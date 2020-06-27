Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Дженерали Арена
Санкт-Пёльтен
32
Пенц
Патрик
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|16 (1)
|0.5
|2.
|Грюнвальд Александр
|7
|0.22
|3.
|Dominik Fitz
|4
|0.13
|4.
|Саркария Манприт
|4
|0.13
|5.
|Benedikt Pichler
|3
|0.09
|6.
|Тургеман Алон
|3
|0.09
|7.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0.06
|8.
|Эбнер Томас
|1
|0.03
|9.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.03
|10.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0.03
|11.
|Клайн Флориан
|0
|0
|12.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|13.
|Сакс Максимилиан
|0
|0
|14.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|15.
|Прокоп Доминик
|0
|0
|16.
|Марчинко Кристоф
|0
|0
|17.
|Пенц Патрик
|0
|0
|18.
|Patrick Wimmer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Бёрк Кори
|4 (1)
|0.13
|4.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0.03
|15.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|16.
|Майзль Лука
|0
|0
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|George Davies
|0
|0
|19.
|Инголич Сандро
|0
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадль Михаэль
|8
|0
|2.
|Сакс Максимилиан
|6
|1
|3.
|Грюнвальд Александр
|7
|0
|4.
|Джегго Джеймс
|5
|0
|5.
|Клайн Флориан
|3
|1
|6.
|Моншайн Кристоф
|4
|0
|7.
|Саркария Манприт
|4
|0
|8.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|1
|9.
|Эдомвоньи Брайт
|3
|0
|10.
|Марчинко Кристоф
|3
|0
|11.
|Dominik Fitz
|3
|0
|12.
|Эбнер Томас
|2
|0
|13.
|Прокоп Доминик
|2
|0
|14.
|Сербест Таркан
|2
|0
|15.
|Тургеман Алон
|1
|0
|16.
|Кавлан Канер
|1
|0
|17.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|18.
|Пенц Патрик
|1
|0
|19.
|Лучич Иван III
|1
|0
|20.
|Maudo
|1
|0
|21.
|Benedikt Pichler
|1
|0
|22.
|Johannes Handl
|1
|0
|23.
|Patrick Wimmer
|1
|0
|24.
|Christian Ilzer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|9
|0
|2.
|Хофбауэр Доминик
|7
|1
|3.
|Luan IX
|7
|1
|4.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|5.
|Раснер Мартин
|7
|0
|6.
|George Davies
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Бёрк Кори
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Горцель Нико
|1
|1
|18.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|19.
|Шмидт Александер
|2
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|1
|21.
|Штангль Штефан
|1
|0
|22.
|Christoph Riegler
|1
|0
|23.
|Nicolas Meister
|1
|0
|24.
|Балик Гусейн
|1
|0
|25.
|Noah Steiner
|1
|0
|26.
|Christoph Messerer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|26.19% (11)
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|26.19% (11)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|Санкт-Пёльтен
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена
Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|29
|19
|8
|2
|99 - 32
|41
|2.
|Рапид Вена
|29
|15
|7
|7
|57 - 37
|32
|3.
|ЛАСК
|29
|20
|4
|5
|66 - 30
|31
|4.
|Вольфсбергер
|29
|13
|8
|8
|62 - 39
|28
|5.
|Хартберг
|29
|11
|5
|13
|45 - 67
|23
|6.
|Штурм
|29
|10
|5
|14
|41 - 48
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|0:0
|30
|10
|12
|8
|44 - 41
|29
|2.
|Альтах
|0:0
|30
|9
|9
|12
|43 - 49
|24
|3.
|Маттерсбург
|0:0
|30
|7
|7
|16
|34 - 60
|19
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|30
|5
|11
|14
|29 - 63
|17
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0
|30
|6
|8
|16
|33 - 61
|16
|6.
|Адмира
|0:0
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|15