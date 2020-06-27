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Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0' 13'
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
24
Боркович
Александар
16
Прокоп
Доминик
8
Цвиршиц
Штефан
4
Джегго
Джеймс
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
11
Benedikt
Pichler
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
18
Раснер
Мартин
8
Michael
Ambichl
20
Daniel
Schuetz
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
7
Nicolas
Meister
9
Бёрк
Кори
Аустрия Вена
4-3-3
Санкт-Пёльтен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 16 (1) 0.5
2. Грюнвальд Александр 7 0.22
3. Dominik Fitz 4 0.13
4. Саркария Манприт 4 0.13
5. Benedikt Pichler 3 0.09
6. Тургеман Алон 3 0.09
7. Палмер-Браун Эрик 2 0.06
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Цвиршиц Штефан 1 0.03
10. Эдомвоньи Брайт 1 0.03
11. Клайн Флориан 0 0
12. Мадль Михаэль 0 0
13. Сакс Максимилиан 0 0
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Прокоп Доминик 0 0
16. Марчинко Кристоф 0 0
17. Пенц Патрик 0 0
18. Patrick Wimmer 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Osorio Costa Silva Alan2 1 0.03
15. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
16. Майзль Лука 0 0
17. Nicolas Meister 0 0
18. George Davies 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 8 0
2. Сакс Максимилиан 6 1
3. Грюнвальд Александр 7 0
4. Джегго Джеймс 5 0
5. Клайн Флориан 3 1
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Саркария Манприт 4 0
8. Палмер-Браун Эрик 2 1
9. Эдомвоньи Брайт 3 0
10. Марчинко Кристоф 3 0
11. Dominik Fitz 3 0
12. Эбнер Томас 2 0
13. Прокоп Доминик 2 0
14. Сербест Таркан 2 0
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Benedikt Pichler 1 0
22. Johannes Handl 1 0
23. Patrick Wimmer 1 0
24. Christian Ilzer 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Инголич Сандро 9 0
2. Хофбауэр Доминик 7 1
3. Luan IX 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. Раснер Мартин 7 0
6. George Davies 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Бёрк Кори 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Горцель Нико 1 1
18. Уэдраого Иссьяка 2 0
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Nicolas Meister 1 0
24. Балик Гусейн 1 0
25. Noah Steiner 1 0
26. Christoph Messerer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 26.19% (11) 7.14% (3) 11.9% (5) 26.19% (11) 19.05% (8) 9.52% (4)
 Санкт-Пёльтен 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена
Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 29 19 8 2 99 - 32 41
2. Рапид Вена 29 15 7 7 57 - 37 32
3. ЛАСК 29 20 4 5 66 - 30 31
4. Вольфсбергер 29 13 8 8 62 - 39 28
5. Хартберг 29 11 5 13 45 - 67 23
6. Штурм 29 10 5 14 41 - 48 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 0:0 30 10 12 8 44 - 41 29
2. Альтах 0:0 30 9 9 12 43 - 49 24
3. Маттерсбург 0:0 30 7 7 16 34 - 60 19
4. Санкт-Пёльтен 0:0 30 5 11 14 29 - 63 17
5. Сваровски Тироль 0:0 30 6 8 16 33 - 61 16
6. Адмира 0:0 30 5 10 15 27 - 53 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен онлайн

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