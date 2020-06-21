0:1
11' ГолУэйр Джеймс
0:2
15' ГолПавлик Петр
18' Желтая карточкаAlex Ivan
31' Желтая карточкаЯн Хаток
1:2
59' ГолFilip Pankarican
78' Желтая карточкаДурански Филип
2:2
83' ГолMartin Meciar
90' Красная карточкаMartin Meciar
12
Denis
Potoma
22
Alex
Ivan
25
Шпехар
Дино
19
Matej
Vuk
14
Adam
Morong
12
Ян
Хаток
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
11
Kojo
Matic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Denis PotomaПолузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноПолузащитник
-
19 Matej VukПолузащитник
-
14 Adam MorongНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дабу ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ян ХатокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
-
11 Kojo MaticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ismar TandirНападающий
-
23 Alieu Fadera
-
-
25 Matej Luksch
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
11'
0:1
15'
0:2
18'
31'
59'
78'
79'
83'
2:2
90'
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: + = -Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь
Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: + = -Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье
Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье
Последние игры между собой
Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
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