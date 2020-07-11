Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Заря
0:1
9' ГолКочергин Владислав
44' Желтая карточкаЛысенко Владимир
0:2
45' ГолКочергин Владислав
54' Желтая карточкаЛеднёв Богдан
62' Желтая карточкаБогданов Андрей
64' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
73' Желтая карточкаЧерноморец Александр
14
Милько
Вадим
11
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
9'
44'
45'
54'
62'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смирный Евгений
|5
|0.16
|2.
|Лысенко Владимир
|5
|0.16
|3.
|Вильхамссон Арни
|4 (2)
|0.13
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.09
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.09
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.06
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.03
|9.
|Морозко Евгений
|1
|0.03
|10.
|Волков Александр
|1
|0.03
|11.
|Кожушко Олег
|1
|0.03
|12.
|Петров Кирилл
|1
|0.03
|13.
|Парамонов Вадим
|1
|0.03
|14.
|Сорокин Станислав
|1
|0.03
|15.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|16.
|Задоя Евгений
|0
|0
|17.
|Богданов Андрей
|0
|0
|18.
|Антюх Денис
|0
|0
|19.
|Емец Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Кочергин Владислав
|7
|0.22
|3.
|Кабаев Владислав
|7
|0.22
|4.
|Юрченко Владлен
|7 (5)
|0.22
|5.
|Русин Назарий
|5
|0.16
|6.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.09
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0.06
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0.06
|9.
|Громов Артём
|1
|0.03
|10.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.03
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Зозуля Алексей
|6
|0
|6.
|Ореховский Павел
|6
|0
|7.
|Ильин Олег
|6
|0
|8.
|Задоя Евгений
|4
|1
|9.
|Черноморец Александр
|5
|0
|10.
|Костишин Денис
|5
|0
|11.
|Емец Владислав
|5
|0
|12.
|Морозко Евгений
|3
|1
|13.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|14.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|15.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|16.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|17.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|18.
|Кожушко Олег
|1
|1
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|22.
|Волков Александр
|1
|0
|23.
|Мигунов Александр
|1
|0
|24.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|25.
|Сорокин Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|9
|1
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|9
|0
|4.
|Леднёв Богдан
|9
|0
|5.
|Вернидуб Виталий
|8
|0
|6.
|Тымчик Александр
|8
|0
|7.
|Будковский Филипп
|5
|1
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|9.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Лунёв Максим
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|16.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|17.
|Русин Назарий
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Заря
|14.89% (7)
|6.38% (3)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|72 - 22
|75
|2.
|Заря
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|48 - 25
|57
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|60 - 30
|55
|4.
|Десна
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|55 - 25
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 42
|44
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|31 - 57
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|29
|11
|5
|13
|36 - 40
|38
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|22 - 43
|28
|4.
|Львов
|0:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|22 - 47
|25
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|23 - 45
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Исход игры
Колос Ковалёвка
8% (12)
Ничья
9.3% (14)
Заря
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
1:2 Заря
42.7% (64)
0:2 Заря
20% (30)
0:1 Заря
14.7% (22)
1:1 Ничья
6.7% (10)
2:1 Колос Ковалёвка
5.3% (8)
1:3 Заря
2% (3)
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