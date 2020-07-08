ПАОК
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Тумба
Панатинаикос
7' Желтая карточкаШенквельд Барт
35' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
60' Желтая карточкаБисесвар Диего
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тухами АнуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бех УффеПолузащитник
-
-
-
-
19 Juan Perea
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|11 (1)
|0.33
|2.
|Акпом Чуба
|8 (2)
|0.24
|3.
|Мишич Йосип
|5
|0.15
|4.
|Виейринья
|5 (3)
|0.15
|5.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.12
|6.
|Матос Леонардо
|4
|0.12
|7.
|Лимниос Димитрис
|3
|0.09
|8.
|Пелкас Димитрис
|3 (1)
|0.09
|9.
|Бисесвар Диего
|2
|0.06
|10.
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|11.
|Лампру Лазарос
|2
|0.06
|12.
|Douglas Gomes
|2
|0.06
|13.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.03
|14.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|15.
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|16.
|Цолис Христос
|1
|0.03
|17.
|Giannis Michalidis
|1
|0.03
|18.
|Стох Мирослав
|0
|0
|19.
|Алвес Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|12 (6)
|0.36
|2.
|Хадзийованнис Анастасиос
|7 (4)
|0.21
|3.
|Захид Гайас
|4
|0.12
|4.
|Курбелис Димитрис
|3
|0.09
|5.
|Juan Perea
|3
|0.09
|6.
|Коловециос Димитрис
|2
|0.06
|7.
|Шенквельд Барт
|1
|0.03
|8.
|Бузукис Яннис
|1 (1)
|0.03
|9.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0.03
|10.
|George Vagiannidis
|1
|0.03
|11.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|12.
|Донис Христос
|1
|0.03
|13.
|Молло Йоан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Диудис Сократис
|0
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матос Леонардо
|9
|1
|2.
|Douglas Gomes
|7
|0
|3.
|Яннулис Димитрис
|6
|0
|4.
|Эль-Каддури Омар
|5
|0
|5.
|Акпом Чуба
|5
|0
|6.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|7.
|Мишич Йосип
|5
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|3
|1
|9.
|Бисесвар Диего
|4
|0
|10.
|José Maurisio1
|4
|0
|11.
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|12.
|Варела Фернанду
|2
|0
|13.
|Лео Родригес
|2
|0
|14.
|Цолис Христос
|2
|0
|15.
|Креспо Хосе
|1
|0
|16.
|Стох Мирослав
|1
|0
|17.
|Живкович Живко
|1
|0
|18.
|Виейринья
|1
|0
|19.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|20.
|Свидерски Кароль
|1
|0
|21.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|22.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|23.
|Алвес Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|10
|1
|2.
|Йоханссон Маттиас
|11
|0
|3.
|Инсуа Эмануэль
|11
|0
|4.
|Шенквельд Барт
|9
|1
|5.
|Македа Федерико
|7
|0
|6.
|Донис Христос
|7
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|6
|0
|8.
|Захид Гайас
|4
|1
|9.
|Хадзийованнис Анастасиос
|4
|0
|10.
|Коловос Димитрис
|3
|0
|11.
|Бех Уффе
|3
|0
|12.
|Хацитеодоридис Илиас
|3
|0
|13.
|Диудис Сократис
|2
|0
|14.
|Аюб Яссин
|2
|0
|15.
|Тухами Ануар
|2
|0
|16.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|17.
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|18.
|Vasilios Zagaritis
|2
|0
|19.
|Joao Nunes
|1
|0
|20.
|Vangelis Theocharis
|1
|0
|21.
|Giorgos Donis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|21.57% (11)
|15.69% (8)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|15.69% (8)
|Панатинаикос
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Панатинаикос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|33
|26
|7
|0
|68 - 14
|85
|2.
|АЕК
|2:0
|33
|19
|8
|6
|56 - 28
|65
|3.
|ПАОК
|0:0
|33
|20
|8
|5
|57 - 29
|61
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|33
|13
|13
|7
|38 - 27
|52
|5.
|Арис Салоники
|33
|9
|11
|13
|47 - 50
|38
|6.
|ОФИ
|0:2
|33
|10
|6
|17
|40 - 49
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|31
|10
|9
|12
|41 - 40
|39
|2.
|Атромитос
|31
|10
|8
|13
|38 - 41
|38
|3.
|Лариса
|31
|8
|10
|13
|32 - 42
|34
|4.
|Ламия
|31
|6
|15
|10
|22 - 35
|33
|5.
|Волос
|31
|8
|7
|16
|25 - 50
|31
|6.
|Ксанти
|31
|9
|8
|14
|24 - 36
|23
|7.
|Панетоликос
|31
|4
|11
|16
|27 - 48
|23
|8.
|Паниониос
|31
|7
|7
|17
|20 - 46
|22