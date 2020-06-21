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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Середь
2:2
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
0:1
11' Гол
Уэйр Джеймс
0:2
15' Гол
Павлик Петр
18' Желтая карточка
Alex Ivan
31' Желтая карточка
Ян Хаток
1:2
59' Гол
Filip Pankarican
78' Желтая карточка
Дурански Филип
2:2
83' Гол
Martin Meciar
90' Красная карточка
Martin Meciar
90'+4
1
Adnan
Kanuric
17
Alexandar
Vucenovic
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
5
Martin
Meciar
88
Дурански
Филип
12
Denis
Potoma
22
Alex
Ivan
25
Шпехар
Дино
19
Matej
Vuk
14
Adam
Morong
1
Томаш
Йенчо
12
Ян
Хаток
5
Павлик
Петр
6
Patrik
Jacko
2
Richard
Zupa
18
Patrik
Blahut
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
11
Kojo
Matic
13
Абрахам
Патрик
Середь
4-2-3-1
Погронье
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Уэйр Джеймс
(Ян Хаток)
15'
0:2
Павлик Петр
(Хрибик Петер)
18'
Alex Ivan
 
31'
Filip Pankarican
Alexandar Vucenovic
 
31'
 
Ян Хаток
46'
Ярович Сенад
Denis Potoma
 
59'
Filip Pankarican
(Martin Meciar)
1:2
62'
 
Cedric Badolo
Абрахам Патрик
69'
 
Ismar Tandir
Cedric Badolo
78'
Дурански Филип
 
79'
Рорич Май
Шпехар Дино
 
83'
Martin Meciar
2:2
89'
 
Alieu Fadera
Patrik Blahut
90'
Martin Meciar
 

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: + = -
Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь
Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье
Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье

Последние игры между собой

Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига
Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Alexandar Vucenovic уходит, Filip Pankarican вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Ян Хаток получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Alex Ivan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Павлик Петр бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Уэйр Джеймс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Середь 2:2 Погронье онлайн

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