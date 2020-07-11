Первый тайм

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

39' Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи

36' Rafael получил желтую карточку от судьи

25' Г О О О О Л - Супряга Владислав бьет в цель!

19' Г О О О О Л - Renan бьет в цель!

6' Г О О О О Л - Renan бьет в цель!