Лима Джонатан 1 1
17. Педро Витор 1 1
18. Зубков Руслан 2 0
19. Адамюк Владимир 2 0
20. Яковелли Матеус 2 0
21. Ныч Назарий 2 0
22. Сарнавский Богдан 0 1
23. Бандура Александр 1 0
24. Насонов Александр 1 0
25. Дуарте Бруно 1 0
26. Жозе Витор 1 0
27. Велвес 1 0
28. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 13.89% (5) 5.56% (2) 13.89% (5) 11.11% (4) 27.78% (10) 27.78% (10)
 Львов 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1
Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов
Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Львов 1:2 Днепр-1 Премьер-лига Львов 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:3 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Днепр-1 Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
4. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Супряга Владислав бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Renan бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Renan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Днепр-1 81.3% (126)
X 14.8% (23)
Львов 3.9% (6)
0
выиграет Днепр-1
на правах хозяев
Vasilij #
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 3:2 Львов

Исход игры
Днепр-1
81.3% (126)
Ничья
14.8% (23)
Львов
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
27.7% (43)
1:0 Днепр-1
22.6% (35)
2:0 Днепр-1
19.4% (30)
1:1 Ничья
11% (17)
3:1 Днепр-1
5.8% (9)
1:2 Львов
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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