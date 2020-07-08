  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ПАОК
0:0
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
7' Желтая карточка
Шенквельд Барт
35' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
60' Желтая карточка
Бисесвар Диего
74' Желтая карточка
Тухами Ануар
90'+7
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
23
Яннулис
Димитрис
7
Эль-Каддури
Омар
8
José
Maurisio1
49
Giannis
Michalidis
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
1
Диудис
Сократис
5
Шенквельд
Барт
4
Коловециос
Димитрис
23
Vangelis
Theocharis
12
Хацитеодоридис
Илиас
26
Тухами
Ануар
55
Sotiris
Alexandropoulos
47
Vasilios
Zagaritis
18
Бузукис
Яннис
99
Argyris
Kampetsis
9
Македа
Федерико
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
3-4-3

Ход матча

7'
 
Шенквельд Барт
35'
Эль-Каддури Омар
 
60'
Бисесвар Диего
 
62'
Стох Мирослав
Бисесвар Диего
 
62'
Лимниос Димитрис
Цолис Христос
 
65'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Argyris Kampetsis
73'
Свидерски Кароль
Акпом Чуба
 
74'
 
Тухами Ануар
79'
 
Juan Perea
Бузукис Яннис
81'
 
Бех Уффе
Vasilios Zagaritis
81'
 
Dimitrios Seprezis
Македа Федерико
81'
 
Коловос Димитрис
Sotiris Alexandropoulos
81'
Матос Леонардо
Алвес Родриго
 
82'
Theocharis Tsingaras
Эль-Каддури Омар
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 11 (1) 0.33
2. Акпом Чуба 8 (2) 0.24
3. Мишич Йосип 5 0.15
4. Виейринья 5 (3) 0.15
5. Ингасон Сверрир 4 0.12
6. Матос Леонардо 4 0.12
7. Лимниос Димитрис 3 0.09
8. Пелкас Димитрис 3 (1) 0.09
9. Бисесвар Диего 2 0.06
10. Креспо Хосе 2 0.06
11. Лампру Лазарос 2 0.06
12. Douglas Gomes 2 0.06
13. Яннулис Димитрис 1 0.03
14. Эль-Каддури Омар 1 0.03
15. Варела Фернанду 1 0.03
16. Цолис Христос 1 0.03
17. Giannis Michalidis 1 0.03
18. Стох Мирослав 0 0
19. Алвес Родриго 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 12 (6) 0.36
2. Хадзийованнис Анастасиос 7 (4) 0.21
3. Захид Гайас 4 0.12
4. Курбелис Димитрис 3 0.09
5. Juan Perea 3 0.09
6. Коловециос Димитрис 2 0.06
7. Шенквельд Барт 1 0.03
8. Бузукис Яннис 1 (1) 0.03
9. Инсуа Эмануэль 1 0.03
10. George Vagiannidis 1 0.03
11. Надь Доминик 1 0.03
12. Донис Христос 1 0.03
13. Молло Йоан 1 (1) 0.03
14. Диудис Сократис 0 0
15. Konstantinos Apostolakis 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Матос Леонардо 9 1
2. Douglas Gomes 7 0
3. Яннулис Димитрис 6 0
4. Бисесвар Диего 5 0
5. Эль-Каддури Омар 5 0
6. Акпом Чуба 5 0
7. Ингасон Сверрир 5 0
8. Мишич Йосип 5 0
9. Эсити Андерсон 3 1
10. José Maurisio1 4 0
11. Пелкас Димитрис 3 0
12. Варела Фернанду 2 0
13. Лео Родригес 2 0
14. Цолис Христос 2 0
15. Креспо Хосе 1 0
16. Стох Мирослав 1 0
17. Живкович Живко 1 0
18. Виейринья 1 0
19. Пасхалакис Александрос 1 0
20. Свидерски Кароль 1 0
21. Лампру Лазарос 1 0
22. Лимниос Димитрис 1 0
23. Алвес Родриго 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 10 1
2. Йоханссон Маттиас 11 0
3. Инсуа Эмануэль 11 0
4. Шенквельд Барт 9 1
5. Македа Федерико 7 0
6. Донис Христос 7 0
7. Пуггурас Ахиллеас 6 0
8. Захид Гайас 4 1
9. Хадзийованнис Анастасиос 4 0
10. Коловос Димитрис 3 0
11. Бех Уффе 3 0
12. Тухами Ануар 3 0
13. Хацитеодоридис Илиас 3 0
14. Диудис Сократис 2 0
15. Аюб Яссин 2 0
16. Бузукис Яннис 2 0
17. Konstantinos Apostolakis 2 0
18. Vasilios Zagaritis 2 0
19. Joao Nunes 1 0
20. Vangelis Theocharis 1 0
21. Giorgos Donis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 21.57% (11) 15.69% (8) 13.73% (7) 19.61% (10) 13.73% (7) 15.69% (8)
 Панатинаикос 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 22.22% (8)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК
ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Панатинаикос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Панатинаикос 0:0 ПАОК Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 31 10 9 12 41 - 40 39
2. Атромитос 31 10 8 13 38 - 41 38
3. Лариса 31 8 10 13 32 - 42 34
4. Ламия 31 6 15 10 22 - 35 33
5. Волос 31 8 7 16 25 - 50 31
6. Ксанти 31 9 8 14 24 - 36 23
7. Панетоликос 31 4 11 16 27 - 48 23
8. Паниониос 31 7 7 17 20 - 46 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Панатинаикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 