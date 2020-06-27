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Аустрия Вена
2:5
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
18' Гол
Benedikt Pichler
1:1
32' Гол
Robert Ljubicic
2:1
36' Гол
Моншайн Кристоф
2:2
44' Гол
Daniel Schuetz
48' Желтая карточка
Прокоп Доминик
2:3
60' Гол
George Davies
2:4
63' Гол
George Davies
2:5
83' Гол
Osorio Costa Silva Alan2
86' Желтая карточка
Luan IX
90' Желтая карточка
George Davies
90'+6
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
24
Боркович
Александар
16
Прокоп
Доминик
8
Цвиршиц
Штефан
4
Джегго
Джеймс
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
11
Benedikt
Pichler
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
18
Раснер
Мартин
8
Michael
Ambichl
20
Daniel
Schuetz
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
7
Nicolas
Meister
9
Бёрк
Кори
Аустрия Вена
4-3-3
Санкт-Пёльтен
3-5-2

Ход матча

18'
Benedikt Pichler
1:0
32'
1:1
Robert Ljubicic
(Шульц Кофи)
36'
Моншайн Кристоф
2:1
44'
2:2
Daniel Schuetz
(Шульц Кофи)
48'
Прокоп Доминик
 
59'
 
George Davies
Michael Ambichl
60'
2:3
George Davies
(Daniel Schuetz)
60'
Patrick Wimmer
Саркария Манприт
 
63'
Vesel Demaku
Прокоп Доминик
 
63'
2:4
George Davies
(Robert Ljubicic)
70'
Сакс Максимилиан
Грюнвальд Александр
 
70'
Эдомвоньи Брайт
Моншайн Кристоф
 
74'
 
Osorio Costa Silva Alan2
Daniel Schuetz
74'
 
Дрешер Даниэль
Ahmet Muhamedbegovic
79'
Мадль Михаэль
Клайн Флориан
 
81'
 
Christoph Messerer
Раснер Мартин
82'
 
Уэдраого Иссьяка
Nicolas Meister
83'
2:5
Osorio Costa Silva Alan2
(Robert Ljubicic)
86'
 
Luan IX
90'
 
George Davies

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 17 (1) 0.53
2. Грюнвальд Александр 7 0.22
3. Dominik Fitz 4 0.13
4. Саркария Манприт 4 0.13
5. Benedikt Pichler 4 0.13
6. Тургеман Алон 3 0.09
7. Палмер-Браун Эрик 2 0.06
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Цвиршиц Штефан 1 0.03
10. Эдомвоньи Брайт 1 0.03
11. Клайн Флориан 0 0
12. Мадль Михаэль 0 0
13. Сакс Максимилиан 0 0
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Прокоп Доминик 0 0
16. Марчинко Кристоф 0 0
17. Пенц Патрик 0 0
18. Patrick Wimmer 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Robert Ljubicic 3 0.09
5. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
6. George Davies 2 0.06
7. Daniel Schuetz 2 (1) 0.06
8. Osorio Costa Silva Alan2 2 0.06
9. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
10. Шульц Кофи 1 0.03
11. Хофбауэр Доминик 1 0.03
12. Luan IX 1 0.03
13. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
14. Michael Ambichl 1 0.03
15. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
16. Christoph Messerer 1 0.03
17. Майзль Лука 0 0
18. Nicolas Meister 0 0
19. Инголич Сандро 0 0
20. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 8 0
2. Сакс Максимилиан 6 1
3. Грюнвальд Александр 7 0
4. Джегго Джеймс 5 0
5. Клайн Флориан 3 1
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Саркария Манприт 4 0
8. Палмер-Браун Эрик 2 1
9. Эдомвоньи Брайт 3 0
10. Прокоп Доминик 3 0
11. Марчинко Кристоф 3 0
12. Dominik Fitz 3 0
13. Эбнер Томас 2 0
14. Сербест Таркан 2 0
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Benedikt Pichler 1 0
22. Johannes Handl 1 0
23. Patrick Wimmer 1 0
24. Christian Ilzer 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Luan IX 8 1
2. Инголич Сандро 9 0
3. Хофбауэр Доминик 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. George Davies 8 0
6. Раснер Мартин 7 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Бёрк Кори 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Горцель Нико 1 1
18. Уэдраого Иссьяка 2 0
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Nicolas Meister 1 0
24. Балик Гусейн 1 0
25. Noah Steiner 1 0
26. Christoph Messerer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 25% (11) 9.09% (4) 13.64% (6) 25% (11) 18.18% (8) 9.09% (4)
 Санкт-Пёльтен 15.63% (5) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена
Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 29 19 8 2 99 - 32 41
2. Рапид Вена 29 15 7 7 57 - 37 32
3. ЛАСК 29 20 4 5 66 - 30 31
4. Вольфсбергер 29 13 8 8 62 - 39 28
5. Хартберг 29 11 5 13 45 - 67 23
6. Штурм 29 10 5 14 41 - 48 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 30 10 11 9 46 - 46 28
2. Альтах 30 10 8 12 44 - 49 26
3. Санкт-Пёльтен 30 6 10 14 34 - 65 19
4. Маттерсбург 30 7 6 17 35 - 62 18
5. Адмира 30 6 9 15 29 - 54 17
6. Сваровски Тироль 30 6 7 17 33 - 62 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Даниэль Шютц бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Моншайн Кристоф бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Robert Ljubicic бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Benedikt Pichler бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен онлайн

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