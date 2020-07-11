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Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
0:1
9' Гол
Кочергин Владислав
44' Желтая карточка
Лысенко Владимир
0:2
45' Гол
Кочергин Владислав
54' Желтая карточка
Леднёв Богдан
62' Желтая карточка
Богданов Андрей
64' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
73' Желтая карточка
Черноморец Александр
90'+6
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
10
Морозко
Евгений
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
11
Кожушко
Олег
7
Лысенко
Владимир
53
Dmytro
Matsapura
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
14
Михайличенко
Богдан
7
Кочергин
Владислав
4
Цвек
Ловро
17
Леднёв
Богдан
80
Юрченко
Владлен
22
Кабаев
Владислав
9
Перович
Михаил
Колос Ковалёвка
Заря

Ход матча

9'
0:1
Кочергин Владислав
(Юрченко Владлен)
22'
 
Хомченовский Дмитрий
Абу-Ханна Джоэл
44'
Лысенко Владимир
 
45'
0:2
Кочергин Владислав
(Кабаев Владислав)
46'
Антюх Денис
Кожушко Олег
 
54'
 
Леднёв Богдан
55'
 
Громов Артём
Кочергин Владислав
56'
 
Цыганик Андрей
Михайличенко Богдан
62'
Богданов Андрей
 
64'
 
Хомченовский Дмитрий
68'
Ореховский Павел
Морозко Евгений
 
73'
Черноморец Александр
 
75'
Задоя Евгений
Милько Вадим
 
75'
Бондаренко Александр
Лысенко Владимир
 
78'
 
Лунёв Максим
Кабаев Владислав
79'
 
Каменюка Никита
Тымчик Александр

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кочергин Владислав 7 0.22
3. Кабаев Владислав 7 0.22
4. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
5. Русин Назарий 5 0.16
6. Михайличенко Богдан 3 0.09
7. Будковский Филипп 2 0.06
8. Хомченовский Дмитрий 2 0.06
9. Громов Артём 1 0.03
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Черноморец Александр 5 0
10. Костишин Денис 5 0
11. Емец Владислав 5 0
12. Морозко Евгений 3 1
13. Парамонов Вадим 4 0
14. Ефремов Евгений 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Лысенко Владимир 3 0
17. Вильхамссон Арни 3 0
18. Кожушко Олег 1 1
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Бондаренко Александр 1 0
22. Волков Александр 1 0
23. Мигунов Александр 1 0
24. Кизилатеш Джемаль 1 0
25. Сорокин Станислав 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 9 1
3. Абу-Ханна Джоэл 9 0
4. Леднёв Богдан 9 0
5. Вернидуб Виталий 8 0
6. Тымчик Александр 8 0
7. Будковский Филипп 5 1
8. Хомченовский Дмитрий 6 0
9. Иванисеня Дмитрий 6 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Лунёв Максим 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Арвеладзе Леван 2 0
16. Цыганик Андрей 2 0
17. Русин Назарий 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Заря 14.89% (7) 6.38% (3) 17.02% (8) 19.15% (9) 14.89% (7) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Заря 1:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Заря 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:3 Заря Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 29 24 3 2 72 - 22 75
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 29 17 4 8 60 - 30 55
4. Десна Заявка 29 17 4 8 55 - 25 55
5. Александрия Заявка 29 13 5 11 42 - 42 44
6. Колос Ковалёвка Заявка 30 9 2 19 31 - 57 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 Заявка 29 11 5 13 36 - 40 38
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Львов 0:0 Заявка 30 5 10 15 22 - 47 25
5. Олимпик Донецк Заявка 28 6 6 16 23 - 45 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Колос Ковалёвка 8% (12)
X 9.3% (14)
Заря 82.7% (124)
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1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:2 Заря

Исход игры
Колос Ковалёвка
8% (12)
Ничья
9.3% (14)
Заря
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
1:2 Заря
42.7% (64)
0:2 Заря
20% (30)
0:1 Заря
14.7% (22)
1:1 Ничья
6.7% (10)
2:1 Колос Ковалёвка
5.3% (8)
1:3 Заря
2% (3)
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