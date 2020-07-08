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ПАОК
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Панатинаикос
0'
7' Желтая карточка
Шенквельд Барт
35' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
60' Желтая карточка
Бисесвар Диего
73'
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
23
Яннулис
Димитрис
7
Эль-Каддури
Омар
8
José
Maurisio1
49
Giannis
Michalidis
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
1
Диудис
Сократис
5
Шенквельд
Барт
4
Коловециос
Димитрис
23
Vangelis
Theocharis
12
Хацитеодоридис
Илиас
26
Тухами
Ануар
55
Sotiris
Alexandropoulos
47
Vasilios
Zagaritis
18
Бузукис
Яннис
99
Argyris
Kampetsis
9
Македа
Федерико
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
3-4-3

Ход матча

7'
 
Шенквельд Барт
35'
Эль-Каддури Омар
 
60'
Бисесвар Диего
 
62'
Стох Мирослав
Бисесвар Диего
 
62'
Лимниос Димитрис
Цолис Христос
 
65'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Argyris Kampetsis

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 11 (1) 0.33
2. Акпом Чуба 8 (2) 0.24
3. Мишич Йосип 5 0.15
4. Виейринья 5 (3) 0.15
5. Ингасон Сверрир 4 0.12
6. Матос Леонардо 4 0.12
7. Лимниос Димитрис 3 0.09
8. Пелкас Димитрис 3 (1) 0.09
9. Бисесвар Диего 2 0.06
10. Креспо Хосе 2 0.06
11. Лампру Лазарос 2 0.06
12. Douglas Gomes 2 0.06
13. Яннулис Димитрис 1 0.03
14. Эль-Каддури Омар 1 0.03
15. Варела Фернанду 1 0.03
16. Цолис Христос 1 0.03
17. Giannis Michalidis 1 0.03
18. Стох Мирослав 0 0
19. Алвес Родриго 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 12 (6) 0.36
2. Хадзийованнис Анастасиос 7 (4) 0.21
3. Захид Гайас 4 0.12
4. Курбелис Димитрис 3 0.09
5. Juan Perea 3 0.09
6. Коловециос Димитрис 2 0.06
7. Шенквельд Барт 1 0.03
8. Бузукис Яннис 1 (1) 0.03
9. Инсуа Эмануэль 1 0.03
10. George Vagiannidis 1 0.03
11. Надь Доминик 1 0.03
12. Донис Христос 1 0.03
13. Молло Йоан 1 (1) 0.03
14. Диудис Сократис 0 0
15. Konstantinos Apostolakis 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Матос Леонардо 9 1
2. Douglas Gomes 7 0
3. Яннулис Димитрис 6 0
4. Эль-Каддури Омар 5 0
5. Акпом Чуба 5 0
6. Ингасон Сверрир 5 0
7. Мишич Йосип 5 0
8. Эсити Андерсон 3 1
9. Бисесвар Диего 4 0
10. José Maurisio1 4 0
11. Пелкас Димитрис 3 0
12. Варела Фернанду 2 0
13. Лео Родригес 2 0
14. Цолис Христос 2 0
15. Креспо Хосе 1 0
16. Стох Мирослав 1 0
17. Живкович Живко 1 0
18. Виейринья 1 0
19. Пасхалакис Александрос 1 0
20. Свидерски Кароль 1 0
21. Лампру Лазарос 1 0
22. Лимниос Димитрис 1 0
23. Алвес Родриго 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 10 1
2. Йоханссон Маттиас 11 0
3. Инсуа Эмануэль 11 0
4. Шенквельд Барт 9 1
5. Македа Федерико 7 0
6. Донис Христос 7 0
7. Пуггурас Ахиллеас 6 0
8. Захид Гайас 4 1
9. Хадзийованнис Анастасиос 4 0
10. Коловос Димитрис 3 0
11. Бех Уффе 3 0
12. Хацитеодоридис Илиас 3 0
13. Диудис Сократис 2 0
14. Аюб Яссин 2 0
15. Тухами Ануар 2 0
16. Бузукис Яннис 2 0
17. Konstantinos Apostolakis 2 0
18. Vasilios Zagaritis 2 0
19. Joao Nunes 1 0
20. Vangelis Theocharis 1 0
21. Giorgos Donis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 21.57% (11) 15.69% (8) 13.73% (7) 19.61% (10) 13.73% (7) 15.69% (8)
 Панатинаикос 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 22.22% (8)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК
ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Панатинаикос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Панатинаикос 0:0 ПАОК Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 2:0 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 0:0 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 0:0 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 0:2 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 31 10 9 12 41 - 40 39
2. Атромитос 31 10 8 13 38 - 41 38
3. Лариса 31 8 10 13 32 - 42 34
4. Ламия 31 6 15 10 22 - 35 33
5. Волос 31 8 7 16 25 - 50 31
6. Ксанти 31 9 8 14 24 - 36 23
7. Панетоликос 31 4 11 16 27 - 48 23
8. Паниониос 31 7 7 17 20 - 46 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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